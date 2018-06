Liên Hội CQN VNCH Bắc Cali Tổ Chức Đại Lễ Kỷ Niệm Ngày Quân Lực 2018.

Lê Bình

Vào lúc 10:30am ngày Chủ Nhật ngày 17 tháng 6 năm 2018, tại tiền đình Hạt Santa Clara 70 W. Hedding, San Jose , Liên Hội Cựu Quân Nhân Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa (QL/VNCH) đã long trọng tổ chức đại lễ Kỷ Niệm Ngày Quân Lực 19/6 có khoảng gần 1,000 người tham dự. Bên cạnh 20 hội CQN: Thiếu Sinh Quân, Trường Võ Bị, Trường Võ Khoa Thủ Đức, Trường Đồng Đế, Nữ Quân Nhân, Không Quân, Hải Quân, Nhảy Dù, Thủy Quân Lục chiến, Biệt Động Quân, Lực Lượng Đặc Biệt, Thiết Giáp, Pháo Binh, SĐ 18 BB, Địa Phương Quân & Nghĩa Quân, Quân Cảnh, Cảnh Sát Quốc Gia, Nha Kỹ Thuật, Hội Thương Phế Binh, và Đoàn Thanh Niên Cờ Vàng. còn có các hội đồng hương ái hữu, và đồng bào.





Ngày 19/6/2017 lại nhằm vào ngày lễ Father’s Day, và một ngày nắng nóng, con số người hiện diện đã vượt qua sự dự đoán, việc tham dự của đông đảo đồng hương tăng thêm phần long trọng cho buổi lễ. Sự tham dự đông đảo của đồng hương, theo nhiều ‎người cho rằng đồng hương đến để biểu lộ sự đồng tình yểm trợ đồng bào đang xuống đường biểu tình trong nước chống lại việc bán nươc cho Tàu cộng qua “nhượng địa” gọi là đặc khu kinh tế.

Trong số các hội đoàn, và quan khách ngoại quốc, người ta ghi nhận còn có cựu HQ/ Đ.T Trần Thanh Điền, cựu Tr. Tá (TG) Trần Hữu Thành, cựu Tr.T Đỗ Hữu Nhơn, và nhiều nhân sĩ trong cộng đồng. Về phía chính quyền sở tại có Đại diện GSV Dave Cortese (bảo trợ cho địa điểm cử hành lễ) Đại diện DBLB Ro Khanna, Ủy Viên Giáo dục Vân Lê…, và các cơ quan truyền thông, báo chí Việt Ngữ.









Lễ Khai Mạc lúc 11:30am, SQ Nghi Lễ Nguyễn Kim Sơn, điều khiển chương trình ND Bùi Định. Khởi đầu bằng nghi lễ rước quân kỳ các quân binh binh chủng thuộc Quân Lực VNCH, rước Quốc Quân kỳ Việt Nam Cộng Hòa và quốc kỳ Hoa Kỳ do Hội Cựu SVSQ Trương Võ Bị đảm trách. Cuộc diễn binh tuy đơn giản nhưng hùng tráng; toàn thể quan khách và đồng hương đứng nghiêm khi các Hiệu Kỳ của các đơn vị đều bước trước hai hàng quân danh dự dàn chào. Tiếng nhạc hùng làm cho không không khí càng trang nghiêm. Tiểu sử của các đơn vị được đọc lên khi các đơn vị diễn hành. Hình ảnh những ngày Quân Lực tại Thủ đô Sài Gòn năm xưa đang hiện lại nơi đây, những thanh niên cường tráng ngày nào nay là những người luống tuổi, nhưng bước đi còn rầm rập tiếng quân hành. Có những giọt lệ trào ra khóe mắt một số số người tham dự.

Kế đó là lễ thượng kỳ Hoa Kỳ và Việt Nam Cộng Hòa và lễ tưởng niệm các chiến sĩ đã hy sinh bảo vệ tổ quốc, cùng các đồng hương bỏ mình trên đường vượt biên đi tìm tự do, với các chiến sĩ đồng minh đã tử nạn vì bảo vệ VNCH.

Sau Lễ Chào Cờ là Lễ đặt vòng hoa tưởng niệm trước Đài Tổ Quốc Ghi Ơn... Cựu ĐT Trần Thanh Điền, Hiền Tài Nguyễn Thanh Liêm, Bác sĩ Trần Công Luyện, Lê Đình Thọ, KQ Lê Văn Hải ... và 2 cựu quân nhân Hoa Kỳ đã niệm hương và đặt vòng hoa trước đài tử sĩ và làm lễ truy điệu chiến sĩ trận vong trong tiếng nhạc truy điệu trầm hùng.









KQ Lê Văn Hải, Trưởng BTC, đã cám ơn các chiến hữu đã cùng nhau tổ chức tốt đẹp buổi lễ. Ông kêu gọi các cựu quân nhân cùng đoàn kết, đừng để kẻ thù ru ngủ, và chia rẽ; hãy vận động ngoại giao để yểm trợ quốc nội chống lại chế độ cộng sản, và nhất là nên yểm trợ cho cuộc đấu tranh đang diễn ra trong nước.

Trong phần kết thúc bài diễn văn, KQ Lê Văn Hải trong lời phát biểu có nhấn mạnh: “Chúng ta còn trách nhiệm chưa hoàn thành trước Tổ Quốc, dân tộc hiện vẫn đang bị điêu đứng, lầm than. Cuộc chiến của chúng ta vẫn chưa chấm dứt, chưa có lệnh giải ngũ! Phải bền gan chiến đấu cho đến ngày toàn thắng bọn quỷ đỏ mới thôi….”..”Giờ đã điểm, đã có nhiều dấu hiệu bọn bán nước cầu vinh sắp bị lật đổ, trả nợ những tội ác gần một thế kỷ mà chúng đã gây ra…” Anh cùng mọi người hô to (3 lần) “Tinh Thần Người Lính VNCH Muôn Năm.”

Cựu HQ Đại Tá Trần Thanh Điền, Chủ tich Hội Đồng Cố vấn cho LH/CQN, trong phần phát biểu đã nhắc đến sự hình thành Ngày Quân Lực vào năm 1965 khi quân đội được giao trọng trách bảo vệ Tổ Quốc. Quân lực VNCH đã chiến đấu anh dũng bảo vệ sự ấm no cho dân chúng và sụ tự do của miền nam. Ông nhán mạng: “Hôm nay, đất nước Việt Nam đang lâm nguy, vì bọn lành đạo Hà Nội đang cấu xé lẫn nhau, nạn tham nhũng lan tràn khắp nơi. Chúng nhận tiền ngoại bang, buôn dan bán nước và đang â mưu dâng các phần đất trọng yếu, từ miền Bắc cho đến đảo Phú Quốc. Toàn dân đang phẩn nộ đứng lên phản đối. Ở hải ngoại chúng ta đang xay dựng một cộng đồng VN vững mạnh để góp phần vào công việc hỗ trợ toàn dân quốc nội đứng lên đòi tự do, dân chủ, nhân quyền và dẹp tan bọn cộng sản đang nắm quyền. Ngày quân lực 19/6 năm nay là một gạch nối chuyển tiếp sự đấu tranh cho thế hệ hậu duệ…Xin ơn trên phù hội cho đất nước Việt Nam …”

Các quan khách phía chính quyền lên khán đài, phát biểu ý kiến về ngày Quân Lực 19-6, cám ơn Liên Hội CQN chuẩn bị và tổ chức buổi lễ tốt đẹp. Phàn phát biểu của Hậu Duệ VNCH…v.v.



Sau cùng, Ông Đỗ Hữu Nhơn đọc tuyên cáo của Liên hội CQN/QLVNCH lên án Việt cộng và Trung cộng, trong đó có những điểm:

1./ Chống lại tập đoàn CSVN giao cho Trung cộng 3 đặc khu kinh tế: Vân Đồng, Bắc Vân Phong, và Phú Quốc.

2./ Đòi hỏi tập đoàn Việt cộng hủy bỏ ngay luật cho thuê đất 99 năm.

3./ Thỉnh cầu Uey Ban Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc, các chinh phủ yêu chuộng dân chủ và nhân quyền chậ đứng Trung cộng và Việt cộng đang hủy diệt con người tại Việt Nam .

Tiếp theo là phần văn nghệ chào mừng Ngày Quân Lực vơi 2 nhạc cảnh chống Tàu phương Bắc: Hai Bà Trưng, và Hội Nghị Diên Hồng do Vovinam Việt Võ Đạo SJ biểu diễn. Các màn văn nghệ do 2 ca sĩ Ngọc Minh và Mỹ Lan.

Kết thúc là cuộc biểu tình tại chỗ với các bản hùng ca của cục Chính Huấn VNCH do Mỹ Lan trình bày, và rừng cờ Vàng phất cao cùng những câu khẩu hiệu Đả Đảo Việt cộng bán nước…vang dội một góc trời

Theo nhận định của số đông, không khí buổi lễ diễn ra rất trang trọng, nhất là trong giây phút tưởng niệm và lễ truy điệu, ghi ơn những người Lính đã nằm xuống trong cuộc chiến. Gần 20 đơn vị quân đội đủ mọi mầu cờ sắc áo của các quân binh chủng đã tham gia diễn hành, Khối quốc quân kỳ năm nay do Hội Cựu SVSQ Võ Bị đảm trách, và các khối cựu Quân Nhân cùng Hiệu Kỳ làm nên một khung cảnh uy nghi, hùng tráng. Một chương trình văn nghệ đặc sắc với những bài hùng ca và những nhạc phẩm nhớ về người Lính do các dơn vị cựu quân nhân trình diễn.