Florida: Trường Douglas Lập Nhóm Vận Động Vì An Toàn Học Đường

PARKLAND, Florida - Cha mẹ và thân nhân của số học sinh là nạn nhân của bạo động súng tại trường Marjory Stoneman Douglas vừa thành lập nhóm vận động vì an toàn học đường với danh xưng “Stand With Parkland.”14 học sinh và 3 nhân viên giáo dục thiệt mạng ngày 14-2 trong vụ tàn sát bằng súng trường tấn công AR-15 của 1 cựu học sinh 19 tuổi.Bà April Schentrup, mẹ của em Carmen 16 tuổi, nói “Chúng tôi ủng hộ chủ trương kiểm soát lý lịch cá nhân người mua súng, nâng tuổi giới hạn từ 16 tới 21, không có người mắc bệnh tâm thần tiếp cận súng, đặt máy dò kim khí tại cổng trường…”.Trong thông cáo thành lập nhóm, các phụ huynh của trường Douglas mô tả bạo động tại trường học là rộng lớn như dịch bệnh.Bà Schentrup nhấn mạnh: vấn nạn này không giảm từ vụ Columbine gần 20 năm trước.Hội Súng (NRA) nhanh chóng phản ứng – giám đốc vận động hành lang NRA là Chris W. Cox tuyên bố qua e-mail “Gây khó khăn cho người trưởng thành biết pháp luật hành xử quyền tự vệ hiến định bằng súng không làm tăng tiếng an toàn công”.Tại tổ chức Brady Campaign to Prevent Gun Violence, đồng chủ tịch Kris Brown hoan nghênh nhóm “Stand With Parkland” và tỏ ý định sẵn sàng phối hợp hành động.Nhà báo đưa tin: “Stand With Parkland” không tuyên chiến với NRA nhưng theo đuổi các mục tiêu cụ thể – 13 phụ huynh của số học sinh bị sát hại định vận động các chính khách tranh cử chức vụ dân cử bằng tài trợ và bằng thuyết phục, là khẳng định của ông Tony Montalto, cha của em Gina 14 tuổi.Các phụ huynh khác cho hay: nhóm cũng dùng mạng để gây quỹ hỗ trợ từ khắp thế giới.