Biệt Đội Văn Nghệ Kỷ Niệm Ngày Quân Lực 19 Tháng 6

Hình ảnh Biệt Đội Văn Nghệ kỷ niệm Ngày Quân Lực 16 Tháng 6.

Garden Grove (Bình Sa) – Tại hội trường Thư Viện Việt Nam vào lúc 5 giờ chiều thứ Bảy ngày 23 tháng sáu năm 2018, như thông lệ hằng năm vào ngày 19 tháng sáu, Biệt Đội Văn Nghệ Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa do chiến hữu Vũ Long Sơn Hải, Biệt Đội Trưởng và Nhà báo Du Miên, Giám Đốc Thư Viện, Bảo Tàng Viện Việt Nam đều đứng ra tổ chức đêm văn nghệ tưởng niệm và vinh danh QLVNCH, mặc dù một buổi chiều trùng hợp với ngày bầu cử cộng đồng và một số sinh hoạt khác nhưng một số qúy Niên trưởng, các cựu quân nhân thuộc các quân binh chủng Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, các cơ quan truyền thông và đồng hương thân hữu đã đến tham dự rất đông.Các Niên trưởng nhận thấy có cựu Đại Tá Trân Ngọc Thống, cựu Đại Tá Lê Bá Khiếu, Niên trưởng La Tinh Tường, NT. Nhan Hữu Hậu, NT. Nguyễn Cướng…...Trong lúc chờ đợi khai mạc chiến hữu Vũ Long Sơn Hải mời mọi người đến thắp nhang lên bàn thờ các vị Tướng lãnh đã tuẫn tiết và cố Đại Tá Hồ Ngọc Cẩn bị Việt Cộng tử hình sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 cùng các chiến hữu đã bỏ mình để bảo vệ quê hương đất nước.Trước giờ khai mạc, nhà thơ Trạch Gầm, người được biết nhiều trong giới văn học hải ngoại, nhất là trong giới cựu quân nhân Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, lên cho biết tình hình trong nước qua những cuộc biểu tình do các chiến hữu đàn em cùng một thời vào sanh ra tử kể lại, trong niềm xúc động Nhà thơ Trạch Gầm nghẹn ngào kể lại những lời tâm sự trong khi đất nước lâm nguy qua dự luật Đặc Khu và Luật An Ninh Mạng.Sau đó Anh đọc 3 bài thơ mà anh vừa mới sáng tác và đã được phổ nhạc để góp phần vào công cuộc đấu tranh.Bài thơ đầu tiên anh đọc đó là “Đêm Qua Ta Mơ” có đoạn: “Đêm qua ta mơ thấy / Việt Nam quê hương ta / Triệu triệu người đứng dậy/ đập tan lũ gian tà. Đêm qua ta mơ thấy / Chuông nhà thờ ngân vang / Cửa chùa chiền mở rộng / Gọi người dân xuống đường.. .” Bài thứ hai có tựa đề “Gọi Tên Cha” có đoạn: “Con gọi tên cha-cha là Lê Lợi / Con gọi tên cha-cha là Quang Trung/ Con gọi tên cha, cha là Hưng Đạo/ Con gọi tên cha gọi bốn ngàn năm. Một ngày giặc Tàu xua quân cướp nước/ Một ngày cha vung kiếm giữ giang san/ Lịch sử ngàn trang, ngàn trang bất khuất/ Lịch sử oai hùng máu thắm từng trang….. .” Bài Thứ Ba là “Tâm Thật Thà” trong đó có đoạn: “.. . Có một điều con hiểu/ Nước mất thì nhà tan/ Nhà tan thì địa ngục/ Mở cửu thay thiên đàng. Có một điều con hiểu/ Niết bàn cũng trống trơn/ Khi nhà tan nước mất/ Sân chùa cũng cô đơn.Tiếp theo, nhà thơ Lính Nguyễn Thanh Huy cũng lên đọc một số bài thơ tranh đấu, trong đó có bài “Tổ Quốc Gọi Là Lên Đường” Nhạc Sĩ Trường Hải phổ nhạc và đã nhiều lần Ca Sĩ Quốc Anh hát trong các buổi sinh hoạt đấu tranh, trong đó có đoạn: “Hàng triệu cánh tay, triệu trái tim hồng/ Hừng hực lửa lên đường đi giữ nước/ Chúng ta quyết noi gương người thuở trước/ Lấy máu đào để tô thắm non sông/ Già trẻ gái trai cùng quyết một lòng/ Thì biển lớn là mồ chôn xác giặc..”Sau khi đọc thơ, chương trình chính thức bắt đầu với nghi thức chào quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa, Hoa Kỳ phút mặc niệm do Biệt Đội Văn Nghệ thực hiện.Sau đó là lời chào mừng của Nhà báo Du Miên, nhưng vì bận cho công tác bầu cử nên chiến hữu Vũ Long Sơn Hải, thay mặt ban tổ chức ngỏ lời chào mừng và cảm ơn qúy niên trưởng, quan khách và chiến hữu tham dự. Chiến hữu Vũ Long Sơn Hải cho biết: “Tưởng nhớ đến Ngày Quân Lực VNCH, ông tiếp tục tổ chức những buổi văn nghệ hằng năm như hôm nay để chúng ta có dịp gặp nhau trong ngày Quân Lực VNCH để cùng hàn huyên tâm sự. Ông không quên cảm ơn qúy niên trưởng, qúy chiến hữu kẻ ít người nhiều hằng năm vẫn tiếp tục đóng góp để Biệt Đội Văn Nghệ có điều kiện tổ chức các buổi văn nghệ đấu tranh.”Trong dịp nầy anh cũng đã thông báo danh sách một số các Niên Trưởng và chiến hữu yểm trợ tài chánh cho buổi sinh hoạt.Chương trình văn nghệ vinh danh người lính VNCH đã được các ca sĩ trong những bộ quân phục thuộc các quân binh chủng trình bày qua những bản nhạc như: “Chàng Là Ai?,” “Chúng Mình Ba Đứa” “Lục Quân Hành Khúc” qua những nhạc cảnh, hợp ca, song ca, đơn ca, ngâm thơ thật xuất sắc đã làm cho các niên trưởng, các chiến hữu say sưa theo dỏi, nghe những lời nhạc để hồi tưởng về một thời dọc ngang trên khắp các nẽo đường đất nước bảo vệ quê hương. Chương trình văn nghệ đã được tập dợt và dàn dựng rất công phu qua những bản hành khúc như: “Đoàn Quân Chiến Thắng Trở Về”.Như qúy chiến hữu cũng như đồng hương đã biết, Kỷ niệm Ngày Quân Lực 19 Tháng Sáu là để tưởng nhớ đến ngày mà QLVNCH chịu trách nhiệm trước toàn dân và đất nước, trong lãnh vực bảo quốc, an dân, và cũng để tưởng nhớ đến các chiến sĩ hào hùng của QLVNCH đã anh dũng hy sinh để bảo vệ quê hương, đồng thời cũng là dịp để vinh danh những chiến sĩ đã nằm xuống vì đại cuộc. Trong đó có những chiến sĩ thuộc các Biệt Đội, Biệt Đoàn Văn Nghệ đã không quản ngại gian lao, nguy hiểm đến tận tiền đồn biên giới để đem niềm vui đến cho những chiến sĩ trấn giữ biên cương, nhiều chiến sĩ cũng đã hy sinh vì lý tưởng phục vụ cho cho tổ quốc.Như thông lệ của Biệt Đội Văn Nghệ là mỗi lần tổ chức đều có khoản đãi các món ăn thật là quê hương trong đó có món khoai mì chấm muối đậu để mọi người cùng ăn cùng nhớ về kỷ niệm trong những ngày lao lý.Mọi chi tiết liên lạc: Vũ Long Sơn Hải (714) 414 – 6133.