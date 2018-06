LHQ: Dàn Xếp Tránh Chiến Sự Nổ Lớn Ở 1 Hải Cảng Yemen

(Xem: 957)

MOSCOW - Thông tin của The Mail cho hay : 1 cuộc điều tra mới xác nhận Liên Đoàn Túc Cầu Thế Giới (FIFA) từ chối hành động khi có bằng chứng tố cáo cầu thủ Nga gian lận bằng thuốc tăng lực - FIFA biết sự kiện mà The Mail mô tả là bưng bít có hệ thống và có bằng chứng từ 18 tháng trước ngày World Cup 2018 khai diễn tại Nga. Trước đây, cũng The Mail đưa tin : tất cả 23 cầu thủ của đổi tuyển bóng tròn Nga có tên trong danh sách hàng chục đối tượng điều tra về doping.