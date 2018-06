Trump-Putin Sẽ Thượng Đỉnh, Còn Chờ Địa Điểm, Thời Gian

MOSCOW - Cố vấn an ninh quốc gia của Bạch Ốc thảo luận với các viên chức Nga trước khi hội kiến TT Putin trong nỗ lực tìm kiếm đối thoại thượng đỉnh Trump-Putin.Từ trước ngày vào Bạch Ốc làm việc cố vấn an ninh quốc với TT Trump, ông John Bolton đã nhận diện nuớc Nga dưới quyền Putin là 1 mối đe dọa chống lại Hoa Kỳ.Là viên chức ngoại giao đuợc biết tiếng về lập trường diều hâu, cố vấn John Bolton định họp báo vào chiều Thứ Tư để công bố thời gian và địa điểm họp thượng đỉnh Hoa Kỳ-Nga.Thông tấn Tass báo tin: cố vấn Bolton đã thảo luận khả năng hợp tác giữõa 2 HĐ an ninh quốc gia với ông Yuri Averyanov, phó giám đốc HĐ an ninh quốc gia của Điện Kremlin.Nhà báo nhắc lại: TT Trump gọi điện thoại chúc mừng TT Putin tái đắc cử hồi Tháng 3 và nói sẽ gặp mặt trong tương lai gần.Quan hệ giữa Washington và Moscow hiện là thấp kỷ lục từ khi kết thúc chiến tranh lạnh vì bất đồng về các vấn đề Syria, Ukraine và vì âm mưu của Moscow quấy rối bầu cử tại Hoa Kỳ.Kỳ vọng về kết quả đối thoại Trump-Putin là thấp tuy TT Trump xác nhận ý định cải tiến các quan hệ với Nga.Các tiếng nói phê bình nhắc nhở TT Trump: Moscow không thay đổi từ khi can thiệp tại Ukraine.Giới quan sát đoán trước 2 nguyên thủ có thể găïp nhau trong khỏang thời gian TT Trump đi Brussels dự hội nghị NATO và công du Anh-quốc, là hạ tuần Tháng 7.Viên chức Washington tiết lộ: điểm hẹn có thể là Helsinki (thủ đô Finland) – trước đây, các đồn đoán là Vienna (thủ đô Austria).Tin mới nhận ghi: phụ tá đối ngoại của Putin là Yuri Ushakov loan báo sau khi TT Putin tiếp cố vấn Bolton: 2 bên đồng ý mở hội đàm thượng đỉnh tại quốc gia thứ 3. Hai bên định chính thức công bố thời gian và địa điểm trong ngày Thứ Năm.