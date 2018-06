Viết Về Thiếu Tá Đức, Sĩ Quan Nhẩy Dù, Ở Tù Trên 10 Năm, Qua 36 Trại Tù

BUIPHU/VBMNTrong cuộc hành quân Lam Sơn 719, Đại Tá NGUYỄN VĂN THO, Lữ Đoàn Trưởng, Lữ Đoàn 3 nhẩy dù, trong trận đánh vô cùng ác liệt,với CS nhưng vì hỏa lực của ta kém hơn địch quân nên Đại Tá Thọ cùng một số số binh sĩ trực thuôc đã bị CS bắt làm tù binh trong đó có Thiếu Tá Đức vào ngày 25-2-71,tại đồi 31.Hạ Lào.Sau hiệp dịnh đình chiến Paris năm 1972,giữa VC và VNCH thi hành điều khoản trao trả tù binh, Đại Tá Nguyễn Văn Thọ được CS trao trả chính thức nhưng với tình trạng trao đổi gần như dành giựt.giữa đôi bên, còn Thiếu Tá Đức cũng có tên trong danh sách trao trả tù binh, nhưng Ông đã bị CS dánh tráo giữ lại trao đổi người khác,sau đó Thiếu Tá Đức được CS chuyển ra ngoài Bắc cầm tù tiếp. cùng với 2 thuôc viên: 1 là hạ sĩ quan truyền tin và l lính cận vệ. Sau khi CS cưỡng chiếm hoàn toàn miền Nam,VN.năm 1975 và hơn 1 năm sau CS mới cho tù cải tạo được cơ hội viết thư về thăm gia đình. Thiếu Tá Đức cũng may mắn ở trong diện đó, nên khi gia đình Thiếu Tá Đức nhận được thơ ông gởi về mơi biết ông vẫn còn sống thay vì gia đình nghĩ ông đã chết nên đã để bài vị ông lên bàn thờ tưởng niệm rồi.Thiếu Tá Đức tâm sự : 3 thày trò Ông đã phải sống trong những ngày vô cùng gian lao, khổ cực qua các lao tù CS ở miền Bắc với viễn ảnh vô vọng ngày về và đã phải trải qua 36 trại tù, hầu hết các tại tù khét tiếng tàn ác nhất như trại tù Ba Sao/Nam Hà,Sơn La/ Hoàng Liên Sơn, Cổng trời, Lý Bá Sơ ……trước khi được chuyển về trại tù cuối cùng ở miền Nam VN là Z.30 A Xuân Lộc Đồng Nai.Tại đây CS cũng không cho 3 thày trò ông ở chung 1 lán,mà chúng phân phối Thiếu Tá Đức về đội nhà bếp (anh nuôi), còn 2 thuộc hạ của ông phục vụ ở các đội khác trong trại.Điểm đặc biệt là mỗi khi di chuyển đến bất cứ trại tù nào,CS đều loan tin với niềm hy vọng:”các anh sắp được tha về” khiến ai nấy đều có cảm tưởng thời gian như ngắn lại và ít quan tâm đến ngày về nữa, rồi lạiø tiếp tục sinh hoạt hàng ngày nơi trại tù mới với niềm hy vọng viển vông để mà sống.Trường hợp này cũng giống như khoảng năm 1977 ở Trại tù An Dưỡng, khi có cuộc chuyển trại đầu tiên khu B cấp Đại Úy, CS chính thức loan tin, các anh đó đãõ được CM cứu xét cho vềàđoàn tụ với gia đình, khiến ai nấy đếu mừng mừng tủi tủi, chào tạm biệt anh em tù ở lại ráng học tập tốt, lao động tốt hầu hy vọng sẽ được CS cứu xét cho về sau, Được biết, khi anh em may mắên được CS thông báo xét tha về đã vô cùng hoan hỷ và,không ngần ngại hiến tăng tất cả mọi đồ đạc cá nhân của mình cho bạn tùø ở lại mà không hề luyến tiếc.Độ 1 tháng sau các bạn tủ ở lai được tin,bạn tù chuyển trại trước đây nhắn tin:” kinh nghiệm bằng xương máu” cấm cho đồ ai khi bị chuyển trại vì các bạn tù đi trươc đã bị cú lừa thế kỷ của CS, thật vô cùng khỏ khăn vất vả khi phải sinh hoạt nơi trạiû tù mới với hai bàn tay trắng. Thật đúng chính xác câu nói bất hủ của cố Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu khi còn sanh tiền:” Đừng nghe những gì CS nói mà hãy nhìn kỹ những gì CS làm”.Một câu nói thâm thúy tràn đầy ý nghĩa:” Nay về, mai về” với niềm hy vọng vô biên mà bất cứ anh em tù nhân nào đều đã từng trải qua để mà sống cho đến khi ra tù. Thành ra sau này mỗi lần chuyển trại, anh em tù nhân thật vô cùng vất vả va vô cùng khổ sở khi phải gồng, gánh, khiêng, vác toàn bộ đồ đạc cá nhân của mình di chuyển bằng đường bộ trên 1 đoạn đường dài hàng cây số để đến địa điểm mới hầu có đầy đủ phương tiện tiếp tục sinh hoạt bình thường nơi trại tù mới.Cái thâm độc sâu sa của CS là cố tình hủy diệt người tù, đối phương không đội trời chung với chúngï bằng mọi giá không cho người tù có cơ hội tồn tại trên thế gian này, nhưng làm sao mà chúng có thể cướp quyền được Tạo Hóa nên mọi ác tâm của chúng không bao giờ thực hiện được .Dường như Thượng Đế cũng rất công minh, lúc nào cũng rủ lòng thương xót cho những người tù bất hạnh vì quốc nạn và đã ban cho họ một niềm hy vọïng mãnh liệt như là một tâm niệm để mà sống: “còn sống là còn trở về”. Đây là những nhân chứng sống của lịch sử, là thành phần vững chắc làm sói mòn chế độ CS và có mãnh lực vô biên đạp đổ thành trì vững chắc của CS theo thời gian.Hơn nữa qua thời gian dài thống trị, thời gian quá đủ để nhân dân Việt Nam sớm thức tỉnh về chủ thuyết không tưởng của CS một thiên đàng mù CS mà cái nôi của nó là Liên Xô đã phải tan rã sụp đổ và bị liệng vào sọt rác lịch sử đồng thời chủ thuyết CS đã bị nhân dân tiến bộ trên toàn thế giới lên án và nguyền rủa về tội ác tầy trời mà nó đã gây ra cho nhân loại, nhưng CSVN vận còn ngoan cố, u mê, lại cố tâm bám víu lấy cái chủ thuyết thối nát,vô nhân đạo, vô đạo đức và vô tổ quốc này để mà sống, rồiõ chúng còn đem tô phết lạiâ hầu cốù tình lừa gạt nhân dân VN thêm một lần nữa, nhưng chúng đã hoàn toàn thất bại chứ thật ra chủ thuyết CSù chỉ là một cái xác chưa chôn không hơn không kém .May mắên thay, dân tộc VN lại được kế thừa truyền thống chống quân xâm lược hào hùng và oanh liệt của Tiền nhân,nên lòng yêu nước vô biên của nhân dân Việt Nam đã đươc thể hiện mãnh liệt trong ngày 10-6-2018 vừa qua sau khi toàn dân Việt đã nhiệt tình hưởng ứng tham gia biểu tình rầm rộ phản đối CSVN cam tâm bán nước cho Trung Cộng dưới hình thức cho mướn dài hạn 3 “Đặïc Khu Kinh Tế” 99 nằêm dọc theo những yếu điểm quan trọng của tổ quốc VN như: Vân Đồn (Bắc), Vân Phong (Trung), và Phú Quốc (Nam) hầu để hợp thức hóa hiệp ước Thành Đô 1990 mà chúng đã ký kết.Vì tham vọng quyền lợi cá nhân đặt trên vận mệnh tổ quốc.Thà mất nước còn hơn mất đảng.,Chắc chắc CSVN sẽ phải trả giá thích đáng về hậu quả bán nước cho Trung Cộng,,kẻ thù ngàn năm Phương Bắc trong một ngày không xa. Bởi vì " Ý dân là ý Trời"., và " Đảng chỉ nhất thời, nhưng dân là vạn đại". Chính nghĩa lúc nào cũng thắng, đang thắng và tất thắng. Mong lắm thay!