SG: 50% Trẻ Em Bệnh Vì Ô Nhiễm Không Khí

HANOI/SAIGON -- Thê thảm ô nhiễm không khí...Báo Dân Trí đưa ra lời báo động hôm 21/6/2018: Đừng để đường hô hấp "trả giá" trước ô nhiễm không khí.Bản tin ghi rằng tTheo khảo sát chất lượng môi trường (EPI) năm 2017, chất lượng không khí của Việt Nam xếp hạng 123/132 quốc gia và dự đoán còn có thể tụt xuống vị trí 125. Trong khi trước đó, năm 2016, Việt Nam rơi vào nhóm 10 quốc gia ô nhiễm không khí nghiêm trọng nhất trên thế giới hiện nay.Cũng trong năm 2017, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã chính thức gửi cảnh báo: Hà Nội đang đứng trước nguy cơ lọt vào nhóm các thành phố ô nhiễm không khí nhất thế giới. Tình trạng đáng báo động này cũng diễn ra ở TP.SG và nhiều thành phố khác của việt Nam như: Hưng Yên, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Đồng Nai, Bình Dương,...Bảo vệ sức khỏe như thế nào giữa “muôn trùng vây” bụi bẩn, ô nhiễm để phòng tránh các bệnh lý về hô hấp đã trở thành vấn đề cấp bách với chính người dân Việt Nam.Tình hình nguy tới mức được mô tả là: “Ngạt thở” giữa sự bao vây của khói bụi ô nhiễm.Theo báo cáo quan trắc quý 1/2018 và báo cáo tổng hợp hệ thống dự báo của GS.TS Nguyễn Kỳ Phùng - Sở Khoa Học Và Công Nghệ TP.SG, một trong những vấn đề đáng lo ngại bậc nhất là hiện nay là loại bụi lơ lửng (particulate matter - PM) tại các thành phố lớn đang ở mức quá cao.Nguy hiểm nhất là loại bụi PM2.5 (loại bụi trôi nổi có kích thước nhỏ hơn 2,5 micromet), có thể đi sâu vào phế nang gây viêm nhiễm đường hô hấp và làm tăng nguy cơ tử vong ở những người mắc bệnh ung thư phổi và bệnh tim thông qua đường mũi. Loại bụi này được xem là căn nguyên gây ra kích ứng mắt, mũi, họng và phổi, hắt hơi, khó thở, suy giảm chức năng phổi, viêm phế quản mãn tính.Ở Hà Nội, chỉ tính riêng trong quí I/2018, có đến 82/90 ngày nồng độ bụi PM2.5 trung bình 63,2 µg/m3, vượt chuẩn cho phép của thế giới đến 6 lần - một con số đáng báo động. Điều đó có nghĩa là gần như mỗi ngày người dân Hà Nội đều đang hít thở trong một bầu không khí khói bụi và ô nhiễm vượt mực cho phép của thế giới.Tại Việt Nam, bệnh lý về đường hô hấp đang có tỷ lệ người mắc cao nhất (17,3%) trong cơ cấu 5 bệnh tật tại Việt Nam (gồm: bệnh hô hấp, chửa đẻ và sau đẻ, bệnh hệ tuần hoàn, bệnh hệ tiêu hóa, bệnh nhiễm khuẩn và ký sinh) và có tỷ lệ tử vong đứng thứ 2 (16,9%) sau bệnh hệ tuần hoàn.Báo Dân Trí ghi rằng theo Tổ chức Y tế thế giới cho biết, 25% số ca tử vong của trẻ em dưới 5 tuổi trên toàn cầu là do ô nhiễm môi trường. Theo thống kê, mỗi ngày bệnh viện nhi Trung ương Hà Nội tiếp nhận hàng chục lượt trẻ nhập viện do các bệnh lý về hô hấp kể cả những ca suy hô hấp nặng. Tại Bệnh viện Nhi đồng 2, TP.SG bệnh lý hô hấp ở trẻ em ngày một tăng và chiếm 40-50% số bệnh nhi nhập viện điều trị nội trú.