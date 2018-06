Mưa Lũ, Nhà Nứt, Mất Nhà, Đất Vàng, Lật Xe...

Xuân NiệmMưa lũ kinh hoàng nhiều tỉnh miền núi phía Bắc Việt Nam... Phải chăng vì quan chức phá rừng, nên mùa mưa năm nào cũng có chuyện thiệt hại lớn?Bản tin VTC kể về mưa lũ kinh hoàng ở Lai Châu: Ô tô trôi xuống vực, đường bị lũ cuốn phăng.Tại quốc lộ 4D (đoạn thuộc xã Sơn Bình, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu), gần 100m đường bị mưa lũ phá hủy hoàn toàn, 1 người đàn ông mất tích, 1 ô tô trôi xuống vực chưa được tìm thấy.Báo Đại Đoàn Kết viết về “Mưa lũ tàn phá miền núi phía Bắc: 25 người chết và mất tích...”Báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các địa phương, tính đến đến 19h ngày 25/6, mưa lũ, lũ quét, sạt lở đất đã làm chết 14 người ở Lai Châu, Hà Giang; nhiều người mất tích ở Lai Châu, Hà Giang, Lào Cai, Điện Biên. Mưa lũ cũng cuốn trôi 47 ngôi nhà ở các tỉnh miền núi phía Bắc; 264 ngôi nhà bị hư hỏng, thiệt hại và phải di dời dân khẩn cấp; 525 ngôi nhà ở Hà Giang, Lào Cai bị ngập.Báo Xã Luận kể: Đường cao tốc đi qua, nhà dân nứt ngang nứt dọc.Hơn 30 hộ dân sinh sống ở thôn Thống Nhất, xã Tiền An, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh nhiều năm qua đã lâm vào tình cảnh khốn khổ bởi nhà cửa nứt ngang nứt dọc, thiếu nước dùng… Nguyên nhân theo người dân chính là do dự án làm đường cao tốc Hạ Long - Hải Phòng.Báo Đất Việt: Tạm giữ người bỏ 200 triệu đồng làm đường dân sinh.Đang thực hiện làm đường từ kinh phí mình tự bỏ ra, người đàn ông bị truy đuổi, khống chế, đưa về trụ sở xã tạm giữ nhiều giờ.Sáng ngày 24/6/2018, trao đổi với Đất Việt, ông Nguyễn Văn Út - Chánh Văn phòng UBND huyện Củ Chi, TP. HCM cho biết, chính quyền xã Tân Thanh Đông đã có báo cáo về trường hợp truy đuổi, khống chế, tạm giữ anh Bùi Hoàng Anh (39 tuổi, ngụ xã Trung An, huyện Củ Chi) vào ngày 4/5/2018 khi đang tổ chức làm đường giúp người dân.Bản tin Zing kể: Mua nhà 7 năm, hàng trăm người giật mình vì sắp mất nhà...Đóng tiền mua nhà được 7 năm nhưng vẫn chưa nhận được nhà, đến nay 200 khách hàng của công ty Gia Phú có nguy cơ mất trắng, bởi ngân hàng thông báo đấu giá dự án để thu hồi nợ... Dự án chung cư Gia Phú năm trên địa bàn quận Thủ Đức, gồm 2 block nhà cao 18 tầng, trong đó có 1 tầng hầm, 2 tầng làm trung tâm thương mại và 15 tầng làm chung cư.Báo An Ninh Thủ Đô kể: Hơn 3.000 sản phẩm mỹ phẩm đông y của thương hiệu "Ngọc Tú" chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp công bố lưu hành, chưa có đầy đủ giấy tờ chứng minh tính hợp pháp, nhưng vẫn "có mặt" ở nhiều cơ sở Spa và kinh doanh trên mạng xã hội.Báo Pháp Luật kể: Biến hóa đất vàng nhà nước vào tay tư nhân.Tỉnh Khánh Hòa duyệt cho đơn vị nhà nước tham gia liên doanh rồi rút khỏi liên doanh để giao khu đất vàng cho tư nhân mà không đấu giá đất....hiện nay Trung tâm Sao Việt đang hoạt động với tư cách một tổ hợp khách sạn-nhà hàng-dịch vụ du lịch rất quy mô. Bên trong tổ hợp này có một số phòng chiếu phim nằm ở vị trí khá khiêm tốn. Ngoài ra, hầu như không có hoạt động, dịch vụ văn hóa nào khác như mục tiêu ban đầu của dự án. Theo một cựu chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, đây là một trong những dự án gây bức xúc đối với nhân dân, cán bộ tỉnh này thời gian qua.“Họ dùng “chiêu” cho đơn vị nhà nước liên doanh rồi chỉ đạo rút khỏi liên doanh để né đấu thầu, giao đất vàng cho tư nhân. Chúng tôi tìm hiểu thì được biết giá cho thuê khu đất vàng này rẻ mạt” - vị cựu chủ tịch UBND tỉnh nói.Tạp Chí Giao Thông kể: Cháy chung cư 15 tầng người dân hoảng hốt tháo chạy.Hàng trăm cư dân tháo chạy khi tầng 6 của chung cư Ihome quận Gò Vấp bất ngờ bốc cháy...Đến 18 giờ ngày 24/6, lực lượng chức năng quận Gò Vấp vẫn đang khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy tại một căn hộ ở tầng 6 của chung cư Ihome trên đường Phạm Văn Chiêu, phường 14, quận Gò Vấp. Chung cư Ihome có 3 block nhà gồm Block A1 và block A2 cao 15 tầng, block B cao 18 tầng.Báo Người Lao Động kể: Khi ô tô bị rơi xuống ao, tài xế H. đã gọi điện về cho gia đình. Người nhà anh H. đã thông báo các lực lượng chức năng xác minh, cứu hộ nhưng không kịp cứu tài xế này.Ngày 24-6, lãnh đạo UBND xã Hữu Bằng (huyện Kiến Thụy, TP Hải Phòng) cho biết trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ việc một tài xế tử vong trong chiếc xe ô tô bị lật dưới ao.Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 0 giờ ngày 23-6, người dân thôn Tam Kiệt và chính quyền xã Hữu Bằng phát hiện một xe ô tô mang biển kiểm soát Hải Phòng bị rơi xuống ao ở gần chùa làng. Qúa trình tiến hành kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện anh Phạm Quốc H. (SN 1982) đã tử vong bên trong.Bản tin BizLive/Zing kể: Chương trình giảm giá xuyên đêm khiến hàng nghìn người ở TP.HCM kéo đến Trung tâm thương mại Vincom trên đường Đồng Khởi (quận 1) săn hàng hiệu giảm giá tối 23/6...Theo quan sát, người mua tập trung đông nhất ở cửa hàng của Zara, H&M, Pull&Bear, Aldo, Charles & Keith… Khu vực thời trang dành cho nam và nữ đều đông kín các tín đồ tham quan và lựa chọn.