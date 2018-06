Giá Trứng, Taxi, Nông Sản, Siêu Thị, Sắt Thép...

Xuân NiệmCái gì cũng lên giá... Vậy là đáng lo ngại. Dân cả nước đều lo ngại.Báo Người Lao Động kể: Giá trứng gà, vịt tăng liên tục trong 2 tháng gần đây và đang đứng ở mức kỷ lục khi giá bán lẻ vượt ngưỡng 26.000 đồng/chục (trứng gà), 33.000 đồng/chục (trứng vịt).Ông Trương Chí Thiện, Giám đốc Công ty CP Thực phẩm Vĩnh Thành Đạt, cho biết vừa được Sở Tài chính TP SG chấp thuận tăng giá bán lẻ trứng trong chương trình bình ổn thị trường. Cụ thể, trứng gà tăng thêm 2.000 đồng, lên mức 26.000 đồng/chục; trứng vịt tăng 1.000 đồng, lên 33.000 đồng/chục do giá nguyên liệu tăng mạnh trong thời gian qua.Báo Nông Nghiệp kể: Bộ Giao thông vừa bác bỏ đề nghị của Công ty TNHH GrabTaxi Việt Nam mở rộng dịch vụ GrabTaxi ra ngoài 5 tỉnh, thành.Trước đề nghị của Công ty TNHH Grab Taxi về việc mở rộng dịch vụ GrabTaxi ra nhiều tỉnh, thành như Ninh Thuận, Đồng Tháp, Gia Lai, Bộ Giao thông mới đây đã yêu cầu GrabTaxi không triển khai ứng dụng công nghệ kết nối vận tải trên địa bàn các tỉnh này.Báo Tiền Phong kể: Nhân viên ngân hàng Nông nghiệp mua dứa ủng hộ nông dân.Đồng cảm với bà con nông dân, hàng trăm nhân viên Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn (Agribank) tại Hà Nội sáng nay 22/6 đã mua dứa cho bà con nông dân Thanh Hoá với phương châm "mỗi trái dứa một tấm lòng".Báo Kinh Tế & Đô Thị kể: Thời gian gần đây, rất nhiều sinh viên đến siêu thị Big C để mua giấy A4 nhãn hiệu WOW, sản phẩm nhãn hàng riêng (HNR) của Big C thuê nhà máy giấy Bãi Bằng sản xuất, chất lượng không thua kém hàng chính hãng, nhưng giá rẻ hơn. Việc làm này không chỉ giúp người tiêu dùng mua được sản phẩm giá rẻ, chất lượng đảm bảo mà còn hỗ trợ DN đẩy mạnh sản xuất.Bản tin Vinanet kể: Xuất khẩu sắt thép sang Ukraine tăng 282,6% về lượng so với cùng kỳ năm trước và tăng 485,2% về trị giá.Theo tính toán từ số liệu của Tổng cục Hải quan, tháng 5/2018 sắt thép của Việt Nam xuất khẩu ra nước ngoài mặc dù giảm 4,1% cả về lượng và kim ngạch so với tháng liền kề trước đó, đạt 462.035 tấn, trị giá 354,45 triệu USD, nhưng so với cùng tháng năm 2017 thì tăng rất mạnh 36,2% về lượng và tăng 44,7% về kim ngạch.Cục Hải quan TP SG cho biết, tính đến giữa tháng 6-2018, tại các cảng biển thành phố còn lưu giữ 3.220 container phế liệu chưa làm thủ tục hải quan, trong đó 2.255 container phế liệu chưa làm thủ tục hải quan tồn đọng quá 90 ngày. Phần lớn hàng tồn đọng tại cảng Cát Lái với 2.181 container.Bản tin VOV kể: Để giúp nông sản Việt hết "bí" đầu ra, cần ưu tiên phát triển nông nghiệp CN cao, liên kết chuỗi giá trị và cùng nông dân đối mặt với áp lực thị trường.Điệp khúc "được mùa mất giá, được giá mất mùa" cứ liên tục tái diễn nhiều năm nay, và danh sách các mặt hàng nông sản ế, giá rẻ như cho, nằm chờ "giải cứu" cứ ngày càng kéo dài. Từ đầu năm đến nay, trên cả nước có hàng loạt mặt hàng nông sản thay nhau "kêu cứu", trong đó phải kể đến củ cải (Mê Linh, Hà Nội), su hào (Tứ Kỳ, Hải Dương), dưa hấu (Quảng Ngãi), dứa (Phú Hòa, Phú Yên), khoai lang (Phú Thiện, Gia Lai), thanh long (Bình Thuận), chuối (Đồng Nai)… Hay thực trạng giá sữa ở Củ Chi, TP HCM rẻ như nước lã khiến nông dân nuôi bò sữa lao đao, nhiều hộ phải bán bò, thua lỗ nặng.Báo Tin Tức kể: Các nhà sản xuất thịt heo Mỹ đang chịu thêm áp lực sau khi Bắc Kinh quyết định tăng thuế bổ sung với các mặt hàng nhập vào nước này từ tháng tới....Theo tính toán của một chuyên gia trong ngành, mức thuế thịt heo Mỹ phải gánh sẽ tăng lên mức 88% từ tháng tới, sau khi cộng thêm cả 10% thuế giá trị gia tăng. Hiện lợi nhuận của một số nhà chế biến thịt heo Mỹ đang “rơi” xuống mức thấp nhất trong ba năm, một phần nguyên nhân do lo ngại gia tăng về thương mại với Trung Quốc và Mexico.Báo Công Thương kể: Hải Phòng đón dự án sản xuất linh kiện ô tô hơn 17 triệu USD.Ngày 21/6/2018, tại Ban quản lý Khu kinh tế Hải Phòng đã diễn ra lễ trao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho Công ty TNHH Pyeong Hwa Automotive....PHA lựa chọn khu công nghiệp Hải Phòng (DEEP C) II thuộc khu kinh tế ĐìnhVũ – Cát Hải làm địa điểm đầu tư nhà máy đầu tiên của tập đoàn tại khu vực Đông Nam Á. Dự án nhà máy sản xuất phụ tùng ô tô của công ty có diện tích 7 ha với tổng vốn đầu tư 16,7 triệu USD, dự kiến khi đi vào hoạt động vào tháng 9/2019 sẽ đưa ra thị trường 7,5 triệu sản phẩm phụ tùng ô tô/năm, tạo gần 300 công ăn việc làm tại thành phố.Bản tin Vinanet kể: Xuất khẩu nhóm hàng giày dép chiếm 6,6% trong tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa các loại của cả nước 5 tháng đầu năm.Theo tính toán từ số liệu của Tổng cục Hải quan, trong 5 tháng đầu năm 2018 xuất khẩu giày dép sang thị trường nước ngoài tăng 10,4% so với cùng kỳ năm 2017, đạt 6,24 tỷ USD; Trong đó, riêng tháng 5/2018 xuất khẩu tăng 22,1% so với tháng liền kề trước đó và cũng tăng 11,2 % so với tháng 5/2017, đạt 1,54 tỷ USD.Mỹ là thị trường tiêu thụ nhiều nhất các loại giày dép của Việt Nam, chiếm 37% trong tổng kim ngạch xuất khẩu giày dép của cả nước, đạt 2,31 tỷ USD, tăng 15,9% so với cùng kỳ năm 2017.