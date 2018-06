Dứa Ta Chỉ 3,000 Đồng/Kg, Rẻ Hơn Dứa Ngoại, Vẫn Ế Nặng

Dứa giống ngoại như Fesepia và Philippine (trồng ở Lâm Đồng/Đà Lạt) bán trong siêu thị với giá gấp 12 – 15 lần dứa ta.Trong khi dứa (khóm) Việt chỉ có giá từ 1,000-3,000 đồng/kg nhưng vẫn không ai mua, chín thối ngoài vườn thì dứa nhập khẩu hoặc giống ngoại bị thổi giá lên, từ 40,000 đồng đến 180,000 đồng/kg, nhiều người vẫn tấp nập đặt hàng, theo Tiền Phong (TPO).Facebook Nông sản ngoại nhập giá rẻ vừa đăng thông tin về 2 thùng dứa ngoại mới nhập kho, giá 150,000 đồng/kg, chỉ vài giờ khách hàng đã đặt hết số dứa. Những khách chưa mua được phải chờ thêm vài ngày nữa mới có lô hàng mới.TPO dẫn lời cô Nguyễn Thị Huỳnh Thi, chủ facebook trên cho biết, đây là dứa Đài Loan, mỗi thùng có 6 trái, mỗi trái nặng từ 1.4-1.6/kg, có trái nặng tới 2kg. Dứa này đã có mặt ở VN đã gần 2 năm nay nhưng vẫn chưa hết “sốt”. Lý do là số lượng có hạn, nhiều khách hàng lại muốn ăn thử nên hàng về bao nhiêu là hết bấy nhiêu.Như vậy, mỗi trái dứa Đài Loan đến tay khách hàng có giá tầm 300,000 đồng, còn dứa ta bán đầy đường có giá phổ biến là 10,000 đồng/trái. Dứa Đài Loan có phần ruột vàng nhạt, mùi thơm. Tuy nhiên, vị ngọt của loại này hơi có vị chua thanh, có phần nhẹ hơn so với dứa mật của VN.Theo khảo sát, ở các siêu thị như như Emart, Auchan hiện cũng hiếm khi có dứa Đài Loan mà chỉ thường có loại dứa cũng trái to, giống Philippine hay giống Fesepia cùng được trồng ở Lâm Đồng/Đà Lạt, giá từ 39,900 đến 42,900 đồng/trái, tất cả đều được bọc vỏ xốp và khá đắt hàng.TPO dẫn lời ông Bùi Công Thành, chủ nhiệm HTX nông nghiệp Quyết Thắng (ấp Tân Phong, xã Tân Lập 2, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang) cho biết, các giống dứa ngoại có thể hấp dẫn người tiêu dùng trước hết là do lạ. Tiếp đó là hình dáng được bao bọc đẹp, bảo quản cẩn thận, trọng lượng đồng đều và có thể giữ được lâu.Tiến sĩ Võ Mai, phó chủ tịch Hội Làm vườn Việt Nam cũng cho rằng, có thể dứa nhập khẩu hấp dẫn người tiêu dùng trong nước là do hình dáng đẹp, sang trọng, bắt mắt, bảo quản lâu ngày. Còn về phần chất lượng, chưa chắc “ai hơn ai”, vì các sản phẩm nhập khẩu bày bán trên thị trường ít khi được người bán trưng đầy đủ giấy tờ kiểm dịch hoặc các chứng nhận về đạt chuẩn chất lượng của sản phẩm.Theo bà Mai, về nông sản trong nước, sở dĩ có giá quá rẻ vì người dân thường trồng ồ ạt theo tâm lý hùa theo “thiên hạ”. Trong khi đó, cơ quan quản lý tại Việt Nam chưa xây dựng được kế hoạch đầu ra và đầu vào phù hợp để định hướng người dân theo quy luật thị trường hoặc phục vụ thị hiếu người tiêu dùng.