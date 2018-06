VAALA Mở Triển Lãm Cho Khoá Học Project Fôtô





GARDEN GROVE – Hội Văn Học Nghệ Thuật Việt Mỹ (VAALA) sẽ mở một cuộc triển lãm cho các em thanh thiếu ​nữ trong khoá học Porject Fôtô tại Black Umbrella Art Gallery, số 12951 Main Street, thành phố Garden Grove, CA 92840. Tiếp tân khai mạc sẽ từ 6:30 chiều đến 9:30 tối, thứ Sáu, ngày 29 tháng 6. Giờ mở cửa phòng triển lãm: 12:00 trưa đến 8:00 giờ tối, từ ngày 29 tháng 6 đến 29 tháng 7, 2018. Vào cửa miễn phí.



Cuộc triển lãm sẽ trưng bày tác phẩm của các em Ashley Nguyễn, Catherine Trần, Clara Trương, Đan Thi Trần, Dawna, Diana Chế, Jenny Nguyễn, Kacie Nguyễn, Kady Lê, Kathy Trần, Keva Bùi, Mỹ Tiên Phạm, Quý An Nguyễn Lê, Tường Vi Bùi, Vivi Lê, và Yến Đinh.



Project Foto picture 1: Hoạ sĩ Nguyên Lý hướng dẫn các em kỹ thuật in hoạ (printmaking). (Hình do VAALA cung cấp)

Các em thanh thiếu nữ tham dự trong khoá học Project Fôtô đến từ nhiều thành phố trong quận Cam cũng như từ Los Angeles và San Diego. Khoá học do nhiếp ảnh gia Ann Lê, họa sĩ Nguyên Lý, các nhà làm phim Tu Nguyễn và Suzie Thái giảng dạy. Trong vòng bốn tháng, các em học nhiếp ảnh, kỹ thuật in họa (printmaking), làm phim và tìm hiểu về các đề tài thuộc giới tính, gia đình, di trú, sức khoẻ tinh thần, và bản sắc văn hoá, xã hội.



Project Foto picture 2 Dan Thu: Học viên Đan Thư đang hoàn thành một bài tập. (Hình do VAALA cung cấp)



.

Khoá học Project Fôtô kéo dài 12 tuần lễ tại trung tâm VAALA, thành phố Santa Ana, phòng hội Việt Báo, và studio của hoạ sĩ Nguyên Lý ở San Pedro. Khoá học hoàn toàn miễn phí và được bảo trợ bởi Garden Grove Community Foundation, Macy’s, Union Bank, và Black Umbrella Art Gallery. Khoá học do đạo diễn Quyên Nguyễn-Lê điều hợp với sự cố vấn của kiến trúc sư James Đinh. Khoá học là dự án đầu tiên của chương trình Galleries Beyond Walls (“Phòng Triển Lãm Vượt Tường”) của hội VAALA.





.

Thành lập vào năm 1991 bởi một số nhà báo, nghệ sĩ và thân hữu, Hội Văn Học Nghệ Thuật Việt Mỹ (VAALA) là một tổ chức văn hóa bất vụ lợi. Mục tiêu của hội là phong phú hóa và kết nối các cộng đồng qua nghệ thuật. VAALA đã tổ chức nhiều sinh hoạt văn hóa như triển lãm, ra mắt sách, trình diễn nhạc, kịch, Đại Hội Điện Ảnh Việt Nam Quốc Tế (Viet Film Fest), và các khoá học nghệ thuật miễn phí cho các em thanh thiếu nữ.



.

.