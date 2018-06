Nhà Báo, Cô Giáo, Đỡ Đẻ, Gãy Trụ Điện, Ùn Tắc...

Xuân NiệmCâu chuyện rất lạ, nhưng vẫn xảy ra hoài: Bản tin VTC kể: Phóng viên bị dọa đánh khi tác nghiệp trong ngày Nhà báo Việt Nam.Nhóm bảo vệ xô đẩy, giật máy quay và chửi bới rất thô tục vì cho rằng phóng viên tác nghiệp khi chưa được sự cho phép của Ban quản lý chợ.Ngày 21/6, nhóm phóng viên của VTV tại Cần Thơ có mặt tại khu vực gần chợ An Bình (Ninh Kiều, TP Cần Thơ) để quay phim về hoàn cảnh khó khăn của một bà lão bán vé số.Trong lúc các phóng viên đang ghi hình bà lão ở bãi đậu xe trước cổng chợ An Bình, bất ngờ lực lượng bảo vệ chợ xuất hiện ngăn cản không cho phóng viên tác nghiệp. Thậm chí, lực lượng bảo vệ còn dọa đánh nhóm phóng viên.Bản tin VietnamNet kể chuyện Huế: Khi đang ngồi một mình trong phòng trực của Trường THCS Lê Thuyết (xã Bình Thành, thị xã Hương Trà), cô giáo N. bị một nam thanh niên bịt mặt, dùng dao khống chế rồi hiếp dâm.Chiều 22/6, một lãnh đạo Công an thị xã Hương Trà (TT-Huế) cho biết, các đội nghiệp vụ đang tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ để xử lí nam thanh niên tên Võ Minh Trung (19 tuổi, trú tại thôn Hiệp Lại, xã Bình Thành) về hành vi “Hiếp dâm”.Báo Thanh Niên kể: Đêm hôm vắng vẻ, lại đang ở giữa đèo, hành khách chuyển dạ sinh con, nam tài xế taxi đã trở thành “bà đỡ” kịp thời giúp “mẹ tròn con vuông”…... ngày 21.6, đại diện hãng taxi Lado tại TP.Đà Lạt (Lâm Đồng), cho biết đơn vị đã thưởng nóng 1 triệu đồng (và ngày 22.6 công ty sẽ khen thưởng) cho tài xế Võ Quốc Phi (43 tuổi, quê Quảng Nam, ngụ tại TP.Đà Lạt) vì hành động đẹp giúp hành khách sinh con trong lúc nguy cấp.Sự việc xảy ra vào tối ngày 20.6, ngay giữa đèo Tà Nung (TP.Đà Lạt) và tài xế Phi đã bất đắc dĩ trở thành "bà đỡ", đỡ đẻ thành công cho chị Hoàng Thị Kim Tuyết (29 tuổi, thôn 5, xã Tà Nung), giúp cháu bé ra đời khỏe mạnh và chở đến Nhà hộ sinh TP.Đà Lạt.Báo Pháp Luật Plus kể: Sáng 22/6, một xe container đang lưu thông trên đường ĐT 743 bất ngờ mất lái tông gãy trụ điện chiếu sáng cùng hàng loạt dải phân cách.Theo đó, khoảng 5h30 ngày 22/6 trên đường ĐT 743, một xe container đang lưu thông theo hướng từ thị xã Dĩ An về thị xã Tân Uyên, khi đến khu phố Chiêu Liêu, phường Tân Đông Hiệp, thị xã Dĩ An thì bất ngờ mất lái tông gãy trụ điện chiếu sáng rồi húc văng nhiều đoạn dải phân cách trên đường.Báo Lao Động kể chuyện Sài Gòn: Nguy cơ “phá sản” chương trình giảm ùn tắc giao thông.... cho tới giờ, các giải pháp chống kẹt xe ở TP đều chắp vá, tình thế và chưa hữu hiệu, tình trạng ùn tắc ngày một trầm trọng. Trong hoàn cảnh đó, các tuyến đường sắt đô thị (metro) được kỳ vọng sẽ đưa giao thông TPHCM lên một nấc thang mới, là xương sống để phát triển giao thông công cộng và giải bài toán ùn tắc giao thông thì lại liên tục lỗi hẹn do “tắc” vốn, đặc biệt tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên).Báo An Toàn Giao Thông kể: Theo thông tin từ UBND xã Diễn Kim, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An, chính quyền vừa được thông tin về một vụ lật xe ở Lào làm nhiều lao động Việt Nam thương vong. Trong số nạn nhân có 2 người tử vong là người ở xã, 4 người khác đang được cấp cứu. Hiện, thi thể nạn nhân đang được đưa về gia đình mai táng.Báo Giao Thông kể: Nắng nóng kéo dài tại Đà Nẵng khiến tình trạng nhiễm mặn trên các sông ngày càng cao, ảnh hưởng nguồn nước sinh hoạt. Thực tế này đang xảy ra đối với các hộ gia đình sử dụng nước sông Cầu Đỏ. Tại đây, độ mặn cao nhất lên gần 1700 mg/lít, trong khi tiêu chuẩn của Bộ Y tế là dưới 250mg/lít.Báo Đất Việt: Một ngàn hai trăm tỷ đồng là con số tiền ngân sách đã chi ra trong 4 năm cho 53.000 cán bộ đi công tác nước ngoài. Đó là mới chỉ thống kê ở 4 Bộ và 6 tỉnh thành mà con số đã “khủng” như vậy, chưa kể tính toàn bộ các bộ ngành và các tỉnh thành con số này còn lớn đến đâu?Báo Công An Nhân Dân kể chuyện Huế: Người dân sống gần cảng cá kêu cứu vì môi trường bị ô nhiễm nghiêm trọng.Thời gian gần đây, cảng cá Thừa Thiên - Huế tại thị trấn Thuận An, huyện Phú Vang đã bị “bủa vây” bởi rác và nước thải khiến cho môi trường bị ô nhiễm nghiêm trọng, làm ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân địa phương…Báo Một Thế Giới kể chuyện mía đường Long An: Ép dân lấy 3.500 tấn đường để trừ nợ...Ông Ngô Tấn Thời, Chủ tịch UBND xã Lương Hòa (H.Bến Lức, tỉnh Long An), cho biết mấy ngày qua địa phương hết sức đau đầu trước chuyện “lấy đường trừ nợ” giữa Nhà máy Đường Ấn Độ NIVL đóng trên địa bàn xã với người trồng mía và thương lái.“Hầu như ngày nào cũng có người đến UBND xã than thở chuyện mía không bán được phải bỏ chết khô ngoài đồng, mía bán được thì cũng không có tiền do nhà máy khất nợ. Gần đây nhiều người lấy đường của nhà máy để trừ nợ, nhưng rốt cuộc vẫn không bán được vì nhà máy không chịu xuất hóa đơn. Việc này đã vượt khỏi thầm quyền của UBND xã, trong khi lãnh đạo nhà máy đã bỏ về Ấn Độ”, ông Thời trần tình.