Phi Trường Orlando Có Hệ Thống Nhận Dạng Mặt Hành Khách

Tính đến tháng 06/2018, các sân bay ở những thành phố như Atlanta, Boston, Chicago, Houston, Las Vegas, Miami, New York và Washington, đã áp dụng công nghệ quét gương mặt cho một số chuyến bay đặc biệt, nhưng chưa bao gồm tất cả các hành khách quốc tế như hệ thống đang triển khai tại Orlando. Dữ liệu thu thập được đối chiếu với cơ sở dữ liệu sinh trắc học của Bộ An ninh nội địa Mỹ về thông tin hành khách đã đặt chỗ trên máy bay nhằm xác minh nhân thân của họ.Các công dân Mỹ không bị bắt buộc phải tham gia, nhưng theo đánh giá của nhiều chuyên gia, cơ quan chức năng dường như chưa cung cấp đầy đủ thông tin về quyền lợi của những hành khách bản địa, và họ vẫn có khả năng phải cung cấp ảnh chụp chân dung khi xuất nhập cảnh vào Mỹ. Nhiều nhóm bảo vệ quyền riêng tư cá nhân cho rằng không có đủ quy định pháp luật cụ thể về các dữ liệu được thu thập từ máy quét, hoặc những chỉ dẫn xử lý trong trường hợp hành khách bị ngăn cản lên chuyến bay một cách nhầm lẫn.Với hơn 6 triệu hành khách quốc tế mỗi năm, việc triển khai hệ thống nhận diện gương mặt tại Sân bay Quốc tế Orlando đánh dấu bước tiến quan trọng trong phạm vi hoạt động trên diện rộng của công nghệ mới. Những mối quan ngại đã được nêu ra về độ chính xác của thiết bị quét, đặc biệt có liên quan tới dân tộc thiểu số, phụ nữ và trẻ em, do hình ảnh dùng để xây dựng phần mềm quét thiếu tính phản ánh các đối tượng này. Hai thượng nghị sĩ Mỹ, Ed Markey của bang Massachuset và Mike Lee của bang Utah, đã gửi thư ngỏ tới Bộ An ninh nội địa trong tháng 05/2018, bày tỏ quan điểm về việc cần phải triển khai các quy định chính thức trước khi chương trình được mở rộng ra các sân bay khác.Nguoivietphone.com.