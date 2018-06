Chứng minh Nguyễn Phú Trọng là tên bán nước số một trong lịch sử Việt Nam















Nguyễn Phú Trọng là tên bán nước số một trong lịch sử Việt Nam. Bán nước một cách rất tinh vi. Bí mật ký những hiệp định nầy đến những hiệp ước khác dâng đất cho Trung Cộng.

Mật ước dâng cảng Hải Phòng cho quan thầy Tàu khựa. Đã ký 15 văn kiện bán nước, đặt Bộ Quốc Phòng và các cơ quan truyền thông dưới quyền các cơ quan liên hệ của Trung Quốc. Điều nầy chứng minh rằng VN đã lệ thuộc vào Trung Cộng.





Dự luật ba Đặc Khu Kinh Tế là một luật bán nước rất tinh vi. Điều 32 của dự luật cho thuê đất 99 năm, tuy không nêu đích danh Trung Cộng nhưng ai ai cũng biết đó là Trung Cộng.





Nhận thức được tổ quốc lâm nguy, hàng vạn người dân trong nước và ở nhiều nước ngoài đồng loạt đứng lên chống luật bán nước và đả đảo bọn bán nước.

Lãnh đạo các tôn giáo nhập cuộc. Kêu gọi tín đồ hãy can đảm đứng lên làm nghĩa vụ công dân yêu nước, lên tiếng bảo vệ chủ quyền quốc gia và dân tộc.





Nguyễn Phú Trọng đang ở thế yếu vì đảng của ông ta đang chia năm xẻ bảy đấu đá nhau tranh giành quyền lực chưa đến hồi kết cuộc. Nguyễn Phú Trọng thú nhận. “Lòng yêu nước đã bị kích động để làm chuyện khác. Kể cả nước ngoài”. Câu nầy cho thấy, có hai thành phần kích động. Người trong nước kích động lòng yêu nước “để làm chuyện khác”. Kể cả nước ngoài. Kể cả là cộng thêm vào.





Do đó, lần biểu tình nầy công an chưa ra tay tàn bạo đánh đập người dân như trước kia. Vụ Đồng Tâm, (Mỹ Đức, Hà Nội), người dân bắt giữ công an làm con tin đòi thả những người bị bắt đã mở màn thức tỉnh người dân.





Giọt nước tràn ly. Tức nước vỡ bờ. Khí thế bừng bừng sôi sục ở Phan Rí, người dân tràn vào tấn công cơ quan nhà nước, đốt xe.

Ba Khu Kinh Tế trong dự luật vô cùng quan trọng về chiến lược của Trung Cộng. Chừng nào còn Nguyễn Phú Trọng, còn đảng CSVN bán nước, thì ba khu nầy thế nào cũng lọt vào tay Trung Cộng bằng cách nầy hay cách khác.





Nguyễn Phú Trọng bán nước số một trong lịch sử Việt Nam Mang cờ 6 ngôi sao tiếp đón Tập Cận Bình









Bí mật dâng cảng Hải Phòng cho Trung Cộng.





1). Cộng Sản Việt Nam cho Trung Cộng sử dụng cảng Hải Phòng.





Ngày 8-4-2015, tờ nhật báo Nhật Bản Nikkei Asia Review đưa tin, Nguyễn Phú Trọng đã thỏa thuận đặt cảng Hải Phòng vào mắc xích đầu tiên trong kế hoạch xây Con Đường Tơ Lụa thế kỷ 21 của Trung Cộng. Việc cho Trung Cộng sử dụng cảng Hải Phòng rất tai hại cho dân tộc Việt Nam vì bản chất bành trướng bá quyền của Hán tộc.

Thế mà Đảng và Nhà nước Việt Nam giấu giếm rất kỹ. Truyền thông và người dân Việt Nam không biết gì cả, để cho báo Nhật loan tin như thế.

Cảng Hải Phòng sẽ được Trung Cộng nâng cấp để cho tàu lớn chở container cập bến. Một lô nhà kho “vĩ đại” sẽ được dựng lên ở một khu biệt lập. Một đội bảo vệ canh gác các nhà kho. Cũng có văn phòng, nơi ăn chỗ ở của bảo vệ người Tàu.

Cụ thể trước mắt là tàu bè Trung Cộng đổ hàng lên bờ, cho vào kho rồi từ đó hàng hóa các loại sẽ được chuyển vào lãnh thổ Trung Cộng bằng đường bộ, cung cấp cho các tỉnh phía tây nam Trung Quốc như Vân Nam, Quý Châu…

Cảng Hải Phòng giúp cho Trung Cộng tiện nghi và ít tốn kém hơn con đường vận chuyển từ Hongkong hay Thượng Hải vào những tỉnh nầy.





2). Nói thêm về Con Đường Tơ Lụa Thế Kỷ 21









Con đường trên biển màu xanh. Con đường bộ màu đỏ





Con Đường Tơ Lụa Thế Kỷ 21 là một khái niệm do Tập Cận Bình đề xướng để thực hiện “Khu Vực Tự Do Mậu Dịch Châu Á-Thái Bình Dương. (FTAAP=Free Trade Area of the Asia-Pacific). Chống lại vành đai “Đối Tác Kinh Tế Xuyên Thái Bình Dương. (TPP=Trans-Pacific Partnership) mà Tổng Thống Obama dùng để bao vây kinh tế Trung Quốc. Tổng Thống Donald Trump tuyên bố Mỹ rút tên ra khỏi TPP.

Con Đường Tơ Lụa thế kỷ 21 của TQ có hai tuyến đường: đường bộ và đường thủy.





Đường bộ. Là hệ thống đường cao tốc và đường sắt nối liền các quốc gia, từ Trung Quốc đi qua Trung Á, tiến vào Iran, Iraq, Syria, Thổ Nhỉ Kỳ và chấm dứt ở thành phố Venice (Ý), Châu Âu.

Con đường trên biển bắt đầu từ cảng Tuyền Châu (Phúc Kiến) qua Quảng Đông, xuống Hải Phòng, xuống eo biển Malacca qua Ấn Độ Dương, sang Kenya, Somalia (Châu Phi) qua Biển Đỏ (Hồng Hải), vào Địa Trung Hải (Mediterranean Sea) cuối cùng cũng đến thành phố Venice (Ý). Châu Âu.

Giấc mơ của Tập Cận Bình không biết đời nào mới thành hiện thực, vì phải có nhiều quốc gia hợp tác, nhưng trước hết Trung Cộng được quyền sử dụng cảng Hải Phòng.

Trung Cộng có rất nhiều mưu mẹo để lấn lướt, kể cả dùng thủ đoạn thô bỉ để chèn ép “khu tự trị sắc tộc thiểu số Việt Nam thuộc chính quyền TW ở Bắc Kinh. Vì lý do nhu cầu, Trung Cộng sẽ độc quyền làm chủ cảng Hải Phòng.





Nguyễn Phú Trọng ký 15 văn kiện bán nước





1). 15 văn kiện bán nước





Ngày 12-1-2017, khi vừa đặt chân đến Bắc Kinh, Nguyễn Phú Trọng chạy ngay đến Đại Sảnh Đường ký ngay 15 văn kiện đã soạn sẵn, nội dung là đặt các cơ quan chính phủ VN trực thuộc các cơ quan của Trung Cộng. Nói chung là 15 văn kiện bán nước.





Thỏa thuận 1. (Nguyên văn)





“Thỏa thuận hợp tác đào tạo cán bộ cao cấp giữa đảng CSVN và đảng CSTQ”.

Cán bộ cao cấp đang và sẽ lãnh đạo VN mà được Trung Cộng đào tạo chứng tỏ rằng VN là thuộc địa của Trung Cộng.





Thỏa thuận 2.

“Bản ghi nhớ “hợp tác” giữa Ban Kinh Tế Trung Ương VN với Trung Tâm Nghiên Cứu Phát Triển Quốc Vụ Viện (Chính phủ) Trung Quốc”.

Kinh tế VN phải theo đúng đường lối kinh tế của Trung Quốc





Thỏa thuận 3.

“Tuyên bố về tầm nhìn chung giữa Bộ QP/VN với Bộ QP/TQ”

Bộ QP/VN phải tuân theo đường lối, quan điểm về chính sách, chiến lược của Bộ QP/TQ.

Trực thuộc Trung Cộng.





Thỏa thuận 4.

“Hiệp định hợp tác các cửa khẩu biên giới giữa Bộ QP/VN với Tổng Cục Hải Quan Trung Quốc”

Một bộ quốc phòng mà phải “hợp tác” với một tổng cục là một điều quái gở chưa từng thấy. Chỉ rõ VN trực thuộc Trung Cộng.





Thỏa thuận 5.

“Bộ Công Thương VN hợp tác với Tổng Cục giám sát chất lượng kiểm dịch của Trung Quốc”.

Một bộ của chính phủ mà phải hợp tác với một tổng cục cũng là điều quái đản chưa từng thấy. Chỉ có Nguyễn Phú Trọng của đảng CSVN mới dám thực hiện những hành vi bán nước độc đáo như thế.





Ngoài ra còn 10 thỏa thuận khác do chính tay Nguyễn Phú Trọng ký, đặt các bộ máy hành chánh của VN dưới sự quản lý của chính quyền trung ương ở Bắc Kinh. Những thỏa thuận về sự hợp tác của các cơ quan truyền thông VN dưới cơ quan liên hệ của mẫu quốc. Đài truyền hình, đài phát thanh, nhà xuất bản…cũng lệ thuộc các cơ quan liên hệ ở Bắc Kinh.





2). Bí ẩn về những con số

Hội Nghị Thành Đô năm 1990, Giang Trạch Dân đồng ý thu nhận Việt Nam làm một khu sắc tộc tự trị thuộc chính quyền TW ở Bắc Kinh. Và cho VN thời hạn 30 năm chuẩn bị mọi thứ để đủ điều kiện sát nhập. 30 năm từ 1990 sẽ là năm 2020.

Nguyễn Phú Trọng ký 15 văn kiện cùng một ngày 12-1-2017 nhưng thời gian hợp tác của 15 thỏa thuận lại ghi những con số khác nhau. Tránh con số 2020.





Thỏa thuận về tầm nhìn chung quốc phòng đến năm 2025. Thỏa thuận về nhà xuất bản đến năm 2021. Thỏa thuận hợp tác du lịch đến năm 2019. Cái âm mưu nầy của Nguyễn Phú Trọng rất tinh vi. Nếu không chú ý kỹ lưỡng thì không thấy cái gian trá nầy.

Nếu nêu ra tất cả những thủ đoạn gian manh bán nước của Nguyễn Phú Trọng thì không có giấy mực nào kể ra cho xiết.

Nguyễn Phú Trọng đúng là “Number One Water Selling Man”

Nhà nghiên cứu Nguyễn Khắc Mai cho rằng: “Đấy là những văn kiện không minh bạch, mang tính tiêu cực. Ông Trọng đã làm một việc trái luật . Chúng tôi đánh giá là đại tiêu cực. Chúng tôi yêu cầu phải công khai từng văn kiện, từng câu, từng chữ cho rõ ràng”. Ông Nguyễn Khắc Mai kết luận: “Đó là những văn kiện phi pháp. Ông Trọng đã phạm pháp. Riêng cá nhân tôi, đây là một tai họa chứ không phải là một mối lo nữa”.

Trước những lời kết tội của ông Nguyễn Khắc Mai, sao mà Nguyễn Phú Trọng, Bộ Chính Trị, Quốc Hội lại im thin thít? Im lặng là nhận tội. Bán nước là một trọng tội, bị lịch sử nguyền rủa muôn đời. Ít ra cũng phải nói rằng nhà nghiên cứu Nguyễn Khắc Mai đã bị các thế lực thù địch mua chuộc, giật dây làm ô nhục lãnh đạo anh minh vĩ đại của đảng CSVN.





Làm luật Đặc khu Kinh tế để che đậy và hợp thức hóa hành vi bán nước





Luật đầu tư chưa ban hành thế mà dự án đầu tư của Trung Cộng ở Vân Đồn sắp hoàn thành. Vậy luật nầy chỉ để hợp thức hóa hành vi bán nước của Nguyễn Phú Trọng mà thôi.





Lộ tội bán nước của Nguyễn Phú Trọng ở Vân Đồn, Quảng Ninh





1). Tóm tắt về huyện đảo Vân Đồn





Vân Đồn là một huyện đảo thuộc tỉnh Quảng Ninh. Là một quần đảo gồm 600 đảo lớn nhỏ trong đó 20 đảo có người ở. Diện tích 551km2. Dân số 41,000 người. Từ đất liền đến huyện đảo qua 3 cây cầu, đường dài 40km. Dân số sống về nghề cá và “nuôi trồng” thủy sản. Lao động chân tay.





2). Bị trời hại. Âm mưu bí mật bán nước của Nguyễn Phú Trọng bị lộ tẩy





Mô hình đặc khu kinh tế Vân Đồn





Nhà ga hành khách quy mô 25.000m2, đón 2,5 triệu lượt hành khách/năm

Trang Soha News dẫn nguồn tin của Tân Hoa Xã (TQ) cho biết, chủ đầu tư ở đặc khu Vân Đồn là Tập đoàn Sun Group của Trung Quốc, đã hoàn tất đường băng dài nhất Việt Nam, của sân bay quốc tế tại Vân Đồn, và sẽ tiếp nhận chuyến bay đầu tiên vào tháng 12 năm 2018 nầy.





Tội bán nước của Nguyễn Phú Trọng đã bị Tân Hoa Xã lật tẩy. Cụ thể nhất là Dự Luật Đặc Khu Kinh Tế chưa được quốc hội biểu quyết thông qua và chưa được hành pháp ban hành thành luật. Chưa phổ biến về những qui định theo luật pháp như: hồ sơ xin dự thầu, hồ sơ tài chánh, kinh doanh…và rất nhiều điều kiện được qui định ở 104 điều của bộ luật. Chưa có luật đầu tư mà đã có dự án sắp hoàn thành của Trung Cộng chứng tỏ rằng Nguyễn Phú Trọng đã bí mật dâng đất cho quan thầy Trung Cộng.

Đó là âm mưu bí mật bán nước bị trời hại. Đó là người dân đã nhìn thấy rõ âm mưu bán nước nên đã biểu tình phản đối dự luật, cũng có nghĩa là lột mặt nạ bán nước của tập đoàn Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Thị Kim Ngân.





Một bộ trưởng cà khịa. Bộ trưởng Kế hoạch-Đầu tư Nguyễn Chí Dũng trả lời phỏng vấn của báo chí, cho biết: ”Trong Dự thảo Luật không có một chữ nào về Trung Quốc cả. Chỉ có những người cố tình hiểu theo chiều hướng đó và đẩy vấn đề lên để chia rẻ quan hệ ta và Trung Quốc”.

Cha nội nầy ngụy biện mà không biết mắc cở miệng. Đúng là trong dự luật không có chữ “Trung Quốc” nào, nhưng trên thực tế nhà đầu tư Trung Quốc là tập đoàn Sun Group sắp hoàn thành dự án ở Vân Đồn.

Ba xạo.





3). Hiểm họa của Vân Đồn đối với Việt Nam





Nhà đầu tư Trung Cộng đã quy hoạch xong dự án, bao gồm: sân bay, bến cảng, khách sạn 5 sao, khu nghỉ dưỡng, khu vui chơi gồm có sòng bạc casino, “khu đèn đỏ” mà nôm na gọi là động mại dâm cao cấp để các thiếu nữ xinh đẹp người Việt phục vụ cho du khách. Cũng còn có cá độ, sân golf…

Bên cạnh những cơ sở “hoành tráng” của chủ đầu tư người Tàu còn có những tụ điểm bình dân như quán bar, karaoke, massage, cà phê đè mờ, cà phê ôm…phục vụ cho dân nghèo.

Những chuyên gia ngành nghề, công nhân tay nghề cao và cả lao động phổ thông Tàu khựa cũng sang Vân Đồn. Chính phủ Tàu trợ cấp di dân. Có đàn ông, có đàn bà thì có trẻ con, có trường học, chợ búa, nhà bảo sanh, bịnh viện…

Một số người Việt ở Vân Đồn nhận được một số tiền bồi thường và phải rời bỏ nơi chôn nhau cắt rún mấy đời của họ ở huyện đảo nầy.

Chừng hơn một thế hệ nữa thì người Việt Nam ở đây sẽ trở thành một sắc tộc thiểu số, và bài học của Ukraina có thể được tái diễn ở Vân Đồn, Việt Nam. Đó cũng là chủ trương bành trướng của Tàu Cộng.





4). Hiểm hoạ “đặc khu kinh tế Bắc Vân Phong”

Vịnh Vân Phong, một trong 3 trong đặc khu kinh tế

Trung Cộng không đứng tên mình làm chủ đầu tư mà ở phía sau những công ty khác như Đài Loan ở Formosa chẳng hạn.

“Dự án mà Tập đoàn Đài Loan, (vốn luôn chịu sự chi phối và kiểm soát từ Trung Quốc), đã trúng thầu đầu tư vào Việt Nam nhưng sau đó lần lượt giao lại phần lớn cho các nhà thầu Trung Quốc, toàn bộ nhân công sử dụng là lao động Trung Quốc. Có thể khẳng định là Formosa Hà Tĩnh không còn là doanh nghiệp nước ngoài 100% vốn Đài Loan như đã đăng ký”.

Bắc Vân Phong là khu vực có địa thế “núi thò chân ra biển”, tức là một bên là núi, một bên là biển. Quốc lộ 1A là tuyến đường duy nhất nối liền giao thông Bắc - Nam chạy qua đây. Vì thế, khi hữu sự, chỉ cần một lực lượng tại chỗ vừa phải, là đủ sức khiến giao thông Bắc - Nam bị cắt đứt.

Từ Bắc Vân Phong chạy theo quốc lộ 26 chỉ chừng 130km là đã tới Tây Nguyên, nóc nhà của Đông Dương. Tại đây, một loạt “quả bom bùn đỏ” của hai dự án khai thác Bauxite ở Nhân Cơ (Đak Nông) và Tân Rai (Lâm Đồng) đều do nhà thầu Trung Quốc làm tổng thầu đang sẵn sàng chờ Bắc Kinh phát lịnh kích hoạt. Cả vùng Đông Nam Bộ có thể bị nhấn chìm trong biển bùn đỏ.

Vịnh Vân Phong là vùng biển có độ sâu trung bình từ 20-27m, đủ sức đón mọi loại tàu bè lớn nhỏ. Đặc biệt, nhờ sự che chắn của các đảo và bán đảo, nên đây là một vịnh kín gió, có giá trị như một Cam Ranh thứ hai. Diện tích mặt biển vịnh Vân Phong thậm chí còn lớn gấp 3 lần vịnh Cam Ranh.

Khi hữu sự, đội quân nằm vùng tại Bắc Vân Phong sẽ kết hợp với lực lượng từ ngoài biển hình lưỡi bò, ồ ạt đánh vào.

Việt Nam sẽ bị chia cắt và mất kiểm soát từ Tây Nguyên xuống Vân Phong.

Kiểm soát được vịnh Vân Phong, Trung Quốc có thể uy hiếp được tàu bè ra vào vịnh Cam Ranh, đồng thời đe doạ và vô hiệu hoá các cơ sở quân sự của Việt Nam tại Cam Ranh.

5). Hiểm họa “đặc khu kinh tế Phú Quốc”

Trung Cộng thuê bờ biển Campuchia 99 năm để xây căn cứ quân sự.

Phú Quốc cách bờ biển Kiên Giang 46km thì nó lại chỉ cách bờ biển Campuchia vỏn vẹn 26km.

Từ năm 2016, Phnom Penh đã cho Trung Quốc thuê 20% chiều dài bờ biển (90km) trong 99 năm để xây dựng căn cứ quân sự. Theo ông Geoff Wade, một chuyên gia về châu Á từ Đại học Quốc gia Australia, thì cảng nước sâu mà Bắc Kinh đang xây dựng tại Campuchia có thể chứa hầu hết các tàu khu trục và chiến hạm khác của hải quân Trung Quốc.

Trung Cộng xây Angkor Wat trên biển

Công ty Union Group Thiên Tân của Trung Cộng đã thuê 45,000 hecta đất ở Botum Sakor thời gian 99 năm để mở một thành phố du lịch mang tên là “Angkor Wat trên biển”. Khu giải trí nầy bao gồm một hệ thống xa lộ, sân bay quốc tế, hải cảng cho tàu bè cở lớn đủ loại. Khách sạn 5 sao, sân golf, bịnh viện, sòng bạc…

Angkor Wat trên biển là một vị trí chiến lược vì nó nằm trong Vịnh Thái Lan, sát với đảo Phú Quốc nên dễ dàng phối hợp hai vị trí chiến lược của Trung Cộng, trong trường hợp Trung Cộng trúng thầu đặc khu Phú Quốc.

Hai vị trí chiến lược nầy cùng với hải cảng Sihanoukville đều nằm trên vành đai chiến lược của “Chuỗi Ngọc Trai” (Nhất xuyến trân châu-String of Pearls) của Trung Cộng.

Khi thời cơ đến, sân bay Vân Đồn và sân bay Hải Nam sẽ giúp Trung Quốc khống chế toàn bộ vùng trời vùng biển Đông Bắc Việt Nam. Sân bay Phú Quốc cùng sân bay Hải Nam, sân bay Phú Lâm (Hoàng Sa) và sân bay Gạc Ma (Trường Sa) sẽ giúp họ kiểm soát nốt vùng trời vùng biển còn lại của Việt Nam.

Tóm lại ba đặc khu kinh tế Vân đồn, Bắc Vân Phong và Phú Quốc sẽ là đại họa cho Việt Nam khiến Việt Nam phải luôn luôn nằm trong bàn tay của Trung Cộng. Xem như bị đội chiếc vòng kim cô hoặc bị cấy “sinh tử phù” của láng giềng hữu hảo là quan thầy của đảng CSVN , chính là Trung Cộng. Chỉ cần vài thế hệ trôi qua, thanh niên trên đất nước hình chữ S nầy nhận quê cha đất tổ của họ là Trung Quốc, và hãnh diện là công dân của một cường quốc trên thế giới. Trung Quốc.





3.2. Nhận xét về Dự Luật Đặc Khu Kinh Tế





1). Nhận xét của kinh tế gia kỳ cựu Phạm Chi Lan

Bà Phạm Chi Lan nêu những nhận xét như sau: “Tôi nghĩ dự luật nầy phải dừng lại để hỏi ý kiến của những chuyên gia về nhiều lĩnh vực khác nhau. Không phải chỉ là kinh tế, mà còn xã hội, an ninh, quốc phòng. Cần hỏi ý kiến của người dân.





Trong những ngày qua, tôi đi khắp nơi gặp những người bình thường, ai ai cũng bức xúc. Ngồi trên xe taxi thì người lái xe cũng nêu ra những lo lắng và bức xúc của họ về dự luật nầy.

Đứng về góc độ chuyên gia kinh tế, tôi thấy trong thời đại công nghiệp 4.0 toàn cầu hóa hiện nay, trong bối cảnh VN tham gia FTA (Free Trade Agreement), Hiệp Định Thương Mại Tự Do với các quốc gia khác trên thế giới, Việt Nam đã cam kết mở rộng cửa thị trường, tạo điều kiện thuận lợi và bình đẳng cho các nước đến làm ăn, thì mô hình đặc khu kinh tế không cần thiết nữa vì nó mâu thuẩn.

Việt Nam đã cam kết với các tổ chức kinh tế, như FTA, là sẽ tạo môi trường bình đẳng cho tất cả các nước tham gia đầu tư trên toàn cõi Việt Nam, trong khi đó lại ưu đãi đặc biệt cho nhà đầu tư vào đặc khu.

Tóm lại, không cần đặc khu kinh tế nữa”. (Bà Phạm Chi Lan)





Ví dụ như nước ngoài nào muốn đầu tư “dịch vụ đèn đỏ” thì quy định cho họ mở cửa kinh doanh trong khu vực Quảng Trường Ba Đình. Dịch vụ casino thì qui định cho mở cửa gần Bộ Công An để hai vị tướng Phan Văn Vĩnh và Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hóa được mời tham gia quản lý, vì ngành cờ bạc thì hai vị tướng công an nầy là xếp sòng.





Sri Lanka hợp tác với Trung Cộng là bài học cụ thể trước mắt mà lãnh đạo đảng CSVN không cảnh giác, hoặc bị ép buộc phải dâng đất cho quan thầy.





Chứng minh đảng Cộng Sản Việt Nam bán nước





Truyền thống bán nước của đảng Cộng Sản Việt Nam





Những bằng chứng cụ thể, rõ ràng không ai có thể phủ nhận được cả.





1). Hồ Chí Minh Phạm Văn Đồng bán nước có văn tự. Đó là công hàm ngày 14-9-1958, công nhận hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa thuộc về Trung Cộng.





2). Nguyễn Văn Linh, Phạm Văn Đồng và Đỗ Mười phải lặn lội qua tận Thành Đô ngày 3 và 4 tháng 9 năm 1990 để thỉnh nguyện xin Trung Cộng nhận Việt Nam làm một khu sắc tộc tự trị như Mãn, Tạng, Hồi, Mông. Đó là nguyên nhân xuất phát cờ Trung Cộng là có 6 ngôi sao, tượng trưng cho Mãn Châu, Tây Tạng, Tân Cương (Hồi), Nội Mông và Việt Nam. Cờ 6 ngôi sao xuất hiện công khai trên truyền hình ngày 14-10-2011, và dùng cờ 6 sao để tiếp đón quan thầy Tập Cận Bình ngày 21-12-2011. Nguyễn Phú Trọng ôm hung Tập Cận Bình trước rừng cờ 6 sao do những bé gái vẫy chào ông Tập.





3). Ra trận cấm nổ súng để dâng 6 đảo Trường Sa cho Trung Cộng. Đó là sự kiện gọi là “Hải chiến Trường Sa” ngày 14-3-1988.





Thiếu tướng Lê Mã Lương chỉ đích danh Lê Đức Anh ra lịnh cấm nổ súng.

4). Hiệp định biên giới ngày 30-12-1999 nhượng cho Trung Cộng 720km2 ở thác Bản Giốc và 11,000km2 trên vùng biển vịnh Bắc Bộ. Lý do bán nước là do Tổng Bí Thư Lê Khả Phiêu bị trúng mỹ nhân kế với gái Tàu tên Trương Mỹ Vân (Cheng Mei Wang) gọi là “Sướng con koo mù con mắt” là thế. Chúa đảng Cộng Sản vì gái Tàu mà dâng giang sơn gấm vóc của tổ tiên chỉ vì cái đó.





5). 10 tỉnh biên giới phía bắc cho Tàu khựa thuê 50 năm với 306,000 hecta, chiếm hầu hết các vị trí chiến lược phía bắc VN.





6). Từ năm 2008, miễn chiếu khán nhập cảnh (Visa) cho phép người Tàu được đi lại tự do trên toàn cõi Việt Nam như ở lãnh thổ trung ương của họ.

7). Ở những khu công nghiệp chế xuất, công nhân Tàu thành lập những khu vực riêng của họ, luật pháp Việt Nam phải ở ngoài các khu đó. Ngay cả nghĩa trang người Hoa cũng không được có mồ mả nào của người VN cả. Họ gọi là “Lãnh sự quán âm phủ của Bắc Kinh” ở Bình Dương.





8). Ngày 1-10-2010, tổ chức ăn mừng quốc khánh Trung Cộng suốt 10 ngày, lấy tiếng là kỷ niệm ngàn năm Thăng Long. Trong lịch sử VN không có ngày lễ nào gọi là kỷ niệm Thăng Long cả. Sự việc Lý Thái Tổ, Lý Công Uẩn dời đô từ Hoa Lư ra thành Đại La và đổi tên Đại La ra thành Thăng Long. Do sự tích khi thuyền mới đến đậu ở dưới thành, thấy có con rồng vàng hiện ra, nhân thể đặt tên là Thăng Long. Sự kiện lịch sử nầy không có ngày nào, tháng nào, năm nào trùng với ngày quốc khánh 1 tháng 10 (1949) của Trung Cộng cả.





9). Xây Cung Hữu Nghị Việt-Trung, lập Viện Khổng Tử, cử cán bộ cao cấp qua thụ huấn ở Trung Cộng.





Cung Hữu Nghị Việt-Trung tổng phí 800 tỷ đồng (36 triệu USD)

Bà Ngân và ông Tập tại Lễ khai trương Trung tâm Văn hóa TQ, Hà Nội





10). Các nhà thầu Trung Cộng luôn luôn trúng thầu gọi là “thầu trọn gói” hay là “chìa khóa trao tay” tiếng Anh viết tắt là EPC. (EPC=Engineering-Procurement and Construction). Là loại thầu do người trúng thầu thực hiện toàn bộ công tác, từ việc thiết kế kỹ thuật, cung ứng vật liệu, xây dựng, chạy thử rồi bàn giao. Chìa khóa trao tay. Rất khổ sở vì các nhà máy điện dùng động cơ phế thải, vật liệu hạ cấp nên vừa chạy thử vài tháng thì chết ngắt.





Tóm lại, đảng CSVN đã đặt đất nước và dân tộc VN vào thời kỳ Bắc thuộc lần thứ năm như hiện nay.





Ngụy biện để chạy tội bán nước

Bà Ngân tuyên bố: "Tranh chấp giữa hai nhà với nhau nếu không ưa nhau thì có thể bán nhà đi chỗ khác ở được. Còn đây là quốc gia. Đất nước này là của chúng ta, chúng ta không đi đâu được, đời đời kiếp kiếp phải sống chung với “người hàng xóm” như vậy. Chúng ta phải chấp nhận ba anh láng giềng dù họ có đối xử tốt hay không. Nhưng nếu ai đánh mình thì mình phải đánh lại, không cam chịu, không cúi đầu… Chủ quyền là thiêng liêng, bất khả xâm phạm. Việt Nam muốn hòa bình để phát triển đất nước”.

Nguyễn Phú Trọng vẫn kiên định lập trường: “Tôi đã nhiều lần nói ta với Trung Quốc là láng giềng, phải ăn đời ở kiếp với nhau, xúc đất đổ đi được không?





Ngụy biện, không biết mắc cở miệng

Trung Quốc hiện có 14 nước láng giềng, bao gồm: Triều Tiên, Nga, Mông Cổ, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Afghanistan, Pakistan, Ấn Độ, Nepal, Bhutan, Myanma, Lào và Việt Nam. Và cả Đài Loan nữa.

Thế nhưng tại sao không có nước láng giềng nào giống như VN đối xử với Trung Cộng vậy? Trả lời như sau:

1). Đó là lãnh đạo của 13 láng giềng kia của Trung Cộng, không có ai ôm hôn, bợ đít lãnh đạo Trung Cộng như Hồ Chí Minh đã làm cả.

2). Không có láng giềng nào nhận “Bên nây biên giới là nhà. Bên kia biên giới cũng là quê cha”

3). Không có ai xin cán bộ Trung Cộng về nước để chỉ đạo Cải Cách Ruộng Đất giết hại dân mình cả.

4). Không có ai đi phải thưa về phải trình như lãnh đạo VN đã làm đối với quan thầy Trung Cộng cả.

5) Không có ai nhận 880 tỷ USD về viện trợ vũ khí và kinh tế của Trung Cộng để vượt Trường Sơn vào bắn giết đồng bào miền Nam cả.

6). Không có ai thờ Mao Chủ Tịch như Hồ Chí Minh đã thờ:

“Giết, giết nữa, bàn tay không phút nghỉ,

Cho ruộng đồng lúa tốt, thuế mau xong,

Cho đảng bền lâu, cùng rập bước chung lòng,

Thờ Mao Chủ tịch, thờ Sít-ta-lin bất diệt” (Văn nô Tố Hữu)





Rõ ràng là từ Nguyễn Phú Trọng tới Nguyễn Thị Kim Ngân đều là ngụy biện đề bịp nhân dân mà thôi. Đứt dây thần kinh ngượng số 7 rồi.

Nguyễn Phú Trọng tuyên hứa với Dương Khiết Trì: “Việt Nam khẳng định chính sách nhất quán của Đảng, Nhà nước và nhân dân VN, luôn luôn coi trọng quan hệ hữu nghị, hợp tác với Trung Quốc, mong giữ gìn, củng cố và không ngừng làm cho quan hệ Việt-Trung phát triển mạnh mẽ, ổn định và lợi ích lâu dài của nhân dân hai nước dựa trên căn bản 16 chữ vàng và 4 tốt”.

16 chữ vàng và 4 tốt là chương trình 30 năm để hoàn tất cho Việt Nam thành một khu tự trị thuộc chính quyền trung ương ở Bắc Kinh. Xuất phát từ Hội Nghị Thành Đô ngày 3-9-1990.





Biểu tình chống bán nước bùng nổ tại nhiều nơi Biểu tình khắp nơi





Trong suốt tháng qua, đồng bào ở nhiều tỉnh, hàng ngàn hàng vạn người phẩn nộ, khí thế sôi nổi, mang biểu ngữ đi biểu tình chống Việt Cộng bán nước 99 năm cho Tàu Cộng.

Trên các trang mạng xã hội, facebook, tràn lan những lời phản đối, lên án bọn tay sai Hán ngụy, thậm chí còn chửi rủa thậm tệ bọn bán nước. Người ta đọc được những cái tên bị nêu ra là Nguyễn Phú Trọng, Hoàng Trung Hải, Nguyễn Thị Kim Ngân, Nguyễn Xuân Phúc…

Nhiều lãnh đạo tôn giáo kêu gọi tín đồ của mình hãy can đảm nổi dậy làm nghĩa vụ công dân yêu nước, bảo vệ chủ quyền của quốc gia dân tộc.

Ngay cả những cộng đồng người Việt ở nước ngoài cũng lên tiếng phản đối và lên án bọn bán nước cho Trung Cộng, đứng đầu là Nguyễn Phú Trọng. Người Việt ở Đài Loan, Nhật Bản và Hoa Kỳ và ở nhiều nước khác cũng đã trương biểu ngữ kêu gọi đồng bào trong nước hãy vượt qua sự sợ hãi, vô cảm, đứng lên làm lịch sử truyền thống, chống ngoại xâm và nội xâm của dân tộc Việt Nam.

Sự phát động rầm rộ chỉ là một giọt nước làm tràn ly. Tức nước vỡ bờ.

Chứ thật ra bán nước cho Trung Cộng là sở trường, là truyền thống mà đảng CSVN làm từ lâu rồi.

Bắt đầu bán nước có văn tự của Hồ Chí Minh-Phạm Văn Đồng ký ngày 14-9-1958.





Hình ảnh của những cuộc biểu tình

Giáo dân giáo hạt Văn Hạnh, thuộc giáo phận Vinh, Hà Tĩnh biểu tình ngày 17/06/2018 phản đối dự Luật Đặc khu và Luật An ninh mạng





Sư thầy Thích Đồng Long (giữa) tại cuộc biểu tình trước Đại Sứ quán Mỹ ở Sài Gòn hôm 10/6/2018





Hàng vạn người biểu tình trước Dinh Độc Lập Sài Gòn









Will Nguyễn, công dân Mỹ gốc Việt tham gia biểu tình ngày 10-6 ở Sài Gòn

Xác xe trơ trọi xơ xác ở trụ sở PCCC, Phan Rí, Bình Thuận

Cuộc biểu tình diễn ra vào trưa 8 tháng Sáu, với khoảng hơn 300 người tham dự. (Ảnh Bùi Văn Phú) *

Nghị viên Tâm Nguyễn của thành phố San Jose cùng tấm bảng có dòng chữ "không cho Trung Quốc thuê đất".

GS Tạ Văn Tài: “Đừng dồn dân vào chân tường”





GS Tạ Văn Tài đã từng giảng dạy tại Trường Luật của Đại Học Harvard nói, các cuộc biểu tình tự phát là một dấu hiệu khiến cho nhà cầm quyền phải giải quyết những vấn đề gây bức xúc cho công chúng. Đừng đẩy dân vào chân tường. Tôi thấy các cuộc biểu tình là triệu chứng rõ rệt để cho nhà cầm quyền tỉnh ngộ. Con chó bị dồn đến chân tường thì nó sẽ cắn lại”.





Vận mạng dân tộc Việt Nam tùy thuộc vào thế hệ thanh niên Việt Nam ngày nay ở trong nước.





Những cuộc biểu tình lớn lao chưa từng có vừa qua, người ta thấy một số lớn thanh niên và người bình dân.





Tuổi trẻ trong nước đã kiên cường, bất khuất bạo lực, đã vượt ra khỏi sự sợ hãi và vô cảm, can đảm đứng lên thể hiện ý chí của người dân về việc bảo vệ chủ quyền quốc gia, dân tộc.

Tương lai của dân tộc tùy thuộc vào thế hệ thanh niên hiện nay, tiêu biểu là Nguyễn Phương Uyên, Đinh Nguyên Kha, Việt Khang, Phạm Thanh Nghiên, ca sĩ Nguyễn Tín, sinh viên Trương Thu Hà và các bạn. Còn nhiều nữa.

Tuổi trẻ hải ngoại như Đoàn Thanh Niên Cờ Vàng cũng đã lên tiếng ủng hộ các bạn, cùng nhau góp tiếng nói chung để phản đối những âm mưu bán nước của đảng CSVN. Đặc biệt là thanh niên công dân Mỹ gốc Việt, anh Will Nguyễn, cũng đã về VN chung lòng với thanh niên và đồng bào trong nước, lên tiếng phản đối bán nước của đảng CSVN.

Người Việt hải ngoại mong ước thanh niên trong nước đoàn kết lại thực hiện lời kêu gọi của Bác sĩ Nguyễn Đan Quế:





“Hãy đứng thẳng người, hiên ngang tuyên bố: Tự do hay sống nhục!”

“Xuống đường dứt điểm độc tài nhũng lạm quyền thế. Bộ CT đảng CSVN và con đẻ đã phá sản đất nước, thiểu số tham quan quá giàu, đa số quần chúng sống trong nghèo khổ. Chóp bu Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Tấn Dũng triển khai tối đa công an trị, đàn áp những người yêu nước, là bọn phản dân hại nước.



Toàn dân hãy vùng lên. Xuống đường, giáng liên tiếp những đòn sấm sét ngay vào đầu Bộ Chính Trị đảng CSVN, buộc chúng phải trả quyền lực lại cho nhân dân.

Quét sạch Cộng Sản! (BS Nguyễn Đan Quế)





Hãy nắm lấy thời cơ. Đảng CSVN đang chia năm xẻ bảy đấu đá nhau tranh giành quyền lực chưa đến hồi kết cuộc. Họ đang yếu. Đó là thời cơ tốt nhất để toàn dân vùng dậy đòi dân chủ, tự do, nhân quyền và chống bọn Hán ngụy.





Ngàn đời nguyền rủa những tên bán nước





Những tên bán nước như Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Tấn Dũng, Trần Đại Quang, Lê Đức Anh, Lê Khả Phiêu, Nông Đức Mạnh, Nguyễn Văn Linh, Đỗ Mười, Phạm Văn Đồng và toàn bộ lãnh đạo đảng CSVN, sẽ đi vào lịch sử dân tộc tiếp theo sau Lê Chiêu Thống, Trần Ích Tắc…để ngàn đời nguyền rủa.





Những thế hệ sau hãnh diện về Bà Trưng, Bà Triệu thì sẽ xấu hổ với những cái tên Nguyễn Thị Kim Ngân, Tòng Thị Phóng… Một cô bé “bức xúc” bảo bà Ngân: “Bà nên về Bến Tre chăn vịt thì tốt hơn a tòng bán nước”.





Kết luận

Qua những bằng chứng cụ thể nêu trên, đảng CSVN có truyền thống dâng đất nước cho Trung Cộng. Trong đó, Nguyễn Phú Trọng là tên bán nước số một trong lịch sử bán nước của Đảng. Nổi bật nhất là những âm mưu, thủ đoạn gian manh, xảo trá rất tinh vi, đặt bộ máy nhà nước VN dưới sự cai trị của quan thầy Trung Cộng với những cái tên gọi là “Hợp Tác”. Tức là trực thuộc.

Cha nội nầy là “Number One Water Selling Man” đã bí mật ký kết hết hiệp định nầy đến hiệp ước khác, từng bước đặt VN dưới sự đô hộ của Tàu khựa.

Di chúc của Hoàng Đế Trần Nhân Tông như sau: “Cái họa lâu đời của ta là họa Trung Hoa. Họ không tôn trọng biên giới qui ước, cứ luôn luôn đặt ra cái cớ tranh chấp. Họ gậm nhấm đất đai của ta, lâu dần họ sẽ biến giang san của ta, từ cái tổ đại bàng thành cái tổ chim chít.

Phải nhớ lời dặn của ta: “Một tắc đất của tổ tiên để lại cũng không được để lọt vào tay kẻ khác”. Ta để lời nhắn nhủ nầy như một lời di chúc cho muôn đời con cháu.”

Muốn diệt Trung Cộng, thì trước hết phải diệt Việt Cộng. Muốn diệt Việt Cộng thì trước hết phải diệt Việt gian.

Đó là công thức bảo vệ đất nước.





Trúc Giang

Minnesota ngày 22-6-2018