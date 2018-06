Lễ Giỗ Sáng Tổ Nguyễn Lộc Lần Thứ 58 và Kỷ Niệm 80 Năm Thành Lập Môn Phái Vovinam

Võ Sư Phạm Văn Thành.

Các vị võ sư chuẩn bị dâng hương trước bàn thờ Sáng Tổ.

Từ trái: Võ Sư Jenny Trần, Võ Sư Cao Minh Hưng và Võ Sư Quang Phạm nhận bằng tưởng lục từ Thị Trưởng Trí Tạ, bên cạnh là Võ Sư Phạm Văn Thành.

Hình chụp kỷ niệm với các quan khách, võ sư và môn sinh võ đường Vovinam Nguyễn Bá Học.

Việt VõVới tinh thần "Uống Nước Nhớ Nguồn" như Võ Sư Phạm Văn Thành, Trung Tâm Trưởng của Trung Tâm Võ Đường Vovinam Nguyễn Bá Học cho biết, hàng năm cứ vào cuối tháng Sáu, là toàn thể các môn đồ Vovinam trên khắp thế giới đểu háo hức một lòng hướng tâm về ngày giỗ của Sáng Tổ Môn Phái, Cố Võ Sư Nguyễn Lộc. Khắp các võ đường Vovinam, các Võ Sư (VS) và môn sinh tổ chức lễ tưởng niệm và ghi nhớ công lao người đã sáng tạo ra môn phái có tên là Vovinam - Việt Võ Đạo.Trong ngày Chủ Nhật, 24 tháng 6, 2018 vừa qua, các Trung Tâm Huấn Luyện Vovinam Việt Võ Đạo ở miền Nam Cali đã quy tụ về Võ đường Vovinam Nguyễn Bá Học, ở địa chỉ 14072 Chestnut St, Westminster, CA 92683 để cùng tổ chức Lễ Tưởng Niệm Sáng Tổ lần thứ 58 và 80 Năm Thành Lập Môn Phái Vovinam, đồng thời kết hợp với Lễ Thăng Cấp Trung và Cao Đẳng cho Khoá I - 2018.Sau phần nghi thức chào cờ Việt Nam Cộng Hòa, Hoa Kỳ, Việt Võ Đạo Kỳ và Phút Mặc Niệm, MC Cao Minh Hưng đã giới thiệu thành phần quan khách đến tham dự. Chúng tôi thấy có sự hiện diện của một số vị Võ Sư từ các Võ đường Vovinam ở miền Nam Cali như VS Lê Huy và VS Bùi Văn Tâm từ Trung Tâm Lạc Hồng-Los Angeles, VS Kiều Công Lang và Nguyễn Văn Hoàn từ Westminster, VS Trần Văn Vịnh từ Pomona, VS Phạm Quang từ Trung Tâm Huyền Quang, VS Richard Long Phạm, VS Angela Tâm Nguyễn và VS Tân Nguyễn từ Trung Tâm Nguyễn Bá Học. Về thành phần các vị dân cử và hội đoàn, có sự hiện diện của ông David Nguyễn, đại diện cho TNS Janet Nguyễn, anh Billy Lê, đại diện cho Chánh Lục Sự Hugh Nguyễn, ông Tạ Đức Trí, Thị trưởng Thành Phố Westminster, ông Phạm Văn Cờ và LS Nguyễn Thị Tư Bé, đại diện cho Châu Đạo Cao Đài California, các hội viên Hội Ái Hữu Quân Cảnh Nam Cali, Nhiếp Ảnh Gia Hồ Đăng và một số các cơ quan truyền thông báo chí. Một số đại diện các môn phái võ thuật khác cũng đến tham dự như VS Tom Võ, Giám Đốc Võ Đường Taekwondo, VS Lý Hoàng Tùng, VS/BS Phạm Gia Cổn, Sáng Lập Viên của Khí Công Hoàng Hạc, LS Anh Tuấn, ông Phẩm Lê cùng môt số đông các cựu môn sinh và phụ huynh cũng đã đến tham dự.Sau phần giới thiệu quan khách, VS Phạm Văn Thành đã ngỏ lời chào mừng và tuyên bố lý do buổi lễ. Trong phần Nghi Thức Tưởng Niệm, VS Kiểu Công Lang đã đọc tiểu sử của Cố Võ Sư Sáng Tổ Nguyễn Lộc, một tấm gương "uy vũ bất năng khuất" với những cống hiến của Ông trong việc nghiên cứu võ thuật và sáng lập ra môn phái cũng như hướng dẫn các môn sinh với tinh thần yêu nước và tự hào dân tộc.Trong phần nghi thức tưởng niệm, MC Cao Minh Hưng đã trân trọng mời Võ Sư Chủ Tọa là VS Phạm Văn Thành bắt đầu nghi thức dâng hương trong khi toàn thể mọi người trong hội trường đứng lên để tỏ lòng thành kính đến vị Sáng Tổ. Sau đó, các võ sư niên trưởng và các vị võ sư các môn phái, các vị dân cử, các môn sinh Vovinam võ đường Nguyễn Bá Học và quan khách lần lượt tiến lên trước bàn thờ để thắp hương cho Sáng Tổ Nguyễn Lộc.Sau nghi thức dâng hương, Võ Sư Phạm Văn Thành đã đọc tóm lược lịch sử 80 năm hoạt động của môn phái Vovinam - Việt Võ Đạo. Ông đã nhắc đến từ giai đoạn phôi thai của môn phái, vào cuối thập niên 30 khi Võ Sư Nguyễn Lộc đã dày công nghiên cứu các kỹ thuật để lập ra môn phái Vovinam với những đặc tính Cương và Nhu của các võ phái cổ kim trên thế giới. Sau đó là giai đoạn thành lập và phát triển môn phái từ năm 1938 cho đến khi Ông mất vào năm 1960. Sau đó là những thăng trầm của môn phái Vovinam, đặc biệt trong giai đoạn sau năm 1975. Dù trong giai đoạn nào, toàn thể các môn đồ Vovinam luôn thực hiện lời chỉ dạy của Sáng Tổ là "Phục Vụ Dân Tộc và Nhân Loại". Hiện nay, môn phái Vovinam đã được truyền bá ở nhiều quốc gia trên khắp thế giới cũng như được đưa vào thi đấu trong Đông Nam Á Vận Hội SEA Games vào năm 2011 tại Indonesia.Trong dịp này, lễ thăng cấp Cao và Trung Đẳng Khoá I năm 2018 cũng được tổ chức. Võ sư Quang Phạm của TT Thích Quảng Đức được thăng cấp hồng đai nhất cấp. Trung tâm Nguyễn Bá Học với 2 tân võ sư chuẩn hồng đai là Jenny Trần và Anthony Hưng Cao. VS Jenny Trần cũng vừa tốt nghiệp từ trường Đại học UCI về lĩnh vực giáo dục và VS Anthony Hưng Cao (được biết đến nhiều hơn với tên "Cao Minh Hưng") là một gương mặt quen thuộc trong các sinh hoạt của cộng đồng trong nhiều năm qua cùng với Câu Lạc Bộ Tình Nghệ Sĩ.Một số các vị dân cử, đại diện dân cử và đại diện các môn phái, như ông David Nguyễn, anh Billy Lê, Thị trưởng Tạ Đức Trí, VS Tom Võ và VS Phạm Gia Cổn đã phát biểu ghi nhận và vinh danh những đóng góp của Trung Tâm Vovinam Nguyễn Bá Học với sự hướng dẫn của VS Phạm Văn Thành trong công việc đào tạo nhiều môn sinh Vovinam và tham gia trong các sinh hoạt văn hóa của cộng đồng trong nhiều năm qua.Sau phần biểu diễn của các môn sinh võ đường Vovinam Nguyễn Bá Học, VS Phạm Văn Thành đã ngỏ lời cảm tạ các quan khách tham dự, tặng quà lưu niệm nhân dịp kỷ niệm 80 năm thành lập môn phái Vovinam và mời mọi người chụp hình lưu niệm và dùng bữa ăn trưa thân mật.Buổi lễ bế mạc, nhưng bên tai chúng tôi vẫn còn văng vẳng lời của bài hát Theo Dấu Một Ánh Sao của NS Thái Yên Chi để tưởng niệm cố Võ Sư Nguyễn Lộc: "Ghi công ơn Sáng Tổ, bao nhiêu năm gian khổ, trùng dương dâng lên màu võ y. Tình yêu tha nhân vạch lối đi. Một vì sao rơi cho muôn vì sao sáng. Một người ra đi cho muôn người sau tới..." Mong sao cho lời chỉ dạy của Sáng Tổ là "Phục Vụ Dân Tộc và Nhân Loại" luôn là kim chỉ nam cho các môn đồ Vovinam noi theo.Việt Võ6/2018