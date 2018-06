Việt Nam: Mỗi Năm Có Khoảng 2000 Trẻ Em Chết Đuối

Tình trạng trẻ em chết đuối là một thảm trạng đau lòng tại Việt Nam, mà mỗi năm có đến 2,000 trẻ em chết đuối, theo bản tin của Đài Á Châu Tự Do (RFA) cho biết hôm 26 tháng 6.Bản tin RFA viết rằng, “Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội vào ngày 26 tháng 6 cho biết liệu hằng năm có 2 ngàn trẻ em Việt Nam bị chết đuối. Với con số này, Việt Nam trở thành nước có lượng trẻ em chết đuối cao nhất khu vực Đông Nam Á và cao gấp 10 lần so với các nước phát triển.“Thông tin trên được truyền thông trong nước trích từ buổi hội thảo triển khai Chương trình hợp tác về phòng chống đuối nước cho trẻ em Việt Nam do Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội phối hợp với quỹ từ thiện Bloomberg, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) và Tổ chức Vận động chính sách Y tế toàn cầu (GHAI) tổ chức trong cùng ngày tại Hà Nội.“Theo tính toán, với số liệu trung bình hơn 5 trẻ em chết đuối mỗi ngày trên cả nước, chết đuối hiện dẫn đầu các tai nạn gây tử vong cho trẻ em tại Việt Nam. Điều này ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền trẻ em, đặc biệt là quyền sống của trẻ.”Bản tin cũng trích lời các chuyên gia nói về nguyên nhân đưa đến thảm cảnh đó như sau:“Các chuyên gia cho biết một trong những nguyên nhân chính dẫn đến các vụ chết đuối ở trẻ em tại Việt Nam là vì nhận thức của xã hội và người dẫn về phòng chống tai nạn đuối nước còn hạn chế, đặc biệt ở các vùng kinh tế khó khăn. Bên cạnh đó là sự thiếu hụt thầy dạy bơi và cơ sở vật chất học bơi ở các trường học. Ngoài ra là thói quen tắm ở sông, suối của trẻ em và cả người lớn tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra tai nạn.“Tại buổi hội thảo, Chương trình Y tế công cộng toàn cầu của quỹ từ thiện Bloomberg công bố khoản tiền trị giá 2,4 triệu USD để tài trợ việc phòng chống đuối nước cho trẻ em Việt Nam trong 2 năm đầu của chương trình 5 năm.“Chương trình trên được cho biết sẽ hỗ trợ chính quyền địa phương và cộng đồng để bảo vệ và dạy bơi cho trẻ em tại 8 tỉnh của Việt Nam gồm Lào Cai, Yên Bái, Ninh Bình, Quảng Bình, Thanh Hóa, Đắk Lắk, Đồng Tháp, Sóc Trăng.”