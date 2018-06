Tiền An Sinh Xã Hội Năm 2018 Chỉ Được 2/3 Sức Mua 20 Năm Trước

Sức mạnh mua sắm của các phúc lợi An Sinh Xã Hội trong năm 2018 chỉ bằng 2/3 tiền An Sinh Xã Hội là ít hơn 20 năm trước, theo một báo cáo thường niên kết luận hôm Thứ Năm.Liên Hội Công Dân Cao Niên (SCL), là một trong những nhóm cao niên không đảng phái lớn nhất nước, đã thực hiện cuộc nghiên cứu, nói rằng sức mạnh mua sắm của An Sinh Xã Hội bị mất 34% kể từ đầu thế kỷ tới nay.Nghiên cứu cho thấy rằng người cao niên đã mất sức mạnh mua sắm bởi vì tốn kém của việc điều chỉnh chi phí đời sống (COLA) đối với an sinh xã hội đã thất bại trong việc bắt kịp đà gia tăng chi phí thường trực, đặc biệt trong năm vừa qua.Mất 34% kể từ năm 2000 là sút giảm lớn nhất trong sức mạnh mua sắm tính đến nay, kể từ khi Liên Hội Công Dân Cao Niên bắt đầu nghiên cứu về vấn đề này cách nay 8 năm.“Những phát hiện năm 2018 chiếm 4% bị mất trong sức mua phúc lợi An Sinh Xã Hội từ tháng 1 năm 2017 đến tháng 1 năm 2018. Việc mất [kể từ năm 2000] càng sâu nặng hơn – từ 30% trong năm 2017 lên tới 34% trong năm 2018,” theo nhà phân tích Mary Johnson của Liên Hội Công Dân Cao Niên cho biết. “Các chi phí nhà ở và y tế – đặc biệt hệ thống sửi ấm nhà đắt đỏ và tiền trả bảo hiểm y tế – nằm trong số tốn kém gia tăng nhanh nhất trong năm qua.”Nghiên cứu này dựa vào cuộc thăm dò đối với hơn 1,000 cao niên từ tháng 1 đến tháng 3. Những người tham dự nói rằng chi phí tiền nhà hàng tháng của họ đã gia tăng nhiều hơn các phúc lợi COLA.