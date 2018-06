17 Tiểu Bang Kiện Chính Phủ Trump Vì Chia Cách Con Cái Và Cha Mẹ Di Dân Lậu

17 tiểu bang, gồm Washington, New York và California, kiện chính phủ của Tổng Thống Donald Trump hôm Thứ Ba trong nỗ lực buộc các viên chức để cho các gia đình di dân tái hợp là những người đã bị chia cách tại biên giới Hoa Kỳ và Mexico.Các tiểu bang, tất cả đều được lãnh đạo bởi bộ trưởng tư pháp Dân Chủ, tham gia với Thủ Đô Hoa Thịnh Đốn trong hồ sơ kiện tại Tòa Địa Hạt Hoa Kỳ tại thành phố Seattle. Đây là thách thức pháp lý đầu tiên bởi các tiểu bang bằng thực tế.“Việc chia cách các gia đình của chính phủ là độc ác,” theo Bộ Trưởng Tư Pháp New Jersey Gurbir Grewal cho biết trong một tuyên bố bằng email. “Mỗi ngày, có vẻ như là chính phủ đưa ra những chính sách mới trái ngược và dựa trên những biện minh mới mâu thuẫn. Nhưng chúng ta không quên rằng: mạng sống của con người thật đang treo trong công bằng.”Các viên chức thẩm quyền di trú đã chia cách khoảng 2,300 trẻ em với cha mẹ chúng trong những tuần lễ gần đây, khiến cho cả thế giới phẫn nộ khi những hình ảnh và ghi âm trẻ em khóc lóc vang lên. Nhiều cha mẹ bị giam cách con em của họ hàng ngàn dặm xa đã không thể thấy và rất hiếm khi có thể nói chuyện có khi một tháng hay lâu hơn một lần.Những tiểu bang nạp hồ sơ kiện gồm Massachusetts, California, Delaware, Iowa, Illinois, Maryland, Minnesota, New Jersey, New Mexico, New York, North Carolina, Oregon, Pennsylvania, Rhode Island, Vermont, Virginia và Washington.Trong khi đó, bản tin của CNN hôm Thứ Ba cho biết rằng một liên hiệp 18 bộ trưởng tư pháp lập hồ sơ kiện hôm Thứ Ba vì chính phủ chia cách trẻ em và cha mẹ của chúng tại biên giới.