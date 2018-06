Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam California, Chùa Điều Ngự và SBTN Tổ Chức Đêm Cầu Nguyện Cho Quê Hương Việt Nam

Trong Lễ Cầu Nguyện.Westminster (Bình Sa) Vào lúc 6 giờ chiều Thứ Năm ngày 21 tháng 6 năm 2018 trước sân chùa Điều Ngự 14472 Chestnut St, Westminster, CA 92683 đêm thắp nến cầu nguyện, văn nghệ đấu tranh cho quê hương Việt Nam do Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam California, Chùa Điều Ngự, đài Truyền hình SBTN tổ chức với sự tham gia của: Tăng Đoàn Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại, Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Trên Thế Giới, Hội Đồng Liên Tôn, Việt Nam Quốc Dân Đảng Khu Bộ Nam Cali, Trung Tâm Tây Nam – Tập Thể Chiến Sĩ, Liên Hội Cựu Chiến Sĩ, Đoàn Thanh Niên Cờ Vàng, Đoàn Thanh Niên Phó Đức Chính, Đoàn Thanh Niên Phan Bội Châu, Tổng Hội Sinh Viên Việt Nam, Chùa Bảo Quang, Chùa Liên Hoa, Chùa Pháp Vân, Chùa Diệu Pháp, Tu Viện Sùng Nghiêm, Liên Đoàn Cư Sĩ Phật Giáo Hải Ngoại, Liên Đoàn Cựu Huynh Trưởng và Đoàn Sinh GĐPT tại Hoa Kỳ, Cộng Đồng Người Vịêt Liên Bang Hoa Kỳ, Cộng Đồng Việt Nam Nam California, Uỷ Ban Chống Tôn Giáo và Văn Hoá Vận Cộng Sản, Vietnamese Young Marines, Thanh Niên Cao Đài, Gia Đình Phật Tử Thiền Quang, các liên danh ứng cử cộng đồng: Liên Danh Trách Nhiệm, Liên Danh Phù Đổng, Liên Danh Đoàn Kết và Xây Dựng...Hội Đồng Liên Tôn có: Mục Sư Nguyễn Xuân Hồng, Chủ Tịch Hội Đồng Liên Tôn cùng các vị thành viên: Linh Mục Trần Công Nghị, LM. Mai Khải Hoàn, Chánh Trị Sự Hà Vũ Bâng, GS. Nguyễn Thanh Giàu, ngoài ra còn có Giám Mục (TL) Trần Thanh Vân.Chư Tôn Giáo Phẩm có: HT. Thích Viên Lý, Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành Tăng Đoàn Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại (GHPGVNTN/HN) HT. Thich Chơn Trí, Phó Chủ Tịch Kiêm Tổng Thư Ký Hội Đồng Giáo Phẩm Tăng Đoàn GHPGVNTN/HN, HT. Thích Viên Huy, Phó Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành Tăng Đoàn GHPGVNTN/HN cùng qúy chư HT. Thượng Tọa trong Hội Đồng Giáo Phẩm, Hội Đồng Điều Hành Tăng Đoàn GHPGVNTN/HN; HT. Thích Quảng Thanh, Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Trên Thế Giới và phái đoàn, ngoài ra còn có hàng trăm chư tôn Đức Tăng, Ni đến từ các chùa và tự viện Nam California và hàng ngàn đồng hương tham dự.Dân cử có: TNS Janet Nguyễn, Chánh Lục Sự Quận Cam ông Hiếu Nguyễn, Thị Trưởng Thành Phố Westminster ông Tạ Đức Trí, Phó Thị Trưởng Diệp Miên Trường, Nghị Viên Sergio Contreras, Nghị Viên Kimbely Hồ, Bà Frances Nguyễn Thế Thủy, Ủy Viên Giáo Dục Học Khu Westminster, Nghị Viên Thành Phố Garden Grove ông Phát Bùi và phu nhân, Nghị Viên Thu Hà Nguyễn ngoài ra còn có Anh Lý Vĩnh Phong, đại diện Dân Biểu Liên Bang Lowenthall, Cô Christy Linh Lê, đại diện Dân Biểu Liên Bang Lou Correa, cựu Đại Tá Lê Bá Khiếu, ông Phan Kỳ Nhơn, Chủ Tịch Liên Ủy Ban Chống Cộng Sản và Tay Sai, ông Lê Quang Dật, đại diện Phong Trào Yểm trợ Tự Do Tôn Giáo và Nhân Quyền Việt Nam, ông Trần Trọng Đạt, Chủ Tịch Đại Việt Quốc Dân Đảng, ông Bùi Đẹp Trung Tâm Trưởng Tập Thể Chiến Sĩ Tây Nam Hoa Kỳ, cùng qúy vị nhân sĩ, trí thức, một số qúy vị đại diện cộng đồng, hội đoàn, đoàn thể đấu tranh, các cơ quan truyền thông và hàng ngàn đồng hương tham dự.Điều hợp chương trình do MC. Nam Lộc và Diệu Quyên.Buổi lễ được trực tiếp truyền hình qua Đài Truyền Hình IBC -18.12 và Đài truyền Hình SBTN.Mở đầu buổi lễ Nghệ sĩ Nam Lộc lên ngỏ lời chào mừng và cảm ơn sự hiện diện của tất cả qúy vị, ông nói: “Để tỏ lòng đoàn kết đáp lời sông núi cứu nước, giữ nước.”Sau đó ông mời chiến hữu Hải Quân Đinh Quang Truật lên điều khiển chương trình nghi thức chào quốc kỳ Việt Mỹ, phút mặc niệm do toán hầu kỳ Tập Thể Chiến Sĩ cùng Ban Tù Ca Xuân Điềm, Ban hợp ca Tập Thể Chiến Sĩ Tây Nam Hoa Kỳ, Câu Lạc Bộ Tình Nghệ Sĩ thực hiện.Sau phần nghi thức, Ban tổ chức chiếu lại một số hình ảnh của đồng bào trong nước xuống đường đấu tranh đòi hủy bỏ Dự Luật Đặc Khu và Luật An ninh mạng cũng như hình ảnh đồng bào hải ngoại khắp nơi trên thế giới rầm rộ xuống đường biểu tình để yểm trợ cuộc đấu tranh của đồng bào quốc nội.Tiếp theo Ban tổ chức mời qúy vị trong Hội Đồng Liên Tôn lên phát biểu và dâng lời cầu nguyện, GS. Nguyễn Thanh Giàu đại diện phát biểu, ông nói: “Âm mưu và manh tâm bán nước cho Tàu cộng qua Dự Luật Đặc Khu là phản quốc, Luật an ninh mạng là bịt miệng người dân. Cả nước hãy đứng lên, cả nước là một Hội Nghị Diên Hồng, chúng ta không thể quên tổ quốc, “Đất nước lâm nguy, Thất phu hữu trách.. .”Ban hợp ca Tập Thể Chiến Sĩ Tây nam Hoa Kỳ lên hợp ca mở đầu với hai nhạc phẩm “ Thề KHông Phản Bội Quê Hương” và “Hát Cho Ngày Sài Gòn Quật Khởi”.Sau đó HT. Thích Viên Lý, Trưởng Ban Tổ Chức lên cảm tạ sự hiện diện của tất cả qúy vị cùng đồng hương. HT. nói: “Đất nước Việt Nam là của toàn dân Việt Nam, không phải của Đảng cộng sản Việt Nam, bán biển, bán đất là phản quốc. HT. nhấn mạnh, việc hoản dự luật Đặc Khu chỉ là giải pháp nhằm đánh lừa dư luận, chúng không tin là người Việt Nam quyết tâm chống lại đảng cộng sản, Chúng ta quyết không để một tấc đất, tấc biển lọt vào tay Trung Cộng. Luật An ninh mạng là giết chết nhân quyền, dân quyền, dân sinh, giết chết Việt Nam, xóa tên trên bản đồ quốc tế, đó là hành động phản dân tộc. HT. Kêu gọi công an, quân đội hãy quay về với dân tộc, thay vì dùng vũ khí sát hại đồng bào thì hãy dùng vũ khí đó quay lại chống xâm lăng. Chúng ta không phân biệt tôn giáo, chính kiến hãy đoàn kết để bảo vệ tổ quốc.”Tiếp theo ông Phát Bùi, đồng Trưởng ban tổ chức lên phát biểu, mở đầu ông chào mừng và cảm ơn sự tham dự của tất cả mọi người, ông nói: “Luật Đặc Khu là bán nước, chúng đã chiếm đất của dân, của nhà thờ, nhà chùa để dâng cho giặc. Thực hiện giã tâm Hán hóa cho Tàu là âm mưu bán nước. Hơn một ngàn năm đô hộ, tiền nhân đã thề chết để bảo vệ quê hương qua những gương oanh liệt như: Bà Trưng, Bà Triệu, Lý Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo, Vua Quang Trung.. . Hôm nay trong nước hàng vạn người vang lên tiếng nói đã trở thành tiếng sóng Bạch Đằng Giang. Luật An ninh mạng là bịt tai, bịt mắt của toàn dân, vì vậy, hải ngoại chúng ta phải là tai mắt cho đồng bào trong nước. Cộng sản Việt Nam đang lầm đường lạc lối hãy mau mau quay về với dân tộc. Đừng im tiếng mà hãy lên tiếng sau đó ông yêu cầu mọi người cùng hô theo ông câu ‘Việt Nam Cộng Hòa Muôn Năm’”.Tiếp theo Nhạc Sĩ Trúc Hồ, Tổng Giám Đốc Đài Truyền Hình SBTN, đồng Trưởng ban tổ chức lên cảm ơn tất cả mọi người hưởng ứng lời kêu gọi của ban tổ chức tham dự đêm thắp nến cầu nguyện hôm nay, ông cho biết: “Toàn thế giới đang hướng về Việt Nam, trong tâm trạng buồn vui lẫn lộn vì cộng sản Việt Nam càng ngày càng bán nước thấy rõ, an ninh mạng là vũ khí bịt miệng người dân ba miền đất nước phải xuống đường đòi trả lại quyền con người, vui vì thấy đồng bào khắp nơi trên thế giới đã rầm rộ xuống đường để yểm trợ cho đồng bào trong nước.” Ông cho biết tiếp trong mấy ngày qua, đồng bào Mỹ Tho đã hô to khẩu hiệu Đả đảo cộng sản bán nước. Sau 43 năm mới thấy đồng bào không còn sợ hãi nữa, họ sẵn sàng đứng lên, vậy cho nên đồng bào hải ngoại quyết tâm hỗ trợ cho đồng bào trong nước để Việt Nam sớm có độc lập, tự do, dân chủ. Cuối lời phát biểu ông nói: Mẹ Việt Nam Ơi Chúng Con Sẽ Về.”Thị Trưởng Tạ Đức Trí trong lời phát biểu ông nói: “Trong nước xuống đường là hy vọng, Hải ngoại xuống đường là yểm trợ. Thành phố Westminster luôn luôn sát cánh, chúng ta không để dân tộc ta bị đồng hóa. Nam Quốc Sơn Hà Nam Đế Cư.. . là bản Tuyên Ngôn đầu tiên của dân tộc Việt Nam.”TNS Ja Net Nguyễn phát biểu, Bà cho biết: “Bà đã gởi thơ cho Ngoại Trưởng yêu cầu chính phủ Hoa Kỳ trả tự do cho sinh viên người Mỹ gốc Việt Will Nguyễn, bà cũng kêu gọi mọi người hãy đoàn kết để đấu tranh cho tự do dân chủ và toàn vẹn lãnh thổ. Bà nhấn mạnh, đây là lúc mọi người hãy đứng lên bảo vễ đất mẹ của chúng ta.”Hòa Thượng Thích Quảng Thanh, Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTTG, trong lời phát biểu HT. nói: “Cộng sản Việt Nam thực sự bán nước, HT. kêu gọi đồng bào hãy đứng lên cùng cầu nguyện hồn thiêng sông núi, anh linh các anh hùng liệ nữ vị quốc vong thân hãy phù hộ cho tổ quốc Việt Nam chân cứng đá mềm để tiếp tục đấu tranh. Đặt tổ quốc lên trên hết, không chấp nhận cộng sản.”Linh Mục Trần Công Nghị trong lời phát biểu đã kêu gọi mọi người muôn lòng như một để đứng lên chống lại Dự Luật Đặc Khu là bán nước, Luật an ninh mạng là bịt miệng người dân, không cho nói tiếng nói độc lập, bóp méo lịch sử, An ninh mạng là chính sách ngu dân.”Ông Phan Kỳ Nhơn Chủ Tịch Liên Ủy Ban Chống Cộng Sản và tay sai trong lời phát biểu ông nói: “Qua dự luật Đặc Khu và An Ninh Mạng chúng ta khẳn định đó là bán nước cho Tàu cộng và, bịt miệng người dân, chính vì vậy mà trong nước cũng như hải ngoại cùng đồng hành. Chúng ta phải hành động để chuyển lữa về quê hương đốt cháy bọn theo đớm ăn tàn và đốt cháy bọn cộng sản Việt Nam, chúng ta làm vậy để đồng bào trong nước không thấy đơn trên công cuộc đấu tranh hiện nay. Chúng ta phải là hậu cứ vũng mạnh của đồng bào trong nước. Nhân dịp nầy ông cũng đã kêu gọi những người Việt hải ngoại còn đang thờ ơ vô tâm trước tình thế hiện nay hãy cùng nắm tay đoàn kết tiếp tục đấu tranh cho quê hương sớm có tự do dân chủ, đất nước không lọt vào tay Tàu cộng, Chúng ta hãy cầu nguyện, hãy chuyển lữa về Việt Nam để đốt cháy chế độ bạo tàn vô nhân hiện nay.Tiếp theo là những lời phát biểu của ông Bùi Đẹp, Trung Tâm Trưởng Tập Thể Chiến Sĩ Tây Nam Hoa Kỳ, Bà Nguyễn Kim Ngân, đại diện Khu Bộ Việt Nam Quốc Dân Đảng Nam California, Cô Phụng Nguyễn Đoàn Thanh Niên Cờ Vàng, Kỹ Sư Tạ Trung, đại diện đồng hương Bình Thuận, GS Cường đại diện cựu học sinh Chu Văn An.Tất cả đều lên ánh nhà cầm quyền cộng sản bán nước, bịt miệng dân, kêu gọi đoàn kết để tiếp tục đấu tranh yểm rrợ đồng bào quốc nội. Riên cô Phụng Nguyễn đoàn Thanh Niên Cờ Vàng đã kêu gọi những bạn trẻ hãy tham gia vào công cuộc đấu tranh hiện nay để bảo vệ tổ quốc không rơi vào tay giặc.Chương trình văn nghệ đấu tranh được Đài truyền hình SBTN và các MC/ca sĩ: Nam Lộc, Ngọc Đan Thanh, Trúc Hồ, Diệu Quyên, Sĩ Đan, Đoàn Phi, Diễm Liên, Mai Thanh Sơn, Quốc Khanh, Thế Sơn, Việt Khang, cùng các ban hợp ca Tập Thể Chiến Sĩ Trung Tâm Tây Nam, Ban Tù Ca Xuân Điềm, CLB Tình Nghệ Sĩ, đêm văn nghệ nhằm mục đích chuyển lửa về cho đồng bào đang biểu tình ôn hoà khắp nơi trên quê hương.Chương trình kết thúc vào lúc 10 giờ đêm cùng ngày.