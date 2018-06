THẦY LẠI VỀ ĐÂY NHÂN KỶ NIỆM 10 NĂM VỚI MẮT THƯƠNG NHÌN ĐỜI

Mùa hè đang ngự trị khắp nơi mà sao mặt trời còn say ngủ đến quá trưa! Nơi trung tâm Sangha ở thành phố biển Huntington Beach mây xanh phủ ngợp bầu trời, hơi lạnh từ gió biển thổi vào đã khiến hơn 500 phật tử phải khoác áo lạnh đến tham dự và chung vui với Nhóm Mắt Thương Nhìn Đời, nhân dịp kỷ niệm 10 năm vào hai ngày cuối tuần 22 và 23 tháng 6, 2018. Bên trong hội trường Sangha đã đầy kín tà áo tràng màu lam, đến không còn lối đi, nên những phật tử đến muộn phải ngồi bên ngoài lều vải và lắng nghe pháp thoại trước màn hình 60 inch. Buổi lễ được sự chứng giám của Hòa Thượng Phước Tịnh, thầy Minh Trọng của chùa Niệm Phật ở Minneasota và đặc biệt còn có thầy Pháp Hòa nữa. Thầy lại trở về đây khiến cho buổi lễ kỷ niệm thành công hoàn toàn mỹ mãn và tốt đẹp. Bởi vì phải nhìn nhận rằng nơi nào có thầy Pháp Hòa đến giảng pháp, nơi đó hàng phật tử kéo về nghe pháp thật đông đảo. Các phật tử đều nhìn thấy nơi thầy Pháp Hòa không những toát ra nét bình dị, thân thiện và hiền hòa, nụ cười luôn nở trên môi, ánh mắt từ bi, nhân ái, mà thầy có nhiều tài khi giảng pháp, như là thầy có thể ca hát, ngâm thơ và hát vọng cổ mùi như nghệ sĩ Út Trà ôn. Theo sự tìm hiểu, thầy Pháp Hòa được 1 tuổi khi miền Nam thất thủ, sinh tại Cần Thơ, Việt Nam. Vào thời kỳ đen tối sau năm 1975 cả nước sống trong nghèo đói, đã ảnh hưởng đến cuộc sống vật chất và tâm linh của thầy. Thầy Pháp Hòa tâm sự thầy đã từng chia sẻ cây cà rem với bạn trẻ nhỏ trong xóm, và cũng từng đi tìm tập giấy trống để ghi chép những bài kinh Phật. Thầy còn kể lại một kỷ niệm vui lúc còn nhỏ, thầy đã theo quí bác đi hộ niệm và bị Công An rượt đuổi, đến nổi thầy không còn biết sợ hãi khi bước qua cây cầu khỉ. Nên kể từ dạo đó thầy đi băng qua cầu khỉ một cách tàng tàng và dễ dàng! Năm thầy lên 6 tuổi, cha thầy vượt biên thành công và định cư ở thành phố Edmonton, tiểu bang Alberta, Canada. Thầy đã có ý tưởng xuất gia năm thầy được 7 tuổi, bằng cách bắt mẹ thầy phải thờ bàn Phật trong nhà để thầy tụng kinh hằng đêm. Đến năm thầy được 12 tuổi, thầy cùng với mẹ và em trai được người cha bảo lãnh sang định cư ở Edmonton, Canada. Rồi năm 15 tuổi thầy cạo đầu, mặc áo cà sa, xuất gia với Thượng Tọa Thiền Tâm ở tu viện Trúc Lâm, Canada. Vào năm 1994 khi thầy được 20 tuổi, thầy Pháp Hòa thọ tỳ kheo tại Làng Mai, Pháp quốc trong đàn giới Hương Tích do Thiền sư Nhất Hạnh làm đàn chủ. Năm 2006 thầy Pháp Hòa tiếp nhận Phật sự ở tu viện Trúc Lâm và ở tu viện Tây Thiên năm 2007. Theo lời trưởng nhóm Mắt Thương Nhìn Đời cô Chân Tịnh Diệu, đã có hơn 50 vị phật tử ghi danh quy y với thầy Pháp Hòa vào cuối khóa tu nầy.

Sự thành công của Nhóm Mắt Thương Nhìn Đời tổ chức hai buổi lễ không phải chỉ sự hiện diện của Hòa Thường Phước Tịnh và thầy Pháp Hòa, mà còn phải kể đến sự giúp đỡ của Nhóm Giới Trẻ Mây Từ đã chịu khó dựng lều, đặt ghế và nối kết màn hình 60 inch cho thính chúng ngồi bên ngoài theo dõi pháp thoại ở bên trong hội trường Sangha. Việc làm của các đoàn viên trong Nhóm Giới Trẻ Mây Từ đã khiến mọi người xúc động và tri ân rất nhiều, bởi vì hai nhóm Mắt Thương Nhìn Đời và Giới Trẻ Mây Từ như thể hai chị em, cùng chung một vị thầy lãnh đạo tinh thần, là Hòa Thượng Phước Tịnh, đã giúp đỡ lẫn nhau khi có việc hữu sự cần đến. Ngoài ra còn phải kể đến chùa Phật Tổ của Hòa Thượng Thiện Long ở thành phố Long Beach, cúng dường hơn 500 hộp phần ăn cho mỗi buổi trưa, với đồ chay thật tinh khiết và ngon miệng. Còn nhà hàng Moonlight cũng cúng dường hai buổi ăn chiều với hộp cơm chay Diên Châu và mì xào chay. Và nhà hàng Vân cúng dường 5 ổ bánh sinh nhật thật to nhân ngày kỷ niệm 10 năm của Nhóm Mắt Thương Nhìn Đời, cùng các bánh và trái cây cho món tráng miệng. Thực phẩm cúng dường của chùa Phật Tổ, của nhà hàng Moonlight và của nhà hàng Vân đến pháp hội, đã được thính chúng tán thán và ngợi khen rất nhiều. Cũng không thể không kể đến bàn tay giúp đỡ của các thiện nguyện viên và cảm tình viên của Nhóm Mắt Thương Nhìn Đời, trong suốt hai buổi lễ đã âm thầm gìn giữ trật tự và sạch sẽ cho pháp hội. Những việc làm bố thí pháp của quí vị, thính chúng không bao giờ quên.





Nguồn: Giới Trẻ Mây Từ.





Nhóm Mắt Thương Nhìn Đời là một tổ chức sinh hoạt thiện nguyện, được chính phủ liên bang chính thức công nhận là một tổ chức bất vụ lợi (Non- Profit Organization), dưới tên Compassionate Eyes Inc. vào ngày 20 tháng 9, 2008, hoạt động dưới mục đích tôn giáo và từ thiện. Lúc khởi thủy Nhóm đã được sự hướng dẫn của Hòa Thượng Phước Tịnh và sự giúp đỡ của bà Lưu Kim Chi cùng phu quân. Bà Lưu Kim Chi đã tốt nghiệp cử nhân ban kinh tế ở đại học Luật Khoa Sài Gòn trước 1975. Nghe nói hiện bà lưu trú trên miền bắc California. Vào những ngày chủ nhật đầu tiên của 10 năm về trước chỉ độc nhất Hòa Thượng Phước Tịnh thuyết giảng tại trường trung học McGarvin, ở thành phố Westminster, California. Bài pháp nổi tiếng của Hòa Thượng lúc đó là bài "Chiếc Bong Bóng Nước", đã được các phật tử khen ngợi rất nhiều và từ đó hàng phật tử bắt đầu kính mến và yêu thích ngôn từ cùng phong thái giảng pháp của Hòa Thượng Phước Tịnh cho đến tận hôm nay. Nhưng do tiền thuê mướn lên khá cao từ trường McGarvin, Nhóm Mắt Thương Nhìn Đời đã dời đến trung tâm Sangha vào cuối năm 2009 và Hòa Thượng Phước Tịnh tiếp tục giảng bộ kinh Duy Ma Cật ròng rã gần 4 năm dài tại đây. Muốn truy cập những bài pháp thoại của Hòa Thượng, xin hãy vào trang web www.matthuongnhindoi.org. Trong khoảng thời gian nầy Nhóm Mắt Thương Nhìn Đời đã có duyên lành cung nghinh Phật Ngọc Cho Hòa Bình Thế Giới vào cuối tháng 10, 2010, và đã được hàng ngàn phật tử từ khắp nơi xa về tham dự.

Vào ngày Mồng 4 Tết Nguyên Đán, 2012, một lần nữa Nhóm

Mắt Thương Nhìn Đời đã "thiên đô" về Thiền đường Mây Từ, ngụ tại 14560 Magnolia St, thành phố Westminster, để tiếp tục các sinh hoạt Phật pháp. Tại nơi đây ngoài Thầy Phước Tịnh, Nhóm còn mời các vị pháp sư khác đến thuyết pháp, như là sư Trí Dũng, thầy Minh Trọng, Ni sư Giới Hương, Ni sư Tâm Tâm từ Việt Nam qua giảng về Vi Diệu Pháp rất hay và v..v.. Bên cạnh đó Nhóm còn tổ chức những buổi thuyết trình về sức khỏe, tập Yoga, khí công và đang được phật tử tham dự đông đảo.

Gần 2 tỷ người đang theo dõi World Cup được tổ chức tại Nga. Đây là môn thể thao mà phái nam ưa chuộng nhất trên khắp thế giới. Hiện đang có 32 quốc gia tranh tài đến 4 tuần lễ mới biết nước nào đoạt cúp. Sự kéo dài đúng 1 tháng khiến các bà phiền hà, nên buông lời ta thán rằng:

Các ông mải miết xem đá banh

Còn bà hoan hỉ đi nghe pháp

World Cup xong ông nên nhớ

Cùng với bà lễ Phật thiền hành





Ngày 25 tháng 7, 2018

Phan Minh Hành