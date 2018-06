Tượng Phật Cẩm Thạch Lớn Nhứt Miến Điện

(Xem: 33)

Bản tin Vinanet ghi rằng theo Tổng cục Hải quan, xuất cảng nhóm hàng túi xách, ví, va li, mũ, ô, dù ra thị trường nước ngoài tháng 5/2018 đạt 296,37 triệu USD, tăng 4% so với tháng 4/2018 và tăng 5,8% so với tháng 5/2017. Tính chung trong 5 tháng đầu năm 2018, kim ngạch xuất cảng nhóm hàng này đạt 1,34 tỷ USD, giảm nhẹ 0,5% so với cùng kỳ năm 2017. Mỹ, Nhật Hà Lan là 3 thị trường lớn nhất tiêu thụ nhóm hàng này của Việt Nam, đạt trên 100 triệu/mỗi thị trường.