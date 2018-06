Xe Ô Tô, Đất Vàng, Thai Sản, Cháy Xe, Tỉnh Nghèo

Xuân NiệmVậy là sẽ có xe hơi sản xuất tại Việt Nam dưới cái dù liên doanh chiến lược VinFast/GM... Hy vọng cạnh tranh với quốc tế được chăng? Để xem.Bản tin VOA kể: VinFast, thuộc tập đoàn Vingroup, và General Motors hôm 28/6 ký kết một thỏa thuận hợp tác chiến lược để thúc đẩy sự phát triển của cả hai thương hiệu ô tô Chevrolet và VinFast trên thị trường Việt Nam.Trong một thông cáo chung ra hôm 28/6, General Motors (GM) và VinFast nói rằng hãng sản xuất ô tô của Mỹ đồng ý chuyển giao hoạt động của họ tại Việt Nam cho VinFast và phân phối ô tô Chevrolet qua nhà sản xuất ô tô nội địa này. Đây là một động thái có thể giúp cải thiện doanh thu của GM ở Việt Nam, theo nhận định của Reuters.Báo Người Lao Động kể chuyện “Vụ "Dâng đất vàng cho doanh nghiệp": Cho thuê rẻ như cho không!”Chỉ mất 4,56 tỉ đồng, doanh nghiệp đã được sở hữu gần 1.000 m2 diện tích lô đất 2 mặt tiền tại trung tâm TP Nha Trang trong vòng 50 năm.Ngày 27-6, Sở Tài chính tỉnh Khánh Hòa đã có văn bản trả lời Báo Người Lao Động về dự án Trung tâm Điện ảnh và Dịch vụ văn hóa Sao Việt (dự án Sao Việt) ở số 10 Hoàng Hoa Thám (TP Nha Trang) về tiền thuê đất. Dự án được Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa xác định với giá "cực bèo" là 4,56 tỉ đồng cho 50 năm.Báo Người Tiêu Dùng kể: Bộ Y tế yêu cầu làm rõ vụ Bệnh viện FV “sáng khám không có thai, chiều ghi sảy thai”......Theo đó, ngày 19/6, chị C. đến Bệnh viện FV (quận 7, SG) để khám vì đau bụng. Tại đây, các bác sĩ khám, siêu âm và thử nước tiểu với kết luận không có thai nhưng có dịch ứ trong lòng tử cung. Bác sĩ đã kê đơn thuốc gồm 10 viên Misoprotol tab 200mcg nhằm đẩy dịch tụ trong tử cung ra ngoài.Tuy nhiên, tối cùng ngày, chị C. bị băng huyết và quay trở lại BV FV cấp cứu. Lúc này các bác sĩ đã thực hiện test nhanh và kết luận bệnh nhân bị băng huyết do sảy thai.Bản tin VietnamNet kể: Xe khách chở 23 người bốc cháy dữ dội trên quốc lộ...Xe giường nằm chở 23 hành khách đang lưu thông trên quốc lộ 1A đoạn qua Hà Tĩnh đột ngột bốc cháy dữ dội....Khi đi đến QL1A, đoạn qua xã Vượng Lộc, (huyện Can Lộc, Hà Tĩnh) bỗng nhiên bốc cháy dữ dội.Phát hiện ngọn lửa phát ra từ đuôi xe, tài xế ngay lập tức cho xe tấp vào lề, toàn bộ 23 hành khách kịp ngoài.Bản tin Zing kể: Bỏ quy định buộc siêu thị khuyến mại 1 năm 3 lần, bán cả ngày lễ, Tết...Bộ trưởng Công Thương Trần Tuấn Anh vừa có văn bản yêu cầu các cơ quan liên quan dừng xây dựng dự thảo nghị định đang gây tranh cãi về quản lý ngành phân phối.Báo Pháp Luật kể chuyện Thanh Hóa: Tỉnh nghèo còn định chơi sang!Sở VH-TT&DL tỉnh Thanh Hóa vừa có công văn gửi Sở Tài chính tỉnh này về khái toán tổng kinh phí dự kiến chi để tổ chức sự kiện 990 năm danh xưng Thanh Hóa là hơn 104 tỉ đồng (trong đó có 82 tỉ đồng từ ngân sách).Ngay sau khi được đưa ra, thông tin này lập tức vấp phải những phản ứng trái chiều từ dư luận xã hội. Nhiều ý kiến cho rằng vì sao Thanh Hóa là một tỉnh vẫn xin gạo cứu đói nhưng lại chi đến trăm tỉ đồng để làm lễ kỷ niệm này?VOV kể: Sáng 27/6, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã tiếp Ban lãnh đạo của Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ-ASEAN (USABC) và một số doanh nghiệp hàng đầu của Hoa Kỳ hiện đang kinh doanh tại Việt Nam như Nike, Coca-Cola, Visa, Exxon Mobil, Murphy Oil và AES....Phó Thủ tướng đánh giá cao thông tin của Lãnh đạo Nike cho biết hãng đã trực tiếp và gián tiếp tạo ra hơn 400.000 việc làm và đạt được tỷ lệ nội địa hoá trên 90% cho các sản phẩm sản xuất tại Việt Nam, các sản phẩm Nike “Made in Việt Nam” có tính cạnh tranh cao trên thế giới.Báo Đại Đoàn Kết kể: Thời gian này, ngư dân Cà Mau liên tiếp trúng mùa hải sản, trong đó nhiều nhất là cá thu. Trung bình mỗi phương tiện cập bến có từ hơn tấn cá thu các loại. Nhưng giá cả hiện ở mức rất thấp, khiến ngư dân không vui....Khoảng hơn 1 tuần qua, giá cá thu tụt dốc. Ngư dân so sánh giá cá thu cụ thể ở 2 con nước, con nước trước, giá cá thu trung bình ở mức 125 – 130 ngàn đồng/kg thì con nước này chỉ còn 100 – 105 ngàn đồng/kg.VnEconomy kể: Hơn 20 tỷ USD vốn FDI vào Việt Nam trong 6 tháng đầu năm.Số vốn FDI rót vào Việt Nam trong 6 tháng tăng tới 5,7% so với cùng kỳ 2017..Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) vừa cho biết tính đến ngày 20/6/2018, cả nước có 1.366 dự án mới được cấp giấy chứng nhận đầu tư với tổng vốn đăng ký là 11,8 tỷ USD, bằng 99,7% so với cùng kỳ năm 2017; có 507 lượt dự án đăng ký điều chỉnh vốn đầu tư với tổng vốn đăng ký tăng thêm là 4,43 tỷ USD, bằng 86,2% so với cùng kỳ năm 2017.BizLive/Thanh Niên kể chuyện hóa chất tẩm thức ăn: Mỗi mẻ bắp chuối sau khi bào được ngâm trực tiếp vào bể nước hòa chất tẩy trắng, rồi vớt ra đóng gói đưa đi tiêu thụ....Tại cơ sở số 141C (KP.5, P.Tam Bình, Q.Thủ Đức), thời điểm kiểm tra lực lượng chức năng phát hiện có nhiều hộp hóa chất mùi hắc nồng đã sử dụng hết và một bịch hóa chất tẩy trắng không nhãn mác. Khoảng 50kg bắp chuối bào đã ngâm qua hóa chất đang được đóng bao chuẩn bị giao cho khách...