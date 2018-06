Lương Xuân Việt Thăng Cấp Thiếu Tướng Tại Nam Hàn

Thăng cấp Thiếu Tướng (Eighth Army photos by Cpl. Yang, Hyun-gyu, Eighth Army Public Affairs) - FB Destiny Nguyen.SEOUL/WASHINGTON -- Chuẩn Tướng Lương Xuân Việt đã được thăng cấp Thiếu Tướng sau lễ gắn 2 sao tại Nam Hàn hôm Thứ Năm..Các thông tin này đã đăng trên trang Facebook của Destiny Nguyen và trên email của nhà hoạt động BMH.Theo tin BMH, lễ gắn Cấp Bậc Thiếu Tướng của Tướng Lương Xuân Việt… tại Bộ Tư Lệnh Quân Đoàn Tám / Cam Humphreys, gần Anjeong-Riand Pyeongtaek, Đại Hàn Dân quốc… vào lúc 1:30 trưa, ngày Thứ Năm, 21 tháng 6, 2018 (giờ Đại Hàn)..Trong khi đó, trên FB Destiny Nguyen có đăng thêm một số hình ảnh từ Korea trong buổi lễ thăng cấp của Thiếu Tướng Lương Xuân Việt tại Quân Đoàn 8 Nam Hàn.Thiếu Tướng Lương Xuân Việt sinh ra tại miền Nam Việt Nam và sang định cư tại Hoa Kỳ khi Sài Gòn sụp đổ 1975.Là con trai duy nhất trong gia đình 8 chị em gái , ba ông là một cựu sĩ quan TQLC VNCH thiếu tá Lương Xuân Đương.Bản thân TT Lương Xuân Việt tự nhận mình là người Mỹ gốc Việt bằng sự chọn lựa của chính mình và là một quân nhân Hoa Kỳ nhưng luôn hãnh diện là “quân nhân (hậu duệ) VNCH thế hệ hai.Trong bài phát biểu tại lễ thăng cấp hôm nay ông đã làm cho cả khán phòng xúc động khi nhắc đến người cha quá cố của mình và lòng biết ơn đối với những chiến sĩ quân lực VNCH. Qua hình ảnh hào hùng và sự hy sinh, gian khổ để bảo vệ miền Nam Việt Nam đã cho ông thấy được giá trị của sự tự doÔng nói:“Sông núi nước Nam vua Nam ởRành rành định phận tại sách trờiTôi xin đứng nghiêm chào (salute) các vị về sự hy sinh cao cả mà quý vị đã trải qua.“Ông cũng không quên nhắc đến công ơn gia đình và diễn tả người vợ bằng hai câu Chinh phụ ngâm:“Thuở trời đất nổi cơn gió bụiKhách má hồng nhiều nổi truân chuyên.“Thiếu tướng Lương Xuân Việt trong bất kỳ một bài phát biểu nào cũng đều nghĩ về danh dự của những chiến sĩ VNCH. Trước đó trong một cuộc phỏng vấn ông nói:“Tôi nghĩ tôi rất may mắn vì tôi đang sống ở một nước tự do và tôi là sĩ quan của một cường quốc, tôi cũng rất may mang trong người dòng máu dân tộc của bốn ngàn năm văn hiến. Trong máu tôi có dòng máu của Quang Trung, Lê Lợi, Trần Hưng Đạo và Ngô Quyền.“Tổ quốc sẽ mãi mãi ghi ơn anh em chiến sĩ Quân Lực Việt Nam Cộng Hoà.”Thiếu tướng Lương Xuân Việt hiện là sĩ quan gốc Việt cao cấp nhất trong quân đội Hoa Kỳ và cũng là ngừoi Mỹ gốc Việt đầu tiên mang cấp tướng.Trong khi đó, nhà hoạt động BMH ghi nhận rằng:“Sau khi được phu nhân và cô con gái, cả hai trong quốc phục Áo Dài và hai con trai gắn 2 sao mới vào quân phục, sau khi tuyên thệ Ông đã ngỏ lời cùng quan khách, thượng cấp và chiến hữu.. Khi nhắc đến gia đình, thân phụ đã quá cố là Thiếu Tá Thủy Quân Lục Chiến / QLVNCH Lương Xuân Đương, và sự quan tâm của những người chị, em gái trong gia đình dành cho ông và ông đã khóc. Ông cũng không quên nhắc đến, ca ngợi và vinh danh sự hy sinh của những Chiến Sĩ Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, kể cả những Chiến Sĩ Đồng Minh của Quân Lực Hoa Kỳ và Đại Hàn Dân Quốc để bảo vệ tự do cho Miền Nam Việt Nam...”Có thể xem ở YouTube: