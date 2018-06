Xem Đá Banh Trực Tiếp Với Màn Ảnh 3 Chiều Như Thật

Khoảng giữa tháng 06/2018, theo trang TechCrunch đưa tin, nghiên cứu về hệ thống thực tế ảo mới có tên là “Soccer On Your Tabletop”, đã được trình diễn tại Hội nghị Computer Vision and Pattern Recognition tại Salt Lake City, Mỹ. Công nghệ thực tế ảo mới là sản phẩm hợp tác giữa Facebook, Google và Đại học Washington.Hệ thống thực tế ảo hỗ trợ xem bóng đá trong không gian 3D “Soccer On Your Tabletop” sử dụng nguồn cấp nội dung từ một video trận đấu. Mỗi động tác của cầu thủ hay diễn biến trên sân đều sẽ được ghi lại một cách chi tiết, tỉ mỉ. Sau đó các hình ảnh từ cầu thủ sẽ được ánh xạ thành các mô hình 3D và hiển thị trực tiếp trên một sân đấu 3 chiều ở bất cứ bề mặt nào.Nếu chỉ dựa vào nguồn dữ liệu 2 chiều chất lượng thấp, sẽ khó để một hệ thống thực tế ảo có thể xử lý và tái tạo dưới dạng 3D chân thực và rõ nét nhất. Tuy nhiên, ngay cả khi bị giới hạn, hệ thống Soccer On Your Tabletop vẫn có thể nhập toàn bộ diễn biến một trận đấu với mọi góc độ và phát lại dưới định dạng 3D chỉ sau vài phút.Điểm thú vị ở công nghệ mới là người xem có thể theo dõi nội dung ở mọi góc độ, thay vì bị giới hạn ở một góc quay trận đấu. Dù vậy, điều kiện tiên quyết để áp dụng công nghệ thực tế ảo thú vị là phải có một màn hình holographic với mức giá phải chăng và khả năng hoạt động ở mọi góc độ.Nguoivietphone.com