Target, Walmart Lo Sợ Chiến Tranh Mậu Dịch Mỹ-TQ

Mối đe dọa từ việc đánh thuế chỉ thêm nghiêm trọng hơn đối với những nhà bán lẻ và các thương hiệu tiêu dùng Hoa Kỳ, và họ đang chuẩn bị một cuộc vận động có hợp tác và công cộng để chống lại nó.Các công ty như Walmart Inc. và Nike Inc. đến nay đã được tha trong thời gian tranh chấp thương mại của TT Trump với Trung Quốc. Nhưng ngoại lệ đó sẽ thay đổi sau khi tuần này Tòa Bạch Ốc đã gây ngạc nhiên cho Công Ty Mỹ bằng việc đe dọa đánh thuế thêm 200 tỉ đô la hàng nhập cảng từ nền kinh tế lớn thứ 2 trên thế giới – danh sách các mặt hàng chắc chắn gồm hàng hóa tiêu thụ.“Nếu danh sách tiếp tục gia tăng, nếu chính phủ tìm kiếm thêm các mặt hàng để đánh thuế, thì tới lúc nào đó họ sẽ hết chọn lựa và sẽ đạp lên chân,” theo Matt Priest, chủ tịch kiêm tổng giám đốc của Footwear Distributors and Retailers of America, cho biết.Danh sách trò chơi ngày càng gia tăng khi các nhà bán lẻ đẩy lùi: Trước nhất, nhắm đến những người Mỹ tốn kém nhiều hơn sẽ trả mọi thứ từ áo thun đến điện thoại di động – thứ mà Liên Hiệp Bán Lẻ Quốc Gia gọi là “giá cao hơn đối với những món cần thiết hàng ngày.” Thứ đến, đổ lỗi lên chân tổng thống, khi American Apparel và Footwear Association đặt tên cho các loại thuế là “thuế Trump.” Thứ ba, xoay chiều nó từ đe dọa sang thứ gì đó thân thiện hơn đối với cuộc vận động của Trump – phục hồi kinh tế Mỹ, đặc biệt các nhà bán lẻ bị thiệt hại lâu dài.Họ dùng một con đập ngăn chận việc quảng cáo trên khắp các trang mạng và truyền hình, đặc biệt các chương trình mà Trump được biết thường xem. Cuộc vận động cũng nhắm vào các dân biểu quốc hội tại những địa hạt lỏng lẻo và tổng giám đốc từ các công ty như Target tuyên bố công khai. Ryan đã rút việc điều chỉnh biên giới vào tháng 7, nhưng các nhà Cộng Hòa vẫn thông qua thuế cắt giảm tiền công ty.