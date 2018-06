INTERNATIONAL YOUTH MOVEMENT FOR HUMAN RIGHTS

3/25 Wiltshire Street, Salisbury, SA 5018, Australia

admin@humanrightsyouth.org

www.humanrightsyouth.org

ABN: 94 612 662 307

Úc châu ngày 25 tháng 6 năm 2018



TUYÊN CÁO CỦA PHONG TRÀO GIỚI TRẺ THẾ GIỚI VÌ NHÂN QUYỀN



Kính thưa đồng bào trong và ngoài nước, đặc biệt là các bạn trẻ khắp năm châu,

CSVN đang hèn nhát hiến dâng cho giặc Tàu, kẻ thù truyền kiếp của dân tộc, giải giang sơn gấm vóc mà tổ tiên chúng ta đã xây dựng bằng bao nhiêu xương máu trong suốt chiều dài lịch sử của Việt Nam.

Trong những ngày qua, cả đồng bào trong và ngoài nước sôi sục đấu tranh, quyết liệt phản đối âm mưu bán nước cho Tàu, bằng dự luật Đặc Khu và luật An Ninh Mạng của CSVN.

Mọi miền đất nước đã bùng lên những cuộc biểu tình lớn chưa từng thấy trong suốt lịch sử 75 năm cầm quyền của CSVN.

Để thực hiện dã tâm bán nước, nhà cầm quyền CSVN đã không ngần ngại bịt miệng dân chúng qua những cuộc đàn áp khốc liệt.

PT Giới Trẻ Thế giới Vì Nhân Quyền xin luôn đồng hành cùng đồng bào để chống lại sự phản bội tày trời đó, bởi vì chúng ta từng:

- THẤY RẰNG, nhà cầm quyền CSVN đã hủy hoại nền tảng đạo đức của dân Việt qua chính sách đấu tố, cải cách ruộng đất; đồng thời manh tâm triệt tiêu ngôn ngữ Việt, văn hoá Việt, để thay thế bằng ngôn ngữ, văn hoá Tàu cộng.

- THẤY RẰNG, nhà cầm quyền cộng sản VN là một tập đoàn tham nhũng từ trên xuống dưới, đục khoét tài nguyên đất nước đến cạn kiệt, khiến đất nước tan hoang, tụt hậu chưa từng có.

- THẤY RẰNG, nhà cầm quyền cộng sản VN chưa bao giờ bảo vệ dân, biết lo hạnh phúc cho dân, mà chỉ lo hà hiếp bóc lột dân đến tận xương tủy.

- THẤY RẰNG, nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam quá lệ thuộc Tàu, từ kinh tế, chính trị, ngoại giao và luôn tùng phục, khiếp sợ trước những đe dọa của Tàu.

- THẤY RẰNG, CSVN đã 2 lần cướp quyền của những chính phủ hợp pháp của dân tộc chứ chưa bao giờ thực sự được người dân VN bầu lên.

- THẤY RẰNG, nhà cầm quyền CSVN đã hiến Hoàng sa, Trường sa năm 1958, hiến 720 km2 đất biên giới năm 2000, hiến 11.000 km2 của vịnh Bắc bộ năm 1999 cho Tàu cộng.

- THẤY RẰNG, để đổi lấy sự cai trị mãi mãi của tập đoàn mãi quốc cầu vinh, nhà cầm quyền CSVN đã ký kết hiệp ước Thành Đô năm 1990, với ý đồ tiêu diệt Tộc Việt, dâng hiến cả Tổ quốc cho Tàu, biến VN thành một tỉnh lẻ của Tàu. Để từng bước âm thầm thực hiện hiệp ước bán nước, họ quỉ quyệt lừa bịp đồng bào qua hình thức cho thuê đặc khu Vân đồn, Bắc Vân Phong và Phú Quốc với thời hạn 99 năm!

Với những hành động như trên, nhà cầm quyền CSVN không có chính danh để cai trị đất nước, mà trái lại, họ phản bội tổ quốc, là tội đồ của dân tộc và phải bị truy tố trước quốc dân đồng bào!

VÌ THẾ:

1. PT Giới Trẻ Thế Giới Vì Nhân Quyền, xin cùng với đồng bào VN hải ngoại cũng như quốc nội, tuyên bố không chấp nhận nhà cầm quyền cộng sản VN và yêu cầu nhà cầm quyền CSVN phải trả lại quyền cai trị đất nước cho người dân qua một cuộc tổng tuyển cử công khai có giám sát quốc tế.

2. PT Giới Trẻ Thế Giới Vì Nhân Quyền và toàn dân kêu gọi quân đội, lực lượng có nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Quân đội phải theo gương tiền nhân, đứng về phía dân tộc, bảo vệ dân chúng, tiếp tay cùng đồng bào giải thể cộng sản, ngăn hoạ mất nước, cứu nguy dân tộc.

3. Để biểu lộ sức mạnh của toàn dân, đồng bào chúng ta hãy liên tục xuống đường phản đối nhà cầm quyền CSVN bán nước. Sự đấu tranh dũng cảm và bền bỉ của đồng bào cũng đồng thời đánh động lương tâm thế giới.

4. PT Giới Trẻ Thế Giới Vì Nhân Quyền khẩn thiết kêu gọi đồng bào, các tổ chức đấu tranh trong và ngoài nước, quyết liệt biểu hiện ý chí không chấp nhận nhà cầm quyền CSVN trong những cuộc biểu tình. Chỉ như thế, chúng ta mới vạch trần được gốc rể của thảm hoạ hiện nay của đất nước, ủng hộ đồng bào thoát khỏi sự sợ hãi nhằm xoá bỏ độc tài, mang lại dân chủ thật sự cho VN.

Hỡi Hồn Thiêng Sông Núi, hỡi các Anh Hùng Liệt Nữ của dòng giống Lạc Hồng trên 4000 năm văn hiến, xin hãy ra tay loại trừ những kẻ bán nước cho kẻ thù, để dân tộc Việt được sống trong thanh bình hạnh phúc.

Nguyện xin Thượng đế hãy chúc phúc cho dân tộc Việt, thoát khỏi chủ nghĩa cộng sản vô gia đình, vô tổ quốc, vô tôn giáo, thảm hoạ lớn nhất của nhân loại này.

Nay long trọng Tuyên Cáo

TM. PT Giới Trẻ Thế Giới Vì Nhân Quyền

Trần Kiều Ngọc