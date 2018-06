Cặp Vợ Chồng Quyên Góp Hơn 18 Triệu MK Cho Gia Đình Phân Ly; Mỹ: 500 Trẻ Em Bị Chia Cách Đã Đoàn Tụ Gia Đình Vào Tháng 5

WASHINGTON - Bộ nội an xác nhận với phóng viên của NBC và AP: khoảng 500 trong số 2300 trẻ em di dân bị tách rời gia đình khi bị bắt tại biên giới đã trở lại đoàn tụ với gia đình từ Tháng 5 - không rõ bao nhiêu trong số này vẫn bị giam chung với cha mẹ.1 viên chức Bộ nội an cho biết: các cơ quan liên bang đang tập trung tiến trình đoàn tụ với thành phần còn lại tại trung tâm tạm giam Port Isabel sát biên giới Texas-Mexico. Nhưng, vẫn còn nghi vấn về di dân trẻ em bị giữ tại Texas và Virginia.Nghị sĩ Tim Kaine (DC-Virgina) nói còn nhiều nghi vấn hơn giải đáp. Nguyên ứng viên PTT của đảng DC nhấn mạnh “Cần biết bằng cách nào bảo đảm trẻ em đuợc trả lại an toàn cho cha mẹ chúng – chúng đang bị giữ tại đâu, điều kiện sinh hoạt là thế nào ...”Trong khi đó, tại Silicon Valley (California), 1 đôi vợ chồng vận động quyên góp bằng mạng xã hội Facebook đã thu trên 18.2 triệu MK tính vào sáng Thứ Sáu để giúp các gia đình bị phân ly.Liên quan đến trẻ em di dân bị chia cách với cha mẹ, một bản tin khách cho biết bìa của tạp chí TIME ấn bản mới nhất là ảnh TT Trump nhìn xuống 1 bé gái di dân đang run sợ kèm theo dòng tựa “Welcome to America”.Hàng chục báo và tạp chí đăng lại ảnh này, gây phẫn nộ chống lại chính quyền Trump.Cha của bé là Denis Valera nói qua điện thoại “Con gái tôi đã trở thành biểu tượng, có thể gây ảnh hưởng trái tim Trump”. Ông Valera cũng xác nhận bé và mẹ tên là Sandra Sanchez bị bắt tại biên giới Texas và không bị phân ly. Bà Sanchez đã làm đơn xin tị nạn.Hình ảnh này đã giúp quyên góp trên 17 triệu MK cho Refugee and Immigrant Center for Education and Legal Services (hay RAICES).Ông Valera có 3 con với bà Sanchez – ông đang chờ xem diễn tiến, và thấy phần nào yên tâm khi con gái bị giam chung với mẹ.