Nga Giúp Syria Chiếm Daraa, Mỹ Tuyên Bố Bỏ Rơi Du Kích

DAMASCUS, Syria - Phi cơ Nga tham chiến ở Syria, dội bom vào các căn cứ du kích do Mỹ hỗ trợ để giúp quân chính phủ Syria tái chiếm... Trong khi đó, chính phủ Mỹ sau khi hỗ trợ và huấn luyện loạn quân nhiều năm, tuần này tuyên bố là sẽ không giúp gì nữa.Thường dân vội vã di tản tại miền nam Syria khi binh lực Assad có hậu thuẫn của Nga tiến đánh tỉnh Daraa - sau hàng loạt thắng lợi tại nơi khác, chính quyền Damascus nhòm ngó căn cứ địa từ 7 năm cuả quân nổi dậy tại ngã 3 biên giới với Jordan và cao nguyên Golan bị Israel chiếm trong cuộc chiến 1967.Các khu vực duới quyền kiểm soát của quân nổi dậy bị đánh bằng trọng pháo và bom từ gần 1 tuần – Nhóm theo dõi nhân quyền Syria (SOHR) báo tin : ít nhất 28 người chết – 55 phi đạn địa đối địa bắn tới thủ phủ cùng tên Daraa trong đêm chủ nhật.Qua trưa Thứ Hai, Daraa bị chiến đấu cơ Nga không tập. Quân nổi dậy đang kiểm soát nửa phiá tây thành phố Daraa và vùng phụ cận.Daraa có giá trị chiến lược quan trọng tại miền nam – SOHR đưa tin : chiến đấu cơ Nga tấn công 1 căn cứ gần biên giới Jordan sáng Thứ Hai - cùng ngày, phi cơ Nga không tập và trực thăng thả bom thùng tại miền đông thôn dã của tỉnh Daraa.Hôm Thứ Sáu 22/6/2018, Nikki Haley, Đại sứ Hoa Kỳ tại Liên Hiệp Quốc nói cứng rắn về quân chính phủ Syria tấn công du kích là vi phạm thỏa ước ngưng bắn.Nhưng hôm Chủ Nhật, báo The Guardian nói rằng các đại diện du kích FSA (tổ chức do Hoa Kỳ tài trợ, huấn luyện và cấp vũ khí) được thông báo từ Hoa Kỳ rằng chớ hy vọng sự giúp đỡ nào từ Mỹ nữa.