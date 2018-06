Cựu Học Sinh Phan Thanh Giản Đà Nẵng Đại Hội Lần Thứ 10 – 2018

Hình ảnh trong Đại Hội lần thứ 10 năm 2018 của Cựu Học Sinh Phan Thanh Giản Đà Nẵng.

Westminster (Bình Sa) - - Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh Phan Thanh Giản Đà Nẵng tại Hải Ngoại đã tổ chức đại hội cựu học sinh Phan Thanh Giản Kỳ 10, đồng thời cũng Kỷ Niệm 63 Năm hoạt động của trường.Trong chúng ta ai cũng biết, thời gian trôi qua nhưng kỷ niệm không bao giờ quên được trong lòng người viễn xứ, tình thầy trò, tình bằng hữu với những ngày cắp sách đến trường còn in đậm trong lòng. Để ôn lại những kỷ niệm một thời đã qua, và cũng để nhớ ơn những thầy cô đã dày công dạy dổ vì thế nên hằng năm Phan Thanh Giản Đà Nẵng dù xa xôi cách trở vẫn hẹn nhau ngày hội, để gặp nhau, trao cho nhau những tin tức về bạn bè, về thầy cô, bao nhiêu kẻ còn người mất, những tin tức vui buồn cùng chia xẽ cho nhau đó là những tâm tình chân thành nhất của những cựu học sinh Phan Than Giản Đà Nẵng.Đại hội đã diễn ra trong hai ngày Thứ Bảy ngày 23 và Chủ Nhật ngày 24 tháng 6 năm 2018 tại Thủ Đô Tỵ Nạn, Nam California với sự tham dự của một số qúy Thầy, Cô và rất đông các cựu học sinh về từ khắp nơi trên thế giới.Ngày Thứ Bảy 23-6-2018 chương trình Picnic (Sinh hoạt ngoài trời) đã diễn ra từ 10 giờ sáng đến 4 giờ chiều, tại đây qúy thầy, cô đã được thưởng thức các món ăn đặc sản quê hương và tham dự trò chơi, chương trình văn nghệ cũng như một số tiết mục khác trong chương trình đại hội.Dạ tiệc hội ngộ được long trọng tổ chức vào lúc 6 giờ chiếu Chủ Nhật ngày 24 tháng 6-2018 tại nhà hàng Majesty Seafood Restaurant 5015 W. Edinger Ave, Santa Ana CA 92704, tham dự buổi dạ tiệc có một số qúy thầy, cô giáo và hàng trăm các cựu học sinh, gia đình và thân hữu, ngoài ra còn có một số qúy vị quan khách, qúy vị đại diện các tổ chức bạn, các cơ quan truyền thông.Điều hợp chương trình tổng quát do Nhà thơ, nhà báo Thái Tú Hạp.Sau phần nghi thức chào quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa, Hoa Kỳ, phút mặc niệm do MC Kim Nguyên và Anh Phương phụ trách.Sau phần nghi thức, Ban hợp ca Phan Thanh Giản lên hợp ca bản “Học Sinh Hành Khúc” của Nhạc Sĩ Lê Thương.Tiếp theo Nhà thơ Ái Cầm, Hội trưởng, trưởng ban tổ chức đại hội lên ngỏ lời chào mừng và cảm ơn qúy Thầy, Cô và tất cả các đồng môn, đặc biệt những đồng môn về từ phương xa.Trong lời diễn văn khai mạc bà nói:“Xuân qua Hè đến, cây cối nẩy mầm với ngàn hoa rực rỡ dưới ánh mặt trời. Thấm thoát, chúng ta rời xa quê hương 43 năm nhìn lại, đã vượt qua bao nhiêu gian khổ để vươn tới tương lai.Sau cơn bão lữa phủ ngập trên quê hương Miền Nam. Chúng ta như bầy chim bỏ xứ , lưu lạc khắp bốn phương trời. Cho dù ở đâu chúng ta cũng không quên cội nguồn Dân Tộc, và mang theo Tổ Quốc Việt Nam. Nơi mà tiền nhân đã hy sinh bao nhiêu xương máu để dựng nước và giữ nước qua bao thăng trầm mà lịch sử đã ghi đậm gương sáng kiêu hùng. Chúng ta là những hạt mầm vươn lên từ miền đất thiêng liêng anh dũng đó, nên, trước biến cố hiện tượng mất nước ở quê nhà, chúng ta không thể làm ngơ lãnh cảm vô tâm. chúng ta hãy tĩnh thức đồng tâm thắp lên ngọn lữa thiêng nguyện cầu cho Dân Tộc Việt Nam vượt qua hiểm họa nguy biến, để bảo toàn Giang Sơn Tổ Quốc trong Tự Do -Dân Chủ và Nhân Quyền thực sự. Vì ý Dân là ý Trời , là Hồn Thiêng Sông Núi đã định từ bao nghìn năm trong lịch sử.Cho dù Đêm Dài, nhưng Bình Minh sẽ đến, mang lại niềm tin và hy vọng, trong hàng triệu trái tim dũng khí "của Hội Nghị Diên Hồng " tỏa sáng trên quê hương Việt Nam yêu dấu của chúng ta.”Trong phần tâm tình cùng quý Thầy, Cô và các anh chị em đồng môn bà cho biết: “Trong quá trình 14 năm qua, hội cựu học sinh Phan Thanh Gỉan Đà Nẵng luôn vững bước trên đường xây dựng và thăng tiến, đã phát hành 10 cuốn đặc san, với hàng trăm bài viết khởi sắc phong phú và giá trị. Những thành quả nầy, là nhờ sự hướng dẫn của Thầy Võ Anh Dũng, luôn sát cánh chia xẻ buồn vui với Ban Chấp Hành, và anh chị em Cựu Học Sinh Phan Thanh Giản Đà Nẵng Hải Ngoại, và ở Việt Nam.Có những lúc quá mệt mỏi nản lòng, thầy đã khuyến khích và cổ vỏ tinh thần, nhờ vậy,ban chấp hành mới vững lái con thuyền Phan Thanh Giản đi đến thành quả tốt đẹp như ngày hôm nay. Chúng em xin cám ơn Thầy.Chúng em cũng không bao giờ quên công ơn dạy giỗ của quý Thầy,Cô, nhờ vậy, mà giờ đây các học sinh Phan Thanh Giản Đà Nẵng đã thành công về mọi lãnh vực: Văn hóa, Xã Hội, Nha, Y Dược, và Kinh tế, v.v... Ở Việt Nam và khắp nơi trên Thế Giới. Công ơn ấy chúng em xin ghi nhớ mãi mãi.Cám ơn các anh chị em đồng môn đã hết lòng yểm trợ từ tinh thần đến vật chất, nhờ vậy, sau những lần đại hội dư được một số tài chánh. Trong 14 năm qua chúng tôi đã gởi thiệp Xuân và tài chánh khiêm nhượng chúc tết đến quý Thầy, Cô tại Việt Nam "của tuy tơ tóc, nghĩa so nghìn trùng", mang ý nghĩa Tôn Sư trong đạo, ngoài ra còn chia xẻ buồn vui cùng các anh chị em Gia đình Phan Thanh Giản….”Trong phần giới thiệu qúy Thầy, Cô có: Giáo Sư Trần Ngọc Tôn, GS. Đào Lan Cương, cựu hiệu trưởng trường Phan Thanh Giản Đà Nẵng, GS. Võ Anh Dũng, GS Nguyễn Di...Sau đó Ban tổ chức mời qúy vị giáo sư lên sân khấu để các cựu học sinh tặng qùa lưu niệm và tặng Đặc san Kỷ niệm đại hội Lần Thứ 10 với chủ đề: “Tuổi Học Trò.” Để tỏ lòng biết ơn theo truyền thống “Tôn Sư Trọng Đạo”.. .GS. Võ Anh Dũng, đại diện qúy Thầy, Cô, phát biểu, trong lời phát biểu Giáo Sư Dũng đã nói: “Phan Thanh Giản là chiếc nôi êm ái, lời giảng của thầy, cô là lời ru trong 20 năm ngắn ngủi với cuộc sống tự do, thanh bình, hạnh phúc” Sau đó GS Dũng đã yêu cầu lưu nhiệm nhà thơ Ái Cầm tiếp tục giữ chức vụ hội trưởng và toàn thể các thành viên trong ban chấp hành. Lời đề nghị của GS. Dũng đã được biểu quyết bằng những tràng pháo tay thật lớn làm vang dội cả khu nhà hàng.Trong dịp nầy Bà Ái Cầm đã mời các đồng môn về từ phương xa lên để ban tổ chức tặng vòng hoa và qùa lưu niệm.Buổi tiệc bắt đầu, mọi người cùng thưởng thức chương trình văn nghệ thật xuất sắc do các nghệ sĩ, ca sĩ của trường Phan Thanh Giản trình diễn trong đó có những khuôn mặc rất thân quen với cộng đồng trong các chương trình văn nghệ như: Anh Phương, Ái Cầm, Việt Hùng, Võ Đình Huy, Lê Chưởng, Võ Cương, Bích Ngọc... Mở màn chương trình văn nghệ với phần trình diễn Áo Dài Việt Nam do các cựu nữ sinh Phan Thanh Giản qua nhiều thế hệ thực hiện.Trong dịp nầy Ban tổ chức cũng đã cho phát hành “Đặc San Kỷ Niệm Đại Hội Lần Thứ 10” với chủ đề “Tuổi Học Trò.” Đặc san khổ sách, dày 250 trang với nhiều bài vở và tài liệu giá trị do các thầy cô và các cựu họcsinh Phan Thanh Giản đóng góp.Các cựu học sinh ở xa muốn có đặc san xin liên lạc về: (626) 288-2696.Thành phần Ban Chấp Hành Hội gồm có: Hội Trưởng Trần Ái Cầm, Phó Hội Trưởng, Nguyễn Kim Hạnh, Tổng Thu Ký, Trương Hoàng Vân, Thủ qũy, Nguyễn Thanh Nhàn và một số các ủy viên đặc trách các ban chuyên môn. Ngoài ra còn có Ban Cố Vấn gồm có các Giáo Sư: Đào Lan Phương, Trần Ngọc Tôn, Võ Anh Dũng, Lê Khắc Hùng, Nguyễn Nhi.