2 Đảng Cùng Tuyên Bố Thắng Sơ Tuyển Tại 7 Tiểu Bang; NY: Ứng Viên DC Trẻ Ocasio-Cortez Thắng DB Crowley 10 Nhiệm Kỳ

WASHINGTON - Cánh tả của đảng DC và phe CH theo Trump cùng tuyên bố thắng lớn trong sơ tuyển tại 7 tiểu bang để chọn đấu thủ tranh thắng bại vào Tháng 11 đem lại quyền kiểm soát Lập Pháp.Dân biểu Joseph Crowley, nhân vật đuợc mong đợi là thủ lãnh phe DC tại Hạ Viện thua trong sơ tuyển của đảng DC cử tại 1 đơn vị thuộc tiểu bang New York. Người thắng dân biểu 10 nhiệm kỳ này là ứng viên 28 tuổi Alexandria Ocasio-Cortez.Giới phân tích mô tả thắng lợi của Ocasio-Cortez là bất ngờ lớn nhất từ 2014, khi thủ lãnh CH Hạ Viện Eric Cantor bị đánh bại bởi Dave Brat, 1 giáo sư cánh hữu ít đuợc biết đến.Nhưng, cuộc đối đầu tại New York báo trước cuộc chiến ý thức hệ trong bầu cử giữa kỳ Tháng 11.Kết quả sơ tuyển tại New York tăng sinh lực cho cuộc đấu sức giữa dòng chính trong đảng DC dẫn đầu bởi dân biểu Nancy Pelosi và cánh tả (phóng khoáng hơn) hậu thuẫn nguyên ứng viên TT Bernie Sanders.Ocasio-Cortez là 1 thành viên trong ban tổ chức tranh cử TT năm 2016 của nghị sĩ Sanders.Nhà chiến luợc Joshua Henne của đảng DC mô tả thắng lợi của Ocasio-Cortez là sự kiện lớn.Về phiá đảng CH, 2 ứng viên có hậu thuẫn của TT Trump tuyên bố thắng sơ tuyêån tối Thứ Ba, là bằng chứng về ảnh hưởng của TT tỉ phú chủ trương “America First” trong hàng ngũ cử tri.Tại South Carolina, thôáng đốc tại chức Henry McMaster thắng đối thủ là thương gia John Warren.Trong cuộc đấu cay đắng tại đơn vị đảo Staten thuộc tiểu bang New York, ứng viên Dan Donovan đánh bại chính khách CH mà ông thay thế tại Hạ Viện là Michael Grimm – ông này từ chức dân biểu 3 năm trước sau khi thú nhận gian lận thuế.Trong twitter chúc mừng ông Donovan, TT Trump xác nhận tin cử tri New York và nhiều bạn bè của ông đã bầu người mà họ cảm thấy hãnh diện.Ông Grimm đuợc biết tiếng là cảm tình viên tích cực của ông Trump, cũng thường dùng luận điệu xúc phạm và thách thức trong lúc vận động tranh cử.Cùng ngày Thứ Ba, cử tri 2 đảng chọn ứng viên để dự tranh cử giữa kỳ ngày 6-11 tại 7 tiểu bang, là New York, Maryland, South Carolina, Utah, Okalahoma, Mississppi và Colorado.Phe DC phải giành lại ít nhất 23 ghế để chiếm đa số tại Hạ Viện 435 ghế - đảng DC cũng phải lấy thêm 2 ghế để là đa số tại Thượng Viện.Tại Maryland, phe cấp tiến của đảng DC ghi thắng lợi khi ứng viên Ben Jealous đánh bại chính khách kỳ cựu Rushern Baker – ông Jealous đuợc biết như là cựu chủ tịch của Hội thăng tiến da màu (NAACP) có thể trở thành thống đốc da đen đầu tiên tại tiểu bang này nếu có thể đánh bại thống đốc tại chức Larry Hogan, là đảng viên CH.Tại Colorado, dân biểu liên bang Jared Polis, là chính khách đồng tính công khai, thắng sơ tuyển của đảng DC để tranh ghế thống đốc vào Tháng 11. Đối thủ CH của ông Polis là Walker Stapleton, giám đốc ngân khố Colorado.Tại Utah, là môi trường chính trị bảo thủ, cựu thống đốc Mitt Romney dễ dàng thắng sơ tuyển của đảng CH để tranh cử nghị sĩ trong 5 tháng tới.