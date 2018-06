TIN MỚINHẤT:

Ủy Ban Điều Trần Giáo Dục Hạ Viện

Đồng Chuẩn Thuận Thông Qua

Dự Luật SB 895 của Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn

(Garden Grove, CA)Chiều Thứ Tư, Dự Luật SB 895 đãvượt qua thêmmột khó khăn trong Quá Trình Lập Pháp để trở thành luật khi được các thành viên của Ủy Ban Điều Trần Giáo Dục Hạ Viện đồng chuẩn thuận thông qua. Dự Luật SB 895 sẽ được chuyển sang giai đoạn tiếp theo của Quá Trình Lập Pháp và sẽ được các thành viên của Hội Đồng Chuẩn Chi Hạ Viện duyệt xét.

Trước khi bỏ phiếu cho Dự LuậtSB 895, bảy thành viên của Ủy Ban Điều Trần Giáo Dục Hạ Viện đã trực tiếp nghe Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn trình bày nêu rõ những giá trị giáo dục của dự luật và tầm quan trọng lịch sử bao gồm những truyền khẩu từ những nhân chứng của các chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa và những Bộ Nhân và Thuyền Nhân Việt Nam. Để chứng minh sự tha thiết quan tâm của cộng đồng đối với dự luật này, Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn đã đệ trình 14,500 chữ ký trong Bản Kiến Nghị ủng hộ đã được thu thập qua trang mạng và trực tiếp ký tên.

Tham gia cùng Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn là Dân Biểu Tiểu Bang Sharon Quirk-Silva và Dân Biểu Tiểu Bang Ash Kalra là hai vị dân cử đã làm nhân chứng ủng hộ Dự Luật SB 895. Vì cảm động trước những lời chứng ủng hộ, Chủ Tịch Ủy Ban Điều Trần Giáo Dục Hạ Viện, Dân Biểu Patrick O’Donnell đã yêu cầu làm đồng tác giảcho Dự Luật SB 895 .

Khi Dự Luật SB 895 được chuyển sang Hội Đồng Chuẩn Chi Hạ Viện, Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn sẽ tiếp xúc với các đồng viện trong Hội Đồng Chuẩn Chi để yêu cầu sự ủng hộ cho dự luật này. Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn cũng sẽ tiếp tục gặp gỡ yêu cầu những nhà lãnh đạo cộng đồng, quý thầy cô, những chuyên gia giáo dục, và những người ủng hộ giáo dục cùng tham gia với Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn trong việc lên tiếng trình bày tầm quan trọng của Dự Luật SB 895 trong chương trình giáo dụccủaTiểu Bang California.

“Sau khi Dự Luật SB 895 được tiến thêm một bước để trở thành đạo luật, chúng ta vẫn cần phải tiếp tục tranh đấu," Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn phát biểu. "Những kinh nghiệm và thành qủa của cộng đồng chúng ta, người Tỵ Nạn Việt Nam và chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa xứng đáng được ghi nhận trong sách giáo khoa lịch sử của tiểu bang và chúng ta cần phải chứng minh cho Quốc Hội Tiểu Bang California hiểu rỏ rằng chúng ta sẽ tranh đấu cho đến khi Dự Luật SB 895 được ký ban hành ."

Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn tha thiết yêu cầu những cư dân chưa ký Bản Kiến Nghị ủng hộ để tiếng nói của chúng ta phải được lắng nghe, xin vào trang mạng để ký ủng hộ tại http://baovecongdong.com. Chữ ký được thu thập sẽ được đệ trình đến Hội Đồng Chuẩn Chi Hạ Viện kế tiếp.

Kể từ khi được đệ trình Dự Luật SB 895, chúng tôi đã nhận được sự ủng hộ từ các cư dân trên toàn Tiểu Bang California và đã nhận được sự ủng hộ chính thức của Hiệp HộiAmerican G.I. Forum of California; Hiệp Hội American Legion-Department of California, AMVETS-Department of California, Phòng Thương Mại Cal Asia, Hiệp Hội Cựu Chiến Binh Quận California, Hội Đồng Giáo Dục California, Hội Đồng Cựu Chiến Binh Bộ Tư lệnh Tiểu bang California, Hiệp hội Giáo viên California, Thành Phố Garden Grove, Thành Phố Santa Ana, Học Khu Fountain Valley, Hiệp Hội Quân Sự Tiểu Bang California, Hiệp Hội Luật Sư Quận Orange, Trung Tâm Hành Động Tài Nguyên Đông Nam Á, Dân Biểu Liên Bang Ro Khanna, Thị Trưởng, Thành Phố San Jose, Cựu Chiến Binh Việt Nam Hoa Kỳ Tiểu Bang California, Học khu Westminster và hầu hết các hội đoàn và đoàn thể thuộc Cộng Đồng Người Việt Tỵ Nạn Cộng Sản tại Hoa Kỳ.

Dự Luật SB 895 đã được đệ trình vào Tháng Giêng, năm 2018, đòi hỏi Ủy Ban Soạn Thảo Giảng Dạy thiết lập Chương Trình Giảng Dạy mô hìnhvà đề nghị với Hội Đồng Giáo Dục Tiểu Bang áp dụng Chương Trình Giảng Dạy liên quan kinh nghiệm người Tỵ Nạn Việt Nam và cuộc chiến Việt Nam Cộng Hòa. Trong nỗ lực bảo đảm sự ủng hộ của lưỡng đảng cho Dự Luật SB 895 và cung cấp cho học sinh Tiểu Bang California tài liệu lịch sử một cách toàn diện và trung thực. Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn đã tích cực làm việc với Chủ Tịch Ủy Ban Chuẩn Chi Thượng Viện Thượng Nghị Sĩ Ricardo Lara và đã cùng nhau mở rộng Dự Luật SB 895 để bao gồm thêm kinh nghiệm của các nạn nhân Campuchia bị Cộng Sản diệt chủng.