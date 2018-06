Dân Biểu Rohrabacher Trình Quyết Nghị: Công Nhận Đài Loan Là Quốc Gia Độc Lập

WASHINGTON - Dân biểu CH Dana Rohrabacher trình bày tại ủy ban ngoại giao Hạ Viện 1 quyết nghị công nhận Taiwai là 1 quốc gia độc lập có chủ quyền – ông hô hào chính quyền Trump tuyên bố “nguyên tắc 1 Trung Hoa” là vô nghĩa.Trang mạng của Formosa Association for Public Affairs (FAPA) cho hay: dân biểu đại diện California nói “Trên thực tế, Đài Loan độc lập từ 50 năm qua”. Ông Rohrabacher yêu cầu thiết lập quan hệ chính thức với Taipei.Tuần qua, American Institute of Taiwan, là Hội vô vị lợi bản doanh tại Hoa Kỳ, đã khai trương cơ sở của Hội tại Taipei, với hoạt động như 1 phái bộ ngoại giao.Đề nghị của dân biểu Rohrabacher đuợc công bố trong lúc đối đầu mậu dịch giữa Washington và Beijing đang căng thẳng.Giới quan sát nhắc lại: 1 bài cậy đăng báo trước đây 5 tháng của cố vấn an ninh quốc gia John Bolton đã nói tới nhu cầu xét lại sự tôn trọng “nguyên tắc 1 Trung Hoa” như đòi hỏi của Beijing.Taiwan mất ghế đại diện tại đại hội đồng LHQ năm 1971 khi nhà cầm quyền Beijing được công nhận là hợp thức.