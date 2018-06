TUYÊN BỐ CHỐNG TRA TẤN VÀ TRỪNG PHẠT

HOẶC ĐỐI XỬ TÀN ÁC, VÔ NHÂN ĐẠO



Nhân Ngày Quốc tế Hỗ trợ các nạn nhân bị tra tấn

(International Day in Support of Torture Victims, ngày 26/6)





Công ước chống Tra tấn của Liên Hiệp Quốc tên đầy đủ là Công ước chống Tra tấn và Trừng phạt hoặc Đối xử tàn ác, vô nhân đạo (United Nations Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment), được Đại Hội Đồng LHQ thông qua ngày 10.12.1984, có hiệu lực từ ngày 26/6/1987. Và ngày 28/11/2014, Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam đã biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn Công ước chống tra tấn trên.



Nhưng trong các cuộc biểu tình phản đối Luật Đặc khu, Luật An ninh mạng từ ngày 10/6/2018 trên toàn quốc, đặc biệt ngày 17/6/2018 tại TPHCM hàng trăm người dân đi tham quan thành phố, người đi dạo mát, người ngồi uống cà phê, người đi lễ nhà thờ ra, người đang đứng chụp hình, nhà báo, người dạo đường sách… đã bị lực lượng côn đồ xông vào giằng điện thoại, đánh đập, bắt quẳng lên xe trước sự chứng kiến của công an (có sắc phục), khách quốc tế, người đi đường. Và sau đó CA đã chỉ huy đưa những người bị bắt vô cớ nói trên về một trại tạm giam dã chiến tại vườn hoa Tao Đàn, Q1, Sài Gòn tra tấn, đánh đập dã man, chửi bới hạ nhục nhân phẩm nạn nhân. Nhiều công dân đã bị đánh bị thương như : chị Đinh Thị Thu Thủy ở Hậu Giang; chị Võ Thị Tuyết Lệ ở Q.Bình Chánh, TPHCM; vợ chồng anh Vũ Tiến Chi-Phạm Thị Uyên Thy ở TP Bảo Lộc, Lâm Đồng; nhà báo Nguyễn Nam Dương ở Tây Ninh; anh Nguyễn Phong (chồng nhà báo Lê Bảo Nhi) ở Q.Thủ Đức, TPHCM… trong đó có trường hợp hai vợ chồng Trịnh Văn Toàn- Nguyễn Thanh Loan cùng bị đánh dã man, anh Trịnh Toàn bị đánh đến ngất xỉu phải đi cấp cứu ở bệnh viện Sài Gòn (ngày 17/6/2018 Tao Đàn bị nhiều người phẫn nộ đổi tên thành Tao Đập).



Giữa ban ngày, ngay tại một thành phố lớn nhất nước như TPHCM người dân vô tội bị bắt, bị tra tấn, bị đánh đập công khai, vô tội vạ trước sự quan sát, chứng kiến của khách quốc tế là điều không thể chấp nhận được. Một thời kỳ Trung cổ man rợ đang diễn ra giữa thời đại 4.0



Đất nước Việt Nam đang hô hào xây dựng chính phủ kiến tạo, hô hào khởi nghiệp, hòa nhập với thế giới văn minh… thì sự vi phạm nhân quyền kể trên đang đi ngược lại tất cả. Sẽ không có sự văn minh phát triển nào tìm đến quốc gia của chúng ta, ngoài kẻ thù đang xâm lược biển đảo của VN, kẻ đang thực hiện âm mưu làm suy yếu nước Việt Nam để hoàn thành mục tiêu nô dịch toàn bộ đất nước ta.



Vì những lẽ trên, chúng tôi gửi đến nhà cầm quyền VN và TPHCM sự phản đối gay gắt nhất. Yêu cầu nhà cầm quyền phải khởi tố, điều tra, xét xử những kẻ ra lệnh và trực tiếp đánh bắt, tra tấn, đánh đập, hạ nhục người dân vô tội, đặc biệt là những nạn nhân bị đánh, bắt trái pháp luật trong những ngày 10/6/2018 đến ngày 17/6/2018 ở TPHCM và các tỉnh thành khác. Phải chữa trị, bồi thường và xin lỗi những nạn nhân bị bắt, bị tra tấn, đánh đập, hạ nhục nói trên.



Nhân danh tình thương và lẽ phải chúng tôi phản đối mọi hành động đánh bắt, giam giữ người trái pháp luật, phản đối mọi hành động tra tấn, đánh đập, hạ nhục đồng bào, và yêu cầu nhà cầm quyền VN phải nghiêm chỉnh thực thi Công ước chống tra tấn được Đại Hội Đồng LHQ thông qua ngày 10.12.1984, có hiệu lực từ ngày 26/6/1987, đã Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam biểu quyết phê chuẩn thực hiện từ ngày 28/11/2014.



SG, 26/6/2018

CÂU LẠC BỘ LÊ HIẾU ĐẰNG

ĐẠI DIỆN: LÊ THÂN



.