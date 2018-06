GHPGVNTNHK Đại Hội Thường Niên và An Cư Kiết Hạ Năm 2018

Hình ảnh trong Đại Hội Thường Niên Lần Thứ 2 Nhiệm Kỳ III của GHPGVNTNHK tại Phật Học Viện Quốc Tế, North Hills, California, Hoa Kỳ.(Photo VB)NORTH HILLS, CALI. (VB) – Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ (GHPGVNTNHK) đã cử hành Đại Hội Thường Niên Lần Thứ 2 Nhiệm Kỳ III tại Phật Học Viện Quốc Tế, thành phố North Hills, Miền Nam California, Hoa Kỳ, vào Thứ Hai, ngày 18 tháng 6 năm 2018 để kiểm điểm Phật sự trong năm qua và đề ra các Phật sự khác cho năm tới, với sự quang lâm chứng minh và tham dự của khoảng trên 50 chư tôn đức Tăng, Ni và Đại Biểu của Hội Đồng Giáo Phẩm, Hội Đồng Điều Hành, và chư Tăng, Ni tại các tự viện trên nhiều tiểu bang tại Hoa Kỳ.Đại Hội bắt đầu vào lúc 10 giờ sáng với phần khai mạc ngắn gọn, qua Lời Chào Mừng và Tuyên Bố Lý Do của Hòa Thượng Thích Tín Nghĩa, Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTNHK; Đạo Từ của Hòa Thượng Thích Phước Thuận, thành viên Hội Đồng Giám Phẩm, thay mặt Hòa Thượng Thích Thắng Hoan, Chánh Văn Phòng Hội Đồng Giáo Phẩm GHPGVNTNHK, buổi chiều mới đến. Tiếp theo, Hòa Thượng Thích Nguyên Siêu, Tổng Thư Ký Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTNHK, thông qua Chương Trình Đại Hội.Chương Trình Nghị Sự của Đại Hội gồm 3 Khoáng Đại: Khoáng Đại I là phúc trình Phật sự của Văn Phòng Thường Trực và báo cáo tài chánh của Tổng Thủ Quỹ Hội Đồng Điều Hành. Khoáng Đại II là phần thảo luận và quyết định các Phật sự sắp tới. Khoáng Đại III thảo luận và quyết định về việc tổ chức Đại Lễ Phật Đản Phật Lịch 2563, Khóa An Cư Kiết Hạ năm 2019, Đại Hội Thường Niên Lần Thứ 3 Nhiệm Kỳ III, và Khóa Tu Học Phật Pháp Bắc Mỹ Lần Thứ 9 năm 2019. Phần cuối cùng trong Khoáng Đại III trước khi Bế Mạc Đại Hội là thông qua Quyết Nghị gồm 12 điểm của Đại Hội.Trong Khoáng Đại I, các Đại Biểu đã được nghe đọc phúc trình Phật sự trong năm qua của Văn Phòng Thường Trực và các Tổng Vụ, mà trong đó gồm nhiều Phật sự lợi lạc quần sinh như tổ chức Đại Lễ Phật Đản Phật Lịch 2562 tại Mile Square Park, thành phố Fountain Valley, với khoảng 400 Tăng, Ni và hàng ngàn đồng hương Phật tử tham dự vào ngày 5 và 6 tháng 5 năm 2018. Ngoài ra còn có các Phật sự khác như tổ chức Khóa An Cư Kiết Hạ tại Niệm Phật Đường Fremont, thành phố Fremont, với khoảng trên 200 Tăng Ni tham dự; tổ chức Khóa Tu Học Phật Pháp Bắc Mỹ Lần Thứ 8 tại thành phố Chicago, với sự tham dự của khoảng 600 chư tôn đức Tăng, Ni và Phật tử; lạc quyên cứu trợ nạn nhân cơn bão Harvey tại Texas và Florida và bão lụt tại Việt Nam, v.v…Trong Khoáng Đại II, các Đại Biểu lắng nghe thuyết trình và thảo luận về hai đề án Phật sự sắp tới, gồm việc tổ chức Đại Hội Cư Sĩ do Tổng Vụ Cư Sĩ GHPGVNTNHK – TT Thích Thánh Minh là Tổng Vụ Trưởng – và Cư Sĩ Quảng Phước Huỳnh Tấn Lê – Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Pháp Chế GHPGVNTNHK -- đứng ra đảm nhận vào ngày 29 tháng 7 tới đây, và việc tổ chức Ngày Văn Hóa Phật Giáo, do Tổng Vụ Văn Hóa GHPGVNTNHK – HT Thích Minh Dung là Tổng Vụ Trưởng -- đảm nhận thực hiện trong ngày Đại Lễ Phật Đản Chung của Giáo Hội sang năm.Trong Khoáng Đại III, các Đại Biểu đã thảo luận và quyết định về Đại Lễ Phật Đản Chung Phật Lịch 2563, Khóa An Cư Kiết Hạ năm 2019, Khóa Tu Học Phật Pháp Bắc Mỹ năm 2019, và Đại Hội Thường Niên Lần Thứ 3 Nhiệm Kỳ III năm 2019.Đại Hội cũng đã thảo luận về tình hình và nguy cơ mất nước do chính quyền CSVN gây ra qua Dự Luật 3 Đặc Khu, Vân Đồn, Bắc Vân Phong và Phú Quốc, mở cửa cho ngoại quốc vào đầu tư và thuê đất lên tới 99 năm là tạo cơ hội cho Cộng Sản Trung Quốc tràn vào Việt Nam để thực hiện âm mưu Hán hóa dân tộc.Đại Hội quyết định tổ chức buổi họp báo và thắp nến cầu nguyện tại Chùa Bát Nhã, thành phố Santa Ana, Nam California, vào 6 giờ chiều Thứ Sáu, ngày 29 tháng 6 năm 2018.Cuối cùng, các Đại Biểu đã lắng nghe, thảo luận và thông qua Quyết Nghị gồm 12 điểm, từ điểm thứ 7 đến điểm thứ 12 như sau:“7.GHPGVNTNHK toàn tâm tán đồng Bản Lên Tiếng về Dự Luật Đơn Vị Hành Chánh – Kinh Tế Đặc Biệt của Văn Phòng Điều Hợp Liên Châu GHPGVNTN, và đã đồng ký tên vào văn bản ngày 08 tháng 6 năm 2018, gửi về Quốc Hội và Nhà nước CHXHCN Việt Nam; Giáo Hội kêu gọi chư tôn đức Tăng Ni và Cư sĩ hành đạo tại hải ngoại tiếp tục phổ biến Bản Lên Tiếng, nêu cao tinh thần yêu nước thương dân, khích lệ giới trẻ trong và ngoài nước quan tâm bảo vệ chủ quyền đất nước;“8.Kêu gọi toàn thể chư tôn đức Tăng Ni và Phật tử Nam California và các tiểu bang lân cận, tham dự buổi tổ chức họp báo và đốt nến cầu nguyện cho sự toàn vẹn lãnh thổ, lãnh hải của quê hương Việt Nam vào lúc 6 giờ chiều thứ Sáu, ngày 29 tháng 6 năm 2018 tại Chùa Bát Nhã, thành phố Santa Ana, tiểu bang California, Hoa Kỳ;“9.Khuyến thỉnh chư tôn đức Tăng Ni và Phật tử cùng góp tiếng nói của mình đối với vấn đề chủ quyền đất nước Việt Nam bằng cách gọi điện thoại trực tiếp vào Tòa Bạch Ốc, số (202) 456-1414, với tiêu đề S.O.S., tin nhắn “Vietnam needs help” nhằm kêu gọi sự quan tâm, lên tiếng can thiệp của chính phủ Hoa Kỳ;“10.Kêu gọi nhà cầm quyền nước CHXHCN Việt Nam tổ chức trưng cầu dân ý để lấy quyết định của toàn dân đối với các vấn đề hệ trọng liên quan an ninh quốc phòng và chủ quyền đất nước: tức khắc thu hồi Luật An Ninh Mạng đã được Quốc Hội Khoá 14 thông qua ngày 12/6/2018; hủy bỏ hoàn toàn Dự Luật Đơn Vị Hành Chánh – Kinh Tế Đặc Biệt (Vân Đồn, Bắc Vân Phong và Phú Quốc) mà Quốc Hội đã hoãn ngày và dự định tái duyệt thông qua vào tháng 10 năm 2018;“11.Kêu gọi nhà cầm quyền nước CHXHCN Việt Nam triệt để tôn trọng các quyền tự do căn bản của công dân đã được qui định trong Hiến Pháp, trong đó có quyền tự do ngôn luận, biểu tình và hội họp đã bị các luật tố tụng dân sự và hình sự tùy tiện giải thích để ngăn chận, bắt bớ;“12.Kêu gọi nhà cầm quyền nước CHXHCN Việt Nam chấm dứt việc trấn áp, bỏ tù hoặc giam lỏng những dân oan đòi đất, những người biểu tình vì bảo vệ môi trường và toàn vẹn lãnh thổ; tức khắc trả tự do những tù nhân lương tâm, những người đấu tranh vì dân chủ và nhân quyền cho Việt Nam.”Trong Đạo Từ của Lễ Bế Mạc Đại Hội, Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Thắng Hoan, Chánh Văn Phòng Hội Đồng Giáo Phẩm GHPGVNTNHK, đã khuyến tấn chư tôn đức Tăng, Ni và cư sĩ Phật tử tiếp tục nỗ lực thực hiện sứ mệnh hoằng dương Chánh Pháp, bảo tồn và phát huy nền văn hóa truyền thống dân tộc và Phật Giáo Việt Nam tại xứ người để làm chỗ dựa tinh thần cho cộng đồng người Việt ly hương.Được biết, sau Đại Hội, từ ngày 19 đến 28 tháng 6 năm 2018, tại Phật Học Viện Quốc Tế, trên một trăm chư tôn đức Tăng, Ni bắt đầu vào Khóa An Cư 10 ngày để thúc liễm thân tâm, trau dồi giới hạnh, củng cố đạo lực để trang nghiêm tự thân và tập thể Tăng Già.Sau Khóa An Cư tại Phật Học Viện Quốc Tế, GHPGVNTNHK phối hợp với Hòa Thượng Thích Minh Mẫn, Viện Chủ Chùa Huệ Quang, thành phố Santa Ana, Quận Cam, để tổ chức Khóa An Cư thứ hai từ ngày 1 đến ngày 8 tháng 7 năm 2018 tại Chùa Huệ Quang.