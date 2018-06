Thành Viên Nội Các Của Trump Bị Đe Dọa; DC Sợ Xách Nhiễu Nội Các Trump Bị Dị Ứng

WASHINGTON - Có tin phong trào xách nhiễu gia đình TT có thể gây phản ứng ngược, làm đảng DC mất phiếu, là làm lợi đảng CH.Trong 5, 6 trường hợp gần đây, viên chức của nội các Trump bị bêu riếu công khai, như bộ trưởng nội an Nielsen bị biểu tình phản đối tại 1 tiệm ăn Mexico và tham vụ báo chí Sarah Sanders bị chủ nhân nhà hàng Red Hen từ chối, mời ra ngoài. Tại Florida hôm Thứ Bảy, giám đốc tư pháp Pam Bondi, cũng là cảm tình viên tích cực của Trump, bị 1 đám đông đối đầu bên ngoài nơi chiếu phim tài liệu về cố vấn Rogers – bà Bondi bỏ đi trong tiếng la mắng của 5, 6 người.Ban biên tập báo Washington Post viêát 1 mục xã luận với tựa đề “Hãy cho đoàn Trump ăn uống yên ổn”, nhắc nhở công chúng là không lợi khi gây gián đoạn thực khách đang ăn uống.Các chính khách DC báo động: các đối đầu công khai có thể giúp nội các Trump chiếm thêm cảm tình của cử tri.Riêng dân biểu Maxine Waters (DC-California) không lùi – trong 1 chuơng trình MSNBC hôm Thứ Bảy, bà nói “Khi thấy 1 thành viên nội các Trump trong nhà hàng, tại thương xá, tại cây xăng… hãy tạo ra đám đông, bảo cho họ biết họ không đuợc hoan nghênh tại đây, không bao giờ nữa” để đáp lại chính sách không dung thứ trong thực hành luật di trú. Bà nói rõ: không có ý định hô hào công chúng hãm hại đoàn Trump.TT Trump nhanh chóng tìm cách gán cho dân biểu Waters danh hiệu phát ngôn viên của đảng DC.Chiến luợc gia David Axelrod của cựu TT Obama hô hào giữ bình tĩnh.Tại Hạ Viện, dân biểu CH Steve Scalise báo trước các hậu quả tai hại của lý lẽ và đối đầu “quá nóng” – ông là chính khách bị bắn trong lúc tập bóng bầu dục hơn 1 năm qua.Nhưng, 1 số nhân vật nổi tiếng dự phần xách nhiễu đoàn Trump – tài tử Peter Fonda bị lên án về twitter kêu gọi cướp Barron Trump từ vòng tay của mẹ cậu đem nhốt chung lồng với những kẻ ấu dâm.Nhìn chung, chính sách “zero tolerance” về di trú của Trump gây phẫn nộ trong xã hội.CBS ghi nhận: số vụ hù dọa công chức của Bộ nội an tăng thấy rõ - trong vài ngày qua, thông tin cá nhân của hàng ngàn nhân viên Bộ nội an bị đưa lên mạng xã hội – họ đã nhận đuợc khuyến cáo về các biện pháp an toàn dự phòng, theo tin Fox News.Tại Capitol Hill hôm Thứ Hai, dân biểu Andy Biggs (CH-Arizona) trình đề nghị buộc dân biểu Waters từ chức, vì gieo mầm mống bất hoà, đe dọa cuộc sống của thành viên nội các. Dân biểu Biggs khẳng định: phát biểu của bà Waters gây bất ổn và bạo động không cần thiết – 5, 6 đồng viện ủng hộ dân biểu Biggs.Bà Waters không nhân nhượng – trong buổi họp báo chiều Thứ Hai, bà tố cáo ông Trump tạo ra những điều dối trá, và khẳng định rằng phản đối ôn hoà đuợc hiến pháp bảo vệ.Qua làn sóng Fox News, nhà truyền thông Hannity tuyên bố sau sinh hoạt vận động tranh cử của thống đốc Henry McMaster (CH-South Carolina) đuợc hậu thuẫn của TT Trump “Có bằng chứng tổng tư lệnh tranh cử là nguy cơ đe dọa cánh tả – nhưng Trump không hề đuợc giả định đuợc đa số cử tri bỏ phiếu ủng hộ”. Ông nói tiếp “Trump là nguy cơ chống lại mọi điều – thành công của ông ta là ác mộng với phe tả”.Giới quan sát đặt vấn đề: phải chăng tính cách lịch sự, văn minh sụp đổ trong triều đại Trump?Dân biểu Nancy Pelosi tuyên bố hôm Thứ Hai “Các bên phải giữ bình tĩnh” - Thomson Reutrs tường thuật : bà Pelosi nhấn mạnh “Sự thiếu vắng lịch sự hàng ngày của TT Trump đưa tới những đáp trả có thể tiên đoán nhưng là không thể chấp nhận”.