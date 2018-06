Westminster (Bình Sa)- - Ban tổ chức Pháp Hội Niệm Phật Trung Phong Tam Thời Hệ Niệm do Pháp Sư Thích Ngộ Thông chủ lễ và thuyết giảng cho biết: Pháp Hội sẽ được long trọng tổ chức trong hai ngày Thứ Bảy ngày 30 tháng 6 và Chủ Nhật ngày 1 tháng 7 năm 2018 bắt đầu từ lúc 8 giờ sáng đến 6 giờ chiều tại Hội Trường Báo Việt Mỹ số 14190 Beach Blvd, Thành Phố Westminster, CA 92683.Ban tổ chức trân trọng kính cung thỉnh Chư Tôn Đức Tăng Ni, kính mời qúy Liên Hữu Phật Tử cùng đồng hương hoan hỷ dành thời gian qúy báu đến tham dự Pháp Hội Niệm Phật, Thính Pháp, và Đại Lễ Trung Phong Tam Thời Hệ Niệm dưới sự hướng dẫn của Pháp Sư Thích Ngộ Thông tại địa chỉ trên, hoặc qúy vị và Đạo Tràng Không Gian qua mạng lưới Internet (Radio Online Mixlr, kênh “Tinhtonghocvien” or PalTalk.com-Room: Đạo Tràng Không Gian) để đồng nguyện cầu chư Phật mười phương gia trì cho quốc thái dân an, thiên tai giảm thiểu, mưa thuận gió hòa. Nhất tâm niệm Phật hồi hướng công đức cho Chư Vị Hương Linh, Vong Linh, Anh Linh Chiến Sĩ trận vong, đồng bào tử nạn, Lịch đại tổ tiên, Cửu Huyền Thất Tổ, chư Thai Nhi xúc sảo, Thập loại cô hồn, cầu hóa giải lũy kiếp oan gia trái chủ và tất cả chúng sanh trong tận hư không biến pháp giới được phá mê khai ngộ, chuyển biến nghiệp thành Liên Trì. Âm Dương đồng lưỡng lợi.Ngưỡng nguyện nương nhờ Phật lực Tam Bảo gia trì và Đức chúng như hải để mọi người cùng phát Bồ Đề Tâm, thâm tín nhân qủa, và đồng phát nguyện trì danh niệm Phật trở về cố hương Tây Phương Cực Lạc Quốc.Chương trình Pháp Hội có: Thỉnh Sư, Sái Tịnh, Tán Liên Trì, Tụng Phật Thuyết A Mi Đà Kinh, Kinh Hành Niệm Phật, nghe Pháp Sư Thuyết Pháp, Tỉnh Tọa Niệm Phật, Lễ Thượng Cúng Hóa Lộc Vị Cầu An, Lễ Quy Y Tam Bảo, Tam Thời Hệ Niệm Thời 1, Thời 2, Thời 3...Quy vị tham dựø thọ trai miễn phí trong hai ngày Pháp Hội.Ban tổ chức trân trọng kính mời.Mọi chi tiết xin liên lạc về Ban tổ chức: Chơn Hòa (714) 837-4339, Diệu Thảo (714) 468-7696, Từ Mỹ (714) 548-2038.(Website Làng A Mi Đà: www.tinhtonghocvien.org