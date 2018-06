EU, NATO Bàn Sáng Kiến Mới: Xài 2% GDP Cho Quân Phí

BRUSSELS - Trước hội nghị thượng đỉnh NATO sắp họp tại Brussels, các ngoại trưởng của EU và TTK-NATO đang thảo luận triển vọng thực hiện sáng kiến “3 Nhóm Tam-Thập hay Three Thirties” do Hoa Kỳ đề xuớng từ năm ngoái cùng với yêu cầu dành 2% GDP cho quân phí – nỗ lực này đang tăng tốc nhưng, các thành viên NATO thực sự quan ngại về các khó khăn trong việc vưọt qua các trở ngại để tổ chức lực luợng ứng chiến nhanh bằng 30 tiểu đoàn, 30 chiến hạm và 30 phi đội trong thời hạn dưới 30 ngày.Hôm đầu tháng này, TTK-NATO Jens Stoltenberg đã khẳng định với các bộ trưởng quốc phòng về môi trường an ninh không thể đoán trước, nghĩa là phải chuẩn bị sẵn sàng ứng phó với tình huống chưa từng thâáy. Các viên chức không thấy đủ tự tin về khả năng huy động nhanh chóng 15,000 binh sĩ với quân trang quân dụng tới điểm nóng kịp thời, vuợt qua mọi chứơng ngại gồm cả thủ tục giấy tờ, những đường hầm hẹp, những cây cầu cũ ký, yếu ớt.Trong 1 buổi họp của NATO, phụ tá bộ trưởng quốc phòng Hoa Kỳ Tom Goffus nói rõ “Đây là khủng hoảng về sẵn sàng chiến đấu diễn ra cùng lúc với hiện tuợng đầu tư không thích ứng”, theo tường thuật của DW. Chiến cụ và phương tiện vận tải là vấn đề lớn, cả với Đức là nền kinh tế mạnh nhất châu Âu.