CSVN Bán Nước, Bán Luôn Trời

Vi AnhNhiều dấu chỉ cho thấy CSVN âm mưu bán đất nước, bán luôn bầu trời VN cho TC với dự luật Đặc Khu và Luật An ninh mạng, khiến dân chúng VN trong ngoài nước đứng lên biểu tình lớn nhứt.Bộ Chánh trị Đảng Nhà Nước CSVN sai khiến Quốc Hội CS thông qua Luật Đặc khu cho ngoại quốc phần chắc là cho TC mướn 99 năm, miễn thuế rất nhiều, cho người TQ qua đặc khu làm việc không cần chiếu khán nhập cảnh của VN. Cho mướn ngay ba khu Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc là ba vùng hiểm yếu về an ninh quốc phòng của đất nước VN.Dân chúng VN trong lẫn ngoài nước đồng lòng, đồng loạt đứng lên biểu tình, phản đối Đảng Nhà Nước bán đất, bán nước cho quân Tàu Cộng. Có nơi như Phan Rí Cửa thuộc tỉnh Phan Thiết đồng bào đốt xe công an, đốt trụ sở ủy ban, cảnh sát quá sợ lột áo, năn nỉ bà con cô bác. Tổng Bí Thư Đảng CSVN quá sợ đêm khuya ra lịnh cho chánh phủ tuyên bố lùi việc bỏ phiếu sang phiên họp thứ 6 vào tháng 10.Thế là bước đầu người dân VN đã thắng, CS đã thua. Nhưng nhân dân Việt quá rành CS vốn gian ác nên đề cao cảnh giác phòng thủ âm mưu CS lùi một bước rồi sẽ tiến hai bước. Không sai, CS lợi dụng khi dân chúng bận bịu tiếp tục tổ chức biểu tình chống dư luật Đặc khu, Quốc Hội CSVN xuất kỳ bất ý biểu quyết thông qua Luật An Ninh Mạng, làm nhanh như chạy tang cha mẹ chết.Luật Đặc khu CS chỉ tuyên bố lùi việc bỏ phiếu thông qua sang phiên họp thứ 6 vào tháng 10 cuối năm, chớ không nói huỷ bỏ. Thế là ‘ý đồ’ của CSVN quá rõ. CSVN muốn làm luật bán đất và bán trời trong một thời gian ngắn. Luật bán đất VN cho TC bị dân chúng chống quá mạnh và quá nhiều chưa làm được, nên phải hoãn binh chi kế. Lợi dụng thời cơ dân chúng nhất tề chống luật bán đất, CSVN thông qua luật bán trời VN cho TC với Luật An Ninh Mạng.Bán đất là bán địa lý chánh trị, quân sự của các đặc khu hiểm yếu của đất nước VN cho quân Tàu chiếm làm con ngựa thành Troie, cho đội quân thứ năm của quân Tàu Cộng phục kích sẵn trong nước VN, biến VN thành một vùng thuộc địa ‘da beo’ của TC.Còn Đảng Nhà Nước CSVN làm được Luật An Ninh Mạng, là để bán vùng trời, bán không phận, bán không gian mạng cho TC. Facebook và Google của Mỹ sẽ phải rút khỏi VN vì CSVN đòi những điều mà hai công ty cung ứng dịch vụ tin học cho người dân Việt xài nhiều nhứt phải rút, không thể chấp nhận được. Đó là máy chủ phải đặt ở VN, phải ngăn chận những thông tin, nghị luận bất lợi cho CSVN và nhứt là phải báo cáo danh tánh của những người tranh đấu cho tự do, dân chủ nhân quyền, toàn vẹn lãnh thổ. Ngoài ra Bộ Công an CSVN sẽ bắt các công ty Mỹ Facebook và Google phải áp dụng nhiều thủ tục, nhiều điều kiện, xin nhiều giấy phép hơn, để một mặt kiểm soát chặt hơn và mặt khác đòi thêm tiền hối lộ. Và Bộ Tài Chánh CSVN sẽ đòi tăng thuế và nhiều lệ phí không tên khác.Google, Facebook bị đuổi ra khỏi không gian thực và không gian ảo tức không gian mạng VN, thì các công ty của TC Baidu, Tencent, Weibo sẽ nhảy vào VN chiếm chỗ, sẵn ổ mà đẻ ra cả bầy tuyên truyền cho CS và đồng thời bịt miệng, che mắt người đấu tranh cho tự do, dân chủ và chủ quyền của VN. Truyền thống của TC đi làm ăn ngoại quốc, các công ty của TC không bắt buộc bảo vệ thông tin của người dùng một cách triệt để như các công ty Mỹ, nên rất thích hợp với nhu cầu của CSVN. Baidu, Tencent, Weibo họ vừa hợp tác với Đảng Nhà Nước CSVN, vừa hợp tác với chính phủ TC, nhân dân VN sẽ đối diện với một nguy cơ, một rủi ro rất cao, có thể là mất nước trong tương lai.Theo Giáo sư Ngô Vĩnh Long [Đại học Maine, Hoa Kỳ], “đạo luật an ninh mạng mà Quốc hội Việt Nam vừa thông qua là một bản sao của đạo luật an ninh mạng của Trung Quốc. Vì đạo luật này mà Google và Facebook không thể hoạt động tại Hoa Lục. Nhưng Việt Nam, theo lời giáo sư Long, không thể tạo nên cho mình những công ty riêng, và vì thế sẽ lệ thuộc ngày càng nặng vào Trung Quốc.”Chính một số giới chức quân sự CSVN cũng bày tỏ quan ngại về khả năng Trung Quốc lập vùng nhận dạng phòng không ADIZ vì nó đe dọa sự toàn vẹn của không phận Việt Nam.Cho đến giờ phút này coi như Đảng Nhà Nước CSVN đã có Luật An Ninh Mạng để bán trời cho TC. Chuyện này không khó khắc phục với sự giúp đỡ của lớp trẻ VN trong nước rất có khiếu về Tin học và các chuyên viên ngoại quốc và VN hải ngoại sẽ giúp gần 51 triệu người Việt đang dùng các trang mạng xã hội. Chưa chi đã có người chỉ cách cho đồng bào trong nước rồi. Chỉ cần nhờ đồng bào hải ngoại mở Google, Facebook ở ngoại quốc như Mỹ, Pháp, Úc, v.v... các nước tự do, dân chủ thì vượt tường lửa của CSVN dễ như chơi. Cũng như kiểu VOA giúp người Việt trong nước vượt tường lửa của CSVN chống phá làn sóng của đài qua việc gởi email cho Đài, Đài sẽ trả lời kèm theo cách vượt tường lửa của CSVN. VOA có phổ biến công khai bí quyết này.Còn luật Đặc Khu thì bà con cô bác, nhứt là lớp trẻ làm một điều mà công an, cảnh sát không ngờ như anh chị em đi xe hơi dùng tiền lẻ để trả các trạm BOT thu tiền qua trạm, gây cảnh kẹt xe, khiến CS phải xả trạm hay bỏ trạm. Với luật Đặc khu, đồng bào ở Saigon tổ chức biểu tình đợt hai vào Chủ Nhựt 17/7 (giờ VN) bằng cách dùng xe gắn máy. Hàng chục ngàn chiếc, một xe chở một người, cầm bích chương, biểu ngữ, hô khẩu hiệu ‘Không cho TC mướn đất dù chỉ một ngày’, chạy trên các đường huyết mạch của thành phố. Khác với các kỳ biểu tình trước đây, cuộc biểu tình này tuyệt đối không ai cầm ‘cờ máu’ cờ đỏ sao vàng của CSVN. Tiêu biểu như trên đường Hoàng văn Thụ, bùng binh các đường chánh Saigon, Chợ lớn, Gia Định đổ về Phi trường Quốc tế Tân Sơn Nhứt. Thử tưởng tượng trên 10.000 Honda và 20 ngàn người chiếm bùng binh này thì làm sao vào ra Tân Sơn Nhứt. Cảnh sát Saigon có vẻ tâm phục đồng bào làm cái chuyện người dân Việt phải làm. Trong đoàn xe gắn máy biểu tình có cha mẹ, anh em, bạn bè, đồng bào của cảnh sát đang chống buôn dân bán nước, nên Cảnh sát đứng sát lề, nhìn đoàn người biểu tình với tâm phục thể hiện qua đôi mắt, cửa sổ của tâm hồn.Còn ở Miền Trung, tin Reuters cho biết hàng ngàn người dân Hà Tĩnh, đa số là giáo dân hôm Chủ nhật 17/06/2018 đã biểu tình ôn hòa chống lại dự Luật Đặc khu và Luật An ninh mạng.Đồng bào người Việt từ Bắc chí Nam, qua Trung, ra hải ngoại, nam nữ, già trẻ, lao động trí óc, chân tay không say sưa chiến thắng, mà bình tĩnh, kiên trì chuẩn bị, tổ chức một phong trào đấu tranh chống Đảng Nhà Nước CSVN bán đất, rước voi về dày mộ tổ tiên. Tinh thần bất khuất, quyết tâm và ý chí kiên trì bảo vệ giang sơn gấm vóc vùng lên thành cuộc đấu tranh toàn dân toàn diện chống quân Tàu Cộng và tay sai là Việt Cộng toan bán nước, bán trời cho quân Tàu.Cuộc tổng biểu tình vừa rồi là một bước ngoặt tiến lên giai đoạn mới toàn dân, toàn diện đấu tranh, làm cho Đảng Nhà Nước thấy rõ, và nhân dân không phân biệt Bắc, Nam, Trung, Hải ngoại, đoàn kết nhau trong việc giữ nước, cứu nước, chống quân Tàu Cộng và Việt Cộng mưu toan chiếm quê cha đất tổ, chiếm chủ quyền lãnh thổ và không phận của dân tộc Việt chúng ta.Thói thường trong chiến tranh chánh trị kiên trì thì sẽ thắng. Giữa đường bỏ cuộc sẽ thua. Đất nước còn là còn tất cả, đất nước mất là mất tất cả. Thua là CS Trung Quốc với sự tiếp tay của CSVN sẽ biến VN thành thuộc địa và thôn tính VN thành một tỉnh của TC, xoá tên VN trên bản đồ thế giới./.(VA)