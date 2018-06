VC: Luật An Ninh Mạng Do Mỹ Góp Ý

HANOI/WASINGTON -- Nhà nước CSVN đã được Hoa Kỳ cố vấn làm Luật siết an ninh mạng?Thông tấn Sputnik/Báo Đất Việt có bản tin nhan đề “Việt Nam tham khảo Mỹ khi xây dựng Luật An ninh mạng” trong đó nói rằng thông tin này được Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ chia sẻ khi làm việc với lãnh đạo Phòng Thương mại Mỹ hôm 26/6 (giờ địa phương) tại Washington D.C.Có nghĩa là, chính Hoa Kỳ cố vấn CSVN kềm kẹp an ninh mạng?Bản tin nói, buổi làm việc còn có tham gia của nhiều đại diện doanh nghiệp lớn của Mỹ như Microsoft, Google, Visa, MasterCard, Boeing…Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã giải đáp nhiều câu hỏi của các doanh nghiệp liên quan tới môi trường đầu tư kinh doanh và các vướng mắc trong đầu tư tại Việt Nam.Bản tin ghi rằng:“Về việc Quốc hội thông qua Luật An ninh mạng, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ khẳng định Việt Nam phải hướng tới mục tiêu bảo vệ chủ quyền quốc gia trên không gian mạng vốn đang rất phức tạp ở nhiều quốc gia. Khi xây dựng Luật, Việt Nam cũng đã tham khảo từ Mỹ. Hiện Quốc hội đã giao Chính phủ hướng dẫn thực hiện Luật để bảo đảm không phát sinh giấy phép con cho các nhà đầu tư, doanh nghiệp công nghệ...Nhân dịp này, tại Phòng Thương mại Mỹ, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cũng đã chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận mua 20 máy bay Boeing 787-9 Dreamliner, trị giá 5,6 tỷ USD, giữa Hãng hàng không Bamboo Airways (Tre Việt) và Tập đoàn Boeing của Mỹ.Với loạt máy bay này, Bamboo trong tương lai sẽ sở hữu 44 máy bay vì cách đây vài tháng Hãng hàng không này cũng ký kết mua 24 máy bay với Tập đoàn Airbus trong chuyến thăm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tới Pháp.”Trong khi đó, bản tin VOA ghi nhận rằng từ New York, kinh tế gia Vũ Quang Việt, từng công tác tại LHQ, nhận định với VOA rằng lời phân bua của ông Vương Đình Huệ chỉ có tính ngoại giao.“Những nhà đầu tư họ cũng sẽ biết tự đánh giá như thế nào. Một ông phó thủ tướng, hay cả khi ông thủ tướng nói thì chưa chắc công an họ đã nghe theo, vì việc phân quyền, quyền hành của người nắm chính quyền và luật lệ của Việt Nam không rõ ràng. Việc ông ấy nói gì thì ý nghĩa của nó cũng rất là yếu và không có gì đáng kể.”Trong buổi làm việc với lãnh đạo Phòng Thương mại Mỹ (USCC) và đại diện nhiều tập đoàn lớn như Microsoft, Google, MasterCard, Boeing…ông Vương Đình Huệ khẳng định sẽ đảm bảo không phát sinh giấy phép con cho nhà đầu tư, doanh nghiệp công nghệ khi thực thi Luật An ninh mạng, the VNExpress.Quốc hội VC đã thông qua Luật An ninh mạng vào ngày 12/6 và sẽ có hiệu lực từ ngày 1/1/2019, theo đó, các công ty của Mỹ như Facebook, Google…sẽ được yêu cầu phải “lưu trữ tại Việt Nam đối với dữ liệu quan trọng của người sử dụng dịch vụ tại Việt Nam” hay “phải đặt trụ sở hoặc văn phòng đại diện tại Việt Nam.”VOA ghi lời Tiến sĩ Việt tin rằng các công ty Mỹ sẽ không lưu giữ cơ sở dữ liệu người dùng tại Việt Nam.“Các công ty này sẽ không bao giờ lưu giữ dữ liệu ở Việt Nam, ngay cả ở Trung Quốc họ cũng chưa chắc đã chịu đặt. Việc đặt ở đâu là tùy theo cách điều hành kỹ thuật đám mây ‘loud technology’ như thế nào. Trong trường hợp đòi phải đặt cơ sở dữ liệu người dùng tại Việt Nam thì các công ty sẽ không làm.”Ngoài ra, quy định này đã gây quan ngại cho các nhà lập pháp, vận động hành lang và ngoại giao Mỹ.Đại diện thương mại Mỹ Jeremy Gerrish nêu lên “quan ngại của Mỹ về đề án luật an ninh mạng của Việt Nam, bao gồm tác động của các yêu cầu về địa phương hóa và các hạn chế đối với các dịch vụ xuyên biên giới tới sự phát triển và tăng trưởng trong tương lai của nền kinh tế Việt Nam”, theo một tuyên bố của Đại sứ quán Mỹ ở Hà Nội hôm 6/6.Ngay khi Quốc hội Việt Nam thông qua Luật An ninh mạng với 86% đại biểu tán thành, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ lên tiếng: "Chúng tôi thất vọng về việc thông qua Luật An ninh mạng mới của Việt Nam, trong đó càng thu hẹp tự do biểu đạt trên không gian mạng và áp đặt những hạn chế gây phiền toái đối với các doanh nghiệp Hoa Kỳ và các doanh nghiệp nước ngoài khác.”