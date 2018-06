Lãnh Tụ Iran: Phải Trừng Phạt Hoạt Động Gây Hại Kinh Tế

TEHRAN - Lãnh tụ tối cao Ali Khamenei yêu cầu hệ thống toà án trừng phạt những kẻ gây gián đoạn an ninh kinh tế tiếp theo cuộc đình công hiếm hoi trong tuần này tại Grand Bazaar giữa thủ đô Iran.Giá trị của tiền rial (là nội tệ của Iran) sụp đổ trong lúc áp lực gia tăng gây ra bởi các trừng phạt của chính quyền Trump từ khi Washington giải kết với thỏa ước nguyên tử Vienna 2015.Chủ trương của chính quyền Trump sẽ hạn chế đáng kể nguồn thu ngoại tệ từ xuất cảng dầu thô, cũng làm giảm ngoại tệ dự trữ bằng MK tại ngân hàng quốc gia Iran.Trong hành động chống Iran mới nhất, viên chức Washington báo động các nước mua dầu từ Iran phải chuẩn bị ngưng từ Tháng 11 nếu không muốn bị trừng phạt.Phóng viên đưa tin: Grand Bazaar đã tái tục các hoạt động mua bán sau 2 ngày đình công phản đối tỉ giá suy sụp của tiền rial tại thị trường hối đoái.Tại phía trước trụ sở QH hôm Thứ Hai, các nhà buôn tập trung để cùng khiếu nại – có video ghi lại xô xát giữa đoàn biểu tình và cảnh sát, nhưng Reuters không thể kiểm nhận.Tin từ trang mạng của lãnh tụ tối cao cho hay giáo chủ Ali Khamenei nói với các viên chức tư pháp: phải bảo đảm môi trường làm việc, kinh doanh và sinh sống, phải đối đầu những kẻ gây gián đoạn an ninh kinh tế.Phóng viên ghi nhận: 1 MK phải mua bằng 78,500 rial so với hồi cuối năm 2017 là 43,000 rial.Cùng ngày Thứ Tư, ngoại trưởng Mike Pompeo khuyến cáo Tehran chớ phung phí tài nguyên vào các chiến tranh ủy nhiệm tại Trung Đông, đặc biệt tại Yemen.Trong khi đó, tại QH Iran, giới lập pháp tăng áp lực buộc TT Rouhani thay đổi ban tham mưu kinh tế – cùng luc,Tướng vệ binh cộng hoà đuợc biết với tên Yahya Rahim-Safavi tuyên bố: toàn dân phải hậu thuẫn chính quyền để cùng ứng phó khủng hoảng, phải vô hiệu hoá các mưu đồ của địch bằng chiến tranh kinh tế và tâm lý chiến.