Hỏi Đáp Thẩm Mỹ: Hiệu Kem Dưỡng Da, Rửa Mặt

VB Ngọc AnhTôi muốn tìm loại kem dưỡng da, và sữa rửa mặt có chứa Alpha Hydroxy Acid. Xin các chị chỉ giùm hiệu nào. Cám ơn.Dung P.Trả lờiHóa chất Alpha Hyrdroxy Acids thường có trong các loại kem dùng tẩy da chết. Hóa chất nầy cũng giúp da thẳng ra, tẩy bớt vết tàn nhang, vết nám. Tuy nhiên, cũng làm cho da dị ứng với ánh nắng, ửng đỏ, nhất là với làn da nâu, nên bạn dùng cẩn thận nhé. Có vài hiệu như sau, tùy bạn chọn:- Palmer's Skin Success Eventone Fade Milk Plus Alpha Hydroxy.- Neutrogena Pore Refining Cleanser.- L'Oreal Dermo-Expertise Skin Genesis Pore Minimizing Gel Cleanser.- GiGi Organics Cleanser Plus.- Palladio Dual Wet and Dry Foundation Laurel Nude.- Glycolic Acid 10% Moisturizer.- Alpha Hydroxy Acid Cleanser.VB Ngọc Anh