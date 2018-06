1 Phụ Nữ Việt Được Giữ Chức Chánh Án Santa Barbara

Tân Chánh án Von T. Nguyen Deroian.

SANTA BARBARA, Calif.-- Một nữ chuyên gia luật gốc Việt vừa được bổ nhiệm làm Chánh án Tòa Thượng Thẩm Quận Santa Barbara County.Bà Von T. Nguyen Deroian, một Ủy viên tòa (commissioner, chức này tương đương phụ tá chánh án về luật pháp), được văn phòng Thống đốc Jerry Brown bổ nhiệm vào ghế chánh án đã bỏ trống ở tòa Santa Barbara County Superior Court.Von T. Nguyen Deroian, 43 tuổi, ngụ ở Santa Barbara sẽ vào ghế trống vì Chánh án Rogelio Flores về hưu.Bà Deroian giữ chức comissioner cho tòa từ năm ngoái, khi bà vào chỗ trống sau khi Ủy viên Denise Motter về hưu.Trong nhiệm vụ ủy viên tòa, bà Deroian chủ yếu phụ trách các hồ sơ cấp dưỡng trẻ em do Sở Department of Child Support Services, và giữ việc đó xoay vòng ở 3 vị trí tòa án trong quận.Bà là giáo sư phụ tá ở đại học luật Santa Barbara College of Law từ 2013.Trước đó, bà giữ chức luật sư phụ tá biện lý cho Biện Lý Quận Santa Barbara County từ 2006 tới 2017.Bà sinh ở Việt Nam, trường thành ở Nam California.Bà Deroian theo Đảng Dân Chủ, có văn bằng Tiến sĩ Luật khoa từ Santa Barbara College of Law.Lương chánh án tòa quận sẽ là $200,042.