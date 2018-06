(Xem: 76)

Bản tin Vinanet ghi rằng theo Tổng cục Hải quan, trong 5 tháng đầu năm 2018 xuất cảng nhóm hàng máy điện toán, sản phẩm điện tử và linh kiện đạt 10,95 tỷ USD, chiếm 11,6% trong tổng kim ngạch xuất cảng hàng hóa của cả nước, tăng 16,7% so với cùng kỳ năm 2017; trong đó, riêng tháng 5/2018, xuất cảng đạt 2,46 tỷ USD, tăng 14,6% so với tháng liền kề trước đó và cũng tăng 32,3% so với tháng 5/2017.