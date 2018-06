Trump Bắt Đầu Chọn Người Thế Thẩm Phán TCPV Kennedy; Ứng Viên Sáng Giá Là Brett Kavanaugh, Chánh Án Tòa Phúc Thẩm

WASHINGTON - Thẩm phán tối cao pháp viện Anthony Kennedy quyết định nghỉ hưu - đây là cơ hội để TT Trump thúc đẩy định hướng bảo thủ về xã hội, gây phấn khích thành phần cử tri hậu thuẫn ông sốt sắng muốn chuyển hướng.Ông Trump nhanh chóng tuyên bố sau đó “Đây là chuyện lớn – chúng ta phải chọn 1 quan toà tối cao sẽ làm việc 40 hay 45 năm”.Viên chức Bạch Ốc nói “Bổ nhiệm thẩm phán tối cao pháp viện đẩy mạnh hơn lịch hành động của TT – đây là 1 phần di sản của ông”.Thẩm phán Kennedy đuợc biết là 1 nhân vật bảo thủ (do TT Reagan bổ nhiệm) nhưng là 1 lá phiếu chao đảo tại toà tối cao, bởi có khi ông về phe các thẩm phán tự do trên 1 số vấn đề xã hội quan trọng, như là quyền của người đồng tính, và quyết định duy trì quyền phá thai.Chọn 1 người có khuynh hướng bảo thủ thay ông Kennedy, TT Trump sẽ có đa số đáng tin cậy 5-4 tại tối cao pháp viện liên bang – nhưng, ông sẽ không chọn 1 nhân vật cực bảo thủ, vì 1 ứng viên ôn hoà dễ đuợc Thượng Viện tán đồng hơn.Giới quan sát tin rằng TT Trump sẽ chọn ứng viên trong vài tháng – ông có thể bắt đầu phỏng vấn nay mai, theo 1 danh sách do nhóm bảo thủ Federal Society thành lập.Đây sẽ là lần thứ 2 sau 18 tháng nhậm chức, TT Trump chọn 1 thành viên toà tối cao.TT thứ 45 đã ghi thành tích kỷ lục về bổ nhiệm 21 chánh án liên bang, không gồm đề cử 20 chánh án cấp dưới.Reuters đưa tin: TT Trump xác nhận việc tìm kiếm ứng viên bắt đầu tức khắc.Ông Kennedy phục vụ toà tối cao từ năm 1988, từ chức hiệu lực từ ngày 31-7.Ông Trump sẽ dùng cùng danh sách cập nhật hồi Tháng 11-2017 gồm 25 người khi chọn thẩm phán Neil Gorsuch.Ứng viên sáng giá hiện nay với TT Trump, theo thẩm định của thông tấn tài chính Bloomberg và báo Los Angeles Times là Brett Kavanaugh, 53 tuổi, đang là chánh án toà phúc thẩm khu vực Washington D.C.Một ứng viên ngoài hàng ngũ thẩm phán là nghị sĩ Mike Lee có bằng cấp của trường luật thuộc Brigham Young University, theo Yahoo News.