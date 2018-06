Hai Tổ Chức Xe Hơi Cảnh Báo TT Trump: 624,000 Thợ Mỹ Mất Việc Khi Thuế Xe 25%

WASHINGTON -- Các công ty xe Hoa Kỳ: Tổng Thống Trump phạt thuế xe nhập cảng sẽ làm hại cho các hãng xe Hoa Kỳ vì nước khác sẽ dựng rào thuế phạt trả đũa -- và sẽ làm mất nhiều ngàn việc làm ở Hoa Kỳ, trong khi giá xe tăng cao.Hai tổ chức xe hơi lớn hôm Thứ Tư cảnh báo chính phủ Trump rằng áp thuế 25% trên xe nhập cảng sẽ làm mất hàng trăm ngàn việc làm trong nghènh xe hơi Hoa Kỳ, trong khi làm tăng giá thành xe hơi tại Mỹ, và đe dọa kỹ nghệ xe hơi trong việc đầu tư vào xe tự lái.Association of Global Automakers, một liên minh nhiều hãng xe ngoại quốc, trong đó có Toyota Motor Corp., Volkswagen AG, BMW AG, và Hyundai Motor Co., nói rằng Mỹ áp thuế sẽ làm hại các hãng xe và người tiêu thụ Mỹ.TT Trump đã liên tục hăm dọa sẽ áp thuế xe hơi nhập cảng từ khi cuộc điều tra của chính phủ hồi tháng 5/2018 xem xét có phải xe nhập cảng gây đe dọa an ninh quốc gia Hoa Kỳ. Và hôm Thứ Sáu, Trump hăm dọa áp thuế 20% trên xe hơi nhập cảng.Trong khi đó, tổ chức The Alliance of Automobile Manufacturers, đại diện các hãng xe hơi General Motors Co., Ford Motor Co., Daimler AG, Toyota và các hãng khác, thúc giục TT Trump đừng gây chiến thương mại, vì áp thuế quan là một sai lầm lớn, ta65nc ùng sẽ làm ah5i an ninh kinh tế Mỹ, làm suy yếu an ninh quốc gia Hoa Kỳ, và sẽ bị quốc tế trả đũa tương tự để giữ thị trườngTổ chức nói bản phân tích năm 2017 cho thấy 25% thuế quan đánh vào xe nhập cảng sẽ làm tăng giá trung bình $5,800/xe, làm tăng gánh chi phí cho dân Mỹ tới thêm 45 tỷ đôla/năm.Cả hai tổ chu17cd ẫn ra nghiên cứu của viện Peterson Institute for International Economics cho thấy khi Mỹ áp thuế xe nhập cảnh sẽ làm 195,000 công nhân Mỹ bị sa thải, và có thể nhiều tới 624,000 công nhân Mỹ mất việc nếu nước khác trả thù.