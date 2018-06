Bé Viết Văn Việt/ Bài Dự Thi Số 1003: Bố Ơi, Chúng Ta Có Thể Có Một Con Chó

Keira Minh ViSau ngày lễ Father’s Day, bé Keira Minh Vi Kuennemann muốn kể cho Bố nghe về một loài thú mà em yêu thích và lý do tại sao gia đình cần phải nuôi con vật có ích và dễ thương đó. Mời các bạn đọc bài của Keira.Bố Ơi, Chúng Ta Có Thể Có Một Con ChóChó là vật nuôi tốt nhất bạn có thể nuôi. Những lý do như sau:Trước tiên chó có thể học cách thủ thuật để biểu diễn hoặc giúp bạn. Ví dụ như khi con chó cần đi tiểu, chúng có thể tự đi mà không cần chủ dắt đi mỗi lần. Hoặc nếu bạn bị đau lưng mà cần khiêng đồ vào tủ quần áo, bạn có thể nhờ con chó đẩy vào dùm. DINH DONG, RUFF RUFF, chúng có thể sủa để cho chủ biết có ai trước cửa nhà. À, điều này rất là tiện!Một lý do nữa là chó có thể giữ nhà cho bạn. Ví dụ nếu nhà bạn bị cướp thì con chó có thể cắn họ và đuổi cướp đi. Vì thế cướp sẽ không bao giờ dám trở lại nhà bạn. Và khi con của bạn đem bạn bè tới nhà chơi thì có thể nói tên con chó để nó cho vào nhà.Cuối cùng, con chó giúp giữ nhà bạn luôn sạch, vì nếu có ai làm rớt đồ ăn xuống đất, con chó sẽ ăn sạch. Nước cũng vậy, con chó sẽ liếm sạch hết. Đây là một lý do chó là một thành viên hoàn hảo của gia đình.Keira Minh Vi KuennemannLớp Bốn Bonita CanyonLớp Ba Trung Tâm Việt Ngữ SaddlebackGhi chú: Keira nói về lợi ích nuôi chó với bạn, nhưng đầu đề bài lại ghi: Bố ơi, Chúng ta có thể có một con chó. Đọc bài này, không có lý do gì mà “bạn Bố” của Keira không đem ngay về cho “bạn Con” một con chó dễ thương!