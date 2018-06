Nhiều Quỹ Đầu Tư Ngoại Rủ Nhau Chạy Khỏi VN

HANOI -- Một hiện tượng đáng ngại: nhiều quỹ ngoại tháo chạy khỏi Việt Nam.Báo Diễn Đàn Doanh Nghiệp báo động... và ghi nhận rằng một số quy định chưa rõ ràng liên quan đến hoạt động cổ phần hoá doanh nghiệp đã khiến nhiều nhà đầu tư ngoại ngán ngẩm.Mới đây, một số quỹ ngoại đã thực hiện rút vốn đầu tư vì lý do lợi nhuận doanh nghiệp sau đầu tư sụt giảm hoặc bày tỏ về việc mất niềm đầu tư do một số quy định chưa rõ ràng liên quan đến hoạt động cổ phần hoá doanh nghiệp.Cụ thể, đại diện quỹ đầu tư VinaCapital đã chia sẻ rằng, quỹ đầu tư này từng ghi nhận trường hợp, doanh nghiệp đã cổ phần hoá 1-2 năm, cơ quan kiểm toán nhà nước mới vào cuộc, kết luận và đề xuất truy thu một số khoản như cổ tức, thuế… mà theo vị này, đáng lẽ khi xây dựng phương án cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước, việc này đã phải được thực hiện và hoàn tất sau khi cổ phần hoá. Theo đó, điều này làm ảnh hưởng đến giá trị doanh nghiệp.“Điều này không chỉ gây bất ngờ mà còn lấy đi niềm tin của những nhà đầu tư nước ngoài”, vị này nhận định.Đó chỉ là một trong những ví dụ cho thấy sự ngỡ ngàng của nhà đầu tư khi chuẩn bị hoặc bắt tay tham gia cổ phần hoá một doanh nghiệp nhà nước vì cách thức cổ phần hoá “không giống ai”.Câu chuyện quỹ ngoại quyết định rút vốn hoàn toàn khỏi doanh nghiệp khi doanh nghiệp thua lỗ cũng là điều dễ hiểu. Tuy nhiên, với một quỹ đầu tư đã có thâm niên hoạt động tại thị trường Việt Nam và trong bối cảnh dòng vốn đầu tư FDI những tháng đầu năm 2018 đang ghi nhận sự sụt giảm so với cùng kỳ năm ngoái, thì rõ ràng đây là cần chuyện cần phải chú tâm hơn.Báo Diễn Đàn Doanh Nghiệp viết:“Cụ thể, tính đến tháng 5/2018, dòng vốn FDI “chảy” vào Việt Nam đạt con số khoảng 10 tỷ USD, tương đương 81,6% so với cùng kỳ năm 2017. Trong đó, cả vốn đăng ký và vốn mở rộng đầu tư đều ghi nhận lần lượt chỉ đạt 83,2% và 52,6%.Quay trở lại câu chuyện, mới đây, Quỹ đầu tư Quốc gia Singapore (GIC) đã quyết định rút vốn hoàn toàn đầu tư tại Công ty CP Ánh Dương Việt Nam (Vinasun). Lý do được đưa ra khiến GIC quyết định rút vốn hoàn toàn là do lợi nhuận của Vinasun đã giảm sâu và lợi nhuận sau thuế chỉ bằng 21% lợi nhuận so với cùng kỳ năm ngoái.Được biết, GIC đã có 4 năm hoạt động đầu tư tại thị trường Việt Nam bằng việc rót vốn vào các định chế tài chính lớn.”