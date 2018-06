Tòa Liên Bang Cấm Chia Cắt Gia Đình Di Dân Lậu, Phải Đoàn Tụ Trẻ Em Với Ba Mẹ Trong 30 Ngày

LOS ANGELES - Chánh án toà liên bang tuyên bố: viên chức di trú không được tách rời trẻ em với cha mẹ là di dân vượt biên, nghĩa là phải ngưng chính sách ấy – thẩm quyền di trú phải đoàn tụ số gia đình bị phân ly.Đó là kết quả vụ kiện của “liên đoàn dân quyền ACLU” chống lại chính quyền Trump.Phán quyết của chánh án Dana Sabraw ghi rõ: các dữ kiện trình bày trước toà đã mô tả sự ứng phó của chính quyền trước tình trạng hỗn loạn do chính mình gây ra - những biện pháp ấy là trái ngược cách điều hành có trật tự và đúng mức, là trung tâm của khái niệm về tiến trình mà hiến pháp bảo đảm.Chánh án Sabraw ra lệnh đoàn tụ trẻ em tuổi dưới 5 trong 14 ngày, và trên 5 tuổi trong thời hạn 30 ngày.Quyết định của chánh án liên bang có thể giúp tăng tốc giải quyết tình trạng hoang mang gây ra bởi chính quyền Trump.ACLU làm đơn kiện nhân danh 1 bà mẹ bị phân ly với con gái 6 tuổi. 2 mẹ con bỏ quê hương Congo đi tìm tự do tín ngưỡng đến Hoa Kỳ hồi Tháng 11-2017. Khi họ đuợc đoàn tụ 4 tháng sau, ACLU lập hồ sơ kiện tập thể nhân danh các di dân khác.ACLU tuyên bố hôm Thứ Hai: chỉ thị của TT Trump có sơ hở và đòi đoàn tụ gia đình di dân trong thời hạn 30 ngày, trừ số cha mẹ không thích hợp.Chánh án Sabraw do TT thứ 43 (George W. Bush) bổ nhiệm đã bác yêu cầu không cứu xét của chính quyền Trump hôm 6-6.Hồ sơ kiện ghi “Bà L chống Sở Di Trú” nộp tại toà liên bang tại Southern District of California.Trong khi đó, liên quan đến tình hình di dân, một bản tin khác cho biết rằng Hạ Viện được lãnh đạo hành pháp hô hào thông qua đề luật di trú mà ông mô tả là “công bằng nhưng mạnh” trong ngày Thứ Tư, tuy cơ may đuợc Thượng Viện tán đồng và chấp thuận là mong manh.TT Trump đoán trước phe DC sẽ ngăn trở tại Thượng Viện, nơi thế đa số của phe CH yếu hơn. Ông phóng twitter “Thông qua sẽ chứng tỏ chúng ta muốn an ninh và biên giới mạnh hơn trong lúc đảng DC muốn mở biên giới, nghĩa là tiếp nhận tội ác”.Các nhà lập pháp Cộng Hòa tại Hạ Viện đã bãi bỏ dự luật di trú được lãnh đạo Cộng Hòa hậu thuẫn hôm Thứ Tư.Dự luật này chưa từng được dự đoán thông qua đã thất bại trong cuộc bỏ phiếu với tỉ số 121 ủng hộ trên 301 chống, rất nhiều nhà lập pháp Cộng Hòa không ủng hộ dự luật này.