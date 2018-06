Trump Tự Bỏ Hiệp Ước Vienna, Bỏ Tập Trận Với Nam Hàn

WASHINGTON - Bộ trưởng quốc phòng Jim Mattis đuợc 1 đồng nghiệp báo tin TT Trump định bỏ thỏa uớc nguyên tử Vienna 2015 – ông muốn gọi điện thoại góp ý trước khi Bạch Ốc phát tuyên bố chính thức, và không thành công.Tương tự, 1 tháng sau bộ trưởng Mattis hay tin TT Trump tự quyết định ngưng tập trận với Nam Hàn trong hưá hẹn với Kim Jong-un tại Singapore. Tuần qua, TT Trump phớt lờ quyền hạn của bộ trưởng quốc phòng khi tuyên bố thành lập quân chủng thứ 6 để giám sát các hoạt động không gian.Cách quyết định của TT Trump về những vấn đề an ninh quốc gia quan trọng đã thực sự ghi dấu thay đổi đáng kể vai trò của bộ trưởng quốc phòng.Các viên chức công nhận : TT tỉ phú New York ngày càng giảm sự trông cậy vào 1 trong những thành viên nội các lau dài nhất của mình, tuy Tướng Mattis vẫn đuợc nể trọng. Nhà báo ghi nhận : chọn ông Bolton để giao trọng trách an ninh quốc gia và giám đốc FBI Mike Pompeo là ngoại trưởng đều là nguợc lại mong đợi của bộ trưởng Mattis. Ít nhất 3 viên chức Bạch Ốc nhận thấy ông Trump đặt nhiều tin cậy hơn vào các ông Bolton và Pompeo.Nhưng, viên chức Ngũ Giác Đài nói : không có bằng chứng TT không hài lòng về bộ trưởng Mattis - cũng không thấy bộ trưởng Mattis công khai phát biểu mâu thuẫn với TT thứ 45.Phát ngôn viên Ngũ Giác Đài Dana White nói : nhận xét khác là ngu xuẩn. Trước đây, bộ trưởng Mattis có ảnh hưởng với 1 số quyêt định quan trọng, gồm : duy trì sự hiện diện quân sự tại Afghanistan, ngăn TT Trump không giải kết thỏa ước Vienna hơn 1 năm, cũng không ngưng can thiệp tại Syria vì nhu cầu đánh ISIS.