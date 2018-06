Úc Mua Phi Cơ Robot Truy Tìm Tàu Ngầm Ở Biển Đông; Nhật Tài Trợ Cho Ngư Dân Nam Dương Đánh Cá Ở Biển Đông

BIỂN ĐÔNG -- Các nước trong Á Châu Thái Bình Dương ngày càng tìm các phương cách hợp tác và hỗ trợ để ngăn chận sức mạnh bành trướng của Trung Cộng trong vùng, mà cụ thể là Úc chi 7 tỉ đô la mua phi cơ robot và Nhật viện trợ 23 triệu đô la cho Nam Dương phát triển nghề cá ở các đảo tại Biển Đông, theo bản tin của Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp Tiếng Việt (RFI) cho biết hôm 26 tháng 6 cho biết.Bản tin RFI viết rằng, “Úc sẽ chi ra 7 tỉ đô la để mua sáu máy bay do thám không người lái, có thể hoạt động trên không trung hơn một ngày, để truy tìm tàu ngầm của kẻ địch và giám sát các chuyến bay. Thủ tướng Úc Malcolm Turnbull hôm nay 26/06/2018 loan báo như trên.“Các phi cơ công nghệ cao Triton với tầm hoạt động xa có thể giám sát cả Ấn Độ Dương lẫn Thái Bình Dương, thậm chí cả Nam Cực, để phát hiện các chiến hạm nước ngoài, tàu đánh cá bất hợp pháp hoặc buôn người. Tuy nhiên Biển Đông được xác định là trọng tâm.“Theo Bộ trưởng Kỹ nghệ Quốc phòng Christopher Pyne, những chiếc Triton hiện đại sẽ giúp Úc tiếp tục giám sát được khu vực Đông Nam Á và Biển Đông. Ông nói : « Úc nhấn mạnh đến quyền của mình du hành xuyên qua Biển Đông trên vùng biển quốc tế, như nước Úc vẫn luôn tiến hành, dù bằng tàu thủy hay máy bay ».“Căn cứ của đội phi cơ Triton đặt tại Edinburg, Nam Úc, tuy nhiên đến năm 2025 mới chính thức đi vào hoạt động. Các thông tin thu thập được sẽ chia sẻ cho các đồng minh của Úc như Hoa Kỳ, Anh, Canada, New Zealand.”Bản tin RFI cũng cho biết thêm thông tin rằng, “Cũng tại Biển Đông, Nhật Bản hôm qua 25/06/2018 cho biết sẽ viện trợ 2,5 tỉ yen (23 triệu đô la) cho Indonesia để phát triển nghề cá tại sáu hòn đảo hẻo lánh, trong bối cảnh Trung Quốc ngày càng bành trướng trong khu vực.“Ngoại trưởng Nhật Taro Kono và đồng nhiệm Indonesia Retno Marsudi đã ký kết văn bản liên quan tại Jakarta, nằm trong nỗ lực của Tokyo để xúc tiến « chiến lược Ấn Độ - Thái Bình Dương tự do và rộng mở ». Khoản viện trợ trên đây sẽ được dùng để xây dựng các cảng và trang thiết bị cho nghề đánh cá từ nay đến tháng Giêng năm 2020 trên sáu đảo nhỏ, trong đó có Natuna vốn thường bị tàu Trung Quốc quấy nhiễu.”